Jarní detox je každoročním tématem. Má tento trend skutečný biologický základ, nebo spíš reaguje na potřebu „nového startu“ po zimě? Kde vnímáte hranici mezi smysluplnou podporou těla a módní vlnou?
Detox může být dobrým nástrojem při restartu životního stylu. Spíš ale z psychologického hlediska, kdy nám dává pocit nového začátku. Z biologického pohledu však není vždy nejvhodnější metodou, jak organismu ulehčit.
Tělo má vlastní detoxikační mechanismy. V jakém okamžiku jim dává smysl pomáhat a kdy už naopak může být detox pro organismus spíš zátěží než úlevou?
Pokud chcete tělu ulevit, například po dovolené nebo vánočních svátcích, kdy stravování většinou není zcela ukázkové, detox vám může na krátkou dobu pomoci od pocitu těžkosti a nadýmání. Není však vhodný pro ty, kteří mají velkou zátěž a věnují se pravidelně cvičení, ať už profesionálně, nebo ve volném čase. Tělo totiž na tuto činnost potřebuje dostatek živin, které by mu při detoxu ovocnými či zeleninovými šťávami rozhodně chyběly.
Jaké nejčastější chyby děláme při jarní očistě? Existuje podle vás nějaký postup, který považujete za vysloveně nevhodný, nebo dokonce až rizikový?
Lidé většinou volí drastické metody, jako je například pití pouze ovocných či zeleninových šťáv nebo jejich kombinací. Tělu však začnou v důsledku toho chybět základní živiny důležité pro zachování správných tělesných funkcí. Přidáte-li k tomu ještě silové cvičení a jiné pohybové aktivity, riskujete ztrátu svalové hmoty, úbytek energie a samozřejmě taky vyčerpání.
Dopřejte tělu čas, aby si na detox postupně zvyklo. Pro organismus má být úlevou, nikoli zátěží.
Pro koho není detox vůbec vhodný? Jak je to například u žen s hormonální nerovnováhou, dlouhodobým stresem, vyčerpáním, poruchami příjmu potravy nebo oslabeným trávením? Co se v těchto případech může v těle dít?
Není vhodný ani pro jednu z výše jmenovaných skupin. Pro všechny je ale naopak velmi důležitá niterní pohoda, pravidelnost a vyváženost v podobě pestré stravy. Nedostatečný příjem základních živin kvůli detoxu může z dlouhodobého hlediska vyvolat únavu, pocit hladu i zimnici. Je to opět z důvodu nedostatku živin, díky nimž tělo získává i teplo. Pestrost ve stravě navíc zlepšuje kvalitu mikrobiomu, který zajišťuje chod našich střev. Proto detox nemusí být kvůli nepestrosti a jednotvárnosti nejlepší variantou.
Měl by detox organismus „čistit“, nebo spíš učit lépe fungovat? Jaký přístup byste doporučila pro výsledky bez extrémů a nepříjemného jojo efektu?
Detox naučí tělo lépe fungovat. Můžete zkusit třeba očistu od ultrazpracovaných potravin, kterou tělo ocení. Svému trávení tak ulevíte od složek, které nejsou organismu vůbec prospěšné a nevyužije je k dobru. Další možností je vynechání alkoholu. Opět se vám uleví, protože nebudete muset zpracovávat toxiny, které obsahuje, a ušetříte tělu energii na jiné, důležitější procesy. Nedoporučuju ale žádné extrémy. Spíš postupně vyřazujte neprospěšné potraviny a alkohol. Tělo se vám za to odvděčí.
