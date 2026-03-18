Jarní restart domova: Proč jen utřít prach a vytřídit šatník nestačí?

14:00
Znáte ten pocit, když konečně umyjete okna, vyleštíte podlahu a vytřídíte skříně, ale když si pak sednete s čajem do křesla, stejně máte pocit, že „něco“ nesedí? Jako by v prostoru stále visela neviditelná tíha nebo zbytky šedivé zimy? Není to jen vaše představivost. Zatímco poličky už září čistotou, atmosféra domova může stále stagnovat. Přinášíme vám proto praktické tipy na očistu prostoru, která vám pomůže domov skutečně harmonizovat.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Domov jako zrcadlo vaší duše

Jaro je přirozený přechod. Příroda se nadechuje, světla přibývá a naše tělo i psychika na tuto změnu reagují úplně stejně. Přes zimu jsme přirozeně více uzavření, zpomalení a často i zahlcení vším, co se v nás za ty měsíce nastřádalo. S příchodem tepla pak cítíme silnou potřebu věci pustit a nechat odejít těžkou atmosféru i stagnaci.

Očista prostoru v tomto období je symbolický akt nového začátku. Právě na věci pro harmonizaci a očistu se specializuje e-shop Yoga-day.cz, který založila Petra Novotná. „Stejně jako si uklízíme v šatníku, potřebujeme „vyvětrat“ i energii domova. Prostor, ve kterém žijeme, je zrcadlem našeho vnitřního světa. Takže s jarním úklidem bychom neměli zapomínat i na očistu energií,“ vysvětluje Petra.

Jak prostor ovlivňuje psychiku a spánek?

Prostor má na naši psychiku větší vliv, než si připouštíme. Neustále na nás působí barvami, vůní, světlem i uspořádáním. Pokud je domov dlouhodobě spojený s napětím a stresem, tělo to vnímá. Může se to projevit podrážděností, neklidem nebo horším usínáním. Naopak harmonický, vzdušný a vědomě opečovávaný prostor podporuje pocit bezpečí, klidu a spokojenosti. Právě pocit bezpečí je klíčový pro kvalitní spánek. „Spánek není jen fyziologický proces. Je to stav odevzdání. A ten se děje snadněji tam, kde se cítíme dobře,“ doplňuje Petra.

Fyzický úklid vs. energetická očista

Fyzický úklid pracuje s hmotou – utíráme prach, rovnáme věci a zbavujeme se fyzického nepořádku. Energetická očista pracuje s atmosférou. Můžeme mít dokonale uklizeno, a přesto cítit tíhu. Energetická očista je proces, kdy prostoru dáváme nový záměr. Používáme k tomu vůni, oheň a kouř. Ideální je kombinace obojího: nejprve uklidit fyzicky, poté prostor harmonizovat.

Praktický návod Očista prostoru krok za krokem

1. Fyzický úklid Otevřete okna, zbavte se nepotřebných věcí a setřete prach. Čistý základ na úrovni hmoty je nezbytný k tomu, abychom mohli jít dál.

2. Nastavení záměru Na chvíli se zastavte. Ujasněte si, co chcete do prostoru přinést. Možná je to klid, radost nebo nová energie. Bez vědomého nastavení mysli zůstává efekt očisty povrchní. Je to práce s pozorností, podobná meditaci.

3. Očistný prvek (práce s atmosférou) Použijte vykuřovadlo, vonné tyčinky nebo očistný sprej. Projděte místnost pomalu po obvodu a zvláštní pozornost věnujte rohům a vstupu.

Šalvěj bílá: Vyčistí prostory od negativní energie, které svým kouřem odnese pryč. Do vašeho domova vnese mír a klid. Zapalte svazek a nechte rozhořet, cca po 30 vteřinách sfoukněte plamen a nechte doutnat na nehořlavé podložce.

Dřívka Palo Santo: „Posvátné dřevo“ s aromatickou vůní s nádechem citronu a máty. Je to přírodní nástroj k meditaci, čištění aury a zvyšování vibrací. Zapalte dřívko, nechte 30 vteřin rozhořet, sfoukněte a s dýmajícím dřívkem v ruce obejděte prostory.

Interiérový sprej Harmonie: Obsahuje esenciální oleje z grepu, limetky a pomeranče. Sílu mlhy umocňuje Avanturín, který chrání před geopatogenními zónami a pohlcuje elektromagnetický smog. Harmonizuje a vyrovnává energie.

4. Symbolické uzavření Změnu stvrďte ohněm a silou krystalů. Vyberte si svíčku podle svého záměru:

Rituální svíčka Nová cesta: S ametystem a citrusy. Ametyst zklidní mysl a připraví ji na nový začátek, citrusy podpoří energii a rozhodnost.

Svíčka Osobní síla: Kombinace bergamotu, levandule a křišťálu. Křišťál dokáže vyladit energie do dokonalého stavu a odstranit nerovnováhu. Tato svíčka je ideální pro zklidnění po náročném dni a načerpání nové vnitřní síly. V duchu krátce vyslovte přání nebo poděkování.

5. Integrace Nechte prostor znovu vyvětrat. Kouř nyní odejde pryč a odnese s sebou vše těžké a nepříjemné. Vnímejte tu změnu. Celý proces může trvat 20 minut, důležitá je vaše vědomá mysl, nikoliv délka.

Tip pro ty, kteří „na energie nevěří“

Nemusíte věřit na energii. Stačí pracovat s psychologií prostředí. Vyvětrat, zredukovat věci, změnit uspořádání nábytku a přidat světlo. „Použít příjemnou vůni a zapálit svíčku místo ostrého stropního světla má prokazatelný vliv na nervový systém. Ať už tomu říkáme energie nebo neurobiologie, výsledek je stejný: pocit většího klidu a bezpečí,“ uzavírá Petra Novotná.

Vstoupit do diskuse

Komerční sdělení
