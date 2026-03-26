Jaro je obdobím nových začátků, lehkosti a prvních slunečných dnů.

Směs inspirovaná jarem i kávovým dědictvím Starbucks
Starbucks® Spring Season Blend™ má svůj příběh. Původně vychází ze stejného receptu jako Tribute Blend, vytvořeného k 40. výročí Starbucks v roce 2011. V roce 2024 však značka představila novou verzi této směsi, s jemnějším profilem a světlejším pražením, které lépe odpovídá jarní náladě. Výsledkem je harmonická káva, která spojuje čtyři jedinečné oblasti a metody zpracování.
Chuťová cesta kolem světa
Spring Season Blend™ je oslavou neuvěřitelné rozmanitosti kávy pěstované po celém světě. V jednom šálku se setkávají: kávová zrna z Papuy–Nové Guineje, z indonéské Jávy, z Brazílie a z širší oblasti Latinské Ameriky. Každá z těchto káv přináší do směsi svůj vlastní charakter – od jemné sladkosti po výraznější hloubku.
Směs má střední kyselost i plnost a je ideální volbou pro ty, kteří hledají jemnou, ale zároveň zajímavou sezónní kávu. Spring Season Blend™ skvěle vynikne nejen samotná, ale také v kombinaci s chutěmi, které jaro ještě více zjemní jako je vanilka nebo čokoláda.
Jaro i ve stylu nový merch s motivy sakury
K jarní sezóně patří nejen nové chutě, ale i ta správná atmosféra. Starbucks proto přináší také nový limitovaný merch – znovupoužitelné designové kelímky s motivy sakury a květů třešní.
Stylový doplněk, který potěší všechny milovníky jara a zároveň podporuje udržitelnější přístup díky možnosti opakovaného použití.
A nezapomínejte, když si přinesete vlastní nádobu na nápoj, získáte slevu 15 Kč.