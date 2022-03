S příchodem jara se nemusíte vzdát klidných chvil s knížkou. Zabalte si ji do batůžku a vydejte se do parku nebo do kavárny, voňavá káva a hezké čtení se nikdy neomrzí. A všimněte si i našeho speciálního tipu, kterým jsou pohádky přeložené do ukrajinštiny pro vaše malé hosty.