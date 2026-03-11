Ulevte svému tělu detoxem. Jděte na něj ale správně a vyhněte se extrémům

Kolem detoxu panuje spousta mýtů, když ho ale pojmete rozumně, rozhodně svému tělu ulevíte. Zeptali jsme se fitness trenérky Jaroslavy Rokosové, jak se vyhnout extrémům a prospět organismu.
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Jarní detox je každoročním tématem. Má tento trend skutečný biologický základ, nebo spíš reaguje na potřebu „nového startu“ po zimě? Kde vnímáte hranici mezi smysluplnou podporou těla a módní vlnou?
Detox může být dobrým nástrojem při restartu životního stylu. Spíš ale z psychologického hlediska, kdy nám dává pocit nového začátku. Z biologického pohledu však není vždy nejvhodnější metodou, jak organismu ulehčit.

Aktuální číslo

Žena a život

Předplatné můžete objednávat zde

Tělo má vlastní detoxikační mechanismy. V jakém okamžiku jim dává smysl pomáhat a kdy už naopak může být detox pro organismus spíš zátěží než úlevou?
Pokud chcete tělu ulevit, například po dovolené nebo vánočních svátcích, kdy stravování většinou není zcela ukázkové, detox vám může na krátkou dobu pomoci od pocitu těžkosti a nadýmání. Není však vhodný pro ty, kteří mají velkou zátěž a věnují se pravidelně cvičení, ať už profesionálně, nebo ve volném čase. Tělo totiž na tuto činnost potřebuje dostatek živin, které by mu při detoxu ovocnými či zeleninovými šťávami rozhodně chyběly.

Jaké nejčastější chyby děláme při jarní očistě? Existuje podle vás nějaký postup, který považujete za vysloveně nevhodný, nebo dokonce až rizikový?
Lidé většinou volí drastické metody, jako je například pití pouze ovocných či zeleninových šťáv nebo jejich kombinací. Tělu však začnou v důsledku toho chybět základní živiny důležité pro zachování správných tělesných funkcí. Přidáte-li k tomu ještě silové cvičení a jiné pohybové aktivity, riskujete ztrátu svalové hmoty, úbytek energie a samozřejmě taky vyčerpání.

Dopřejte tělu čas, aby si na detox postupně zvyklo. Pro organismus má být úlevou, nikoli zátěží.

Pro koho není detox vůbec vhodný? Jak je to například u žen s hormonální nerovnováhou, dlouhodobým stresem, vyčerpáním, poruchami příjmu potravy nebo oslabeným trávením? Co se v těchto případech může v těle dít?
Není vhodný ani pro jednu z výše jmenovaných skupin. Pro všechny je ale naopak velmi důležitá niterní pohoda, pravidelnost a vyváženost v podobě pestré stravy. Nedostatečný příjem základních živin kvůli detoxu může z dlouhodobého hlediska vyvolat únavu, pocit hladu i zimnici. Je to opět z důvodu nedostatku živin, díky nimž tělo získává i teplo. Pestrost ve stravě navíc zlepšuje kvalitu mikrobiomu, který zajišťuje chod našich střev. Proto detox nemusí být kvůli nepestrosti a jednotvárnosti nejlepší variantou.

Měl by detox organismus „čistit“, nebo spíš učit lépe fungovat? Jaký přístup byste doporučila pro výsledky bez extrémů a nepříjemného jojo efektu?
Detox naučí tělo lépe fungovat. Můžete zkusit třeba očistu od ultrazpracovaných potravin, kterou tělo ocení. Svému trávení tak ulevíte od složek, které nejsou organismu vůbec prospěšné a nevyužije je k dobru. Další možností je vynechání alkoholu. Opět se vám uleví, protože nebudete muset zpracovávat toxiny, které obsahuje, a ušetříte tělu energii na jiné, důležitější procesy. Nedoporučuju ale žádné extrémy. Spíš postupně vyřazujte neprospěšné potraviny a alkohol. Tělo se vám za to odvděčí.

Článek vznikl pro časopis Žena a život.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sbohem, kila navíc. Na pomoc volte české zázraky: tvaroh a brambory

Pečené brambory s tvarohem

Bramborovo - tvarohová dieta je superzdravá, nabízí řadu benefitů a dokáže vás zbavit tukových polštářků.

Kabelka je ten nejlepší doplněk. Nebojte se ani nezvyklých kousků

Pokud hledáte model, který bude ladit ke všemu, vsaďte na geometrický tvar a...

Na jaře budou kabelky středobodem outfitu díky své textuře a neobvyklým materiálům. Prozradíme vám žhavé trendy.

Pojďme se červenat. Poradíme, jak vybrat dokonalou tvářenku

Jak líčením opticky zúžit obličej - Pomocí tvářenky - čím vertikálněji tvářenka...

Řadí se mezi ty nejstarší kosmetické prostředky, přitom stále vládne tendence podceňovat její sílu. Chudák růž, přitom toho dokáže tolik! Umíte si vybrat správný odstín?

Zázračné léky na hubnutí pomohou. Máte je chtít, nebo za to nestojí?

Ilustrační fotografie

Léky na hubnutí dnes slibují rychlé výsledky a plní titulky médií. Skutečnost je ale složitější. Odborníci i pacienti se shodují – bez změny životního stylu fungují jen dočasně. A místo vysněné...

Jarní detox jako restart těla i duše. Pomůže svalům, lymfě i psychice

Detoxikace je proces, při kterém se tělo zbavuje škodlivých látek, které se v...

Po zimě je naše tělo zanesené toxiny. V chladných měsících míváme totiž méně pohybu na čerstvém vzduchu a obvykle se zhorší i stravovací návyky. Jak to změnit?

Ulevte svému tělu detoxem. Jděte na něj ale správně a vyhněte se extrémům

Nejen kosmetika je důležitá. Stejně tomu je se zdravou životosprávou.

Kolem detoxu panuje spousta mýtů, když ho ale pojmete rozumně, rozhodně svému tělu ulevíte. Zeptali jsme se fitness trenérky Jaroslavy Rokosové, jak se vyhnout extrémům a prospět organismu.

11. března 2026

Proč stres ničí pleť i vlasy rychleji než čas?

Komerční sdělení
Nezestárli jste, jste přetížení: Proč stres ničí pleť i vlasy rychleji než čas?

Unavená pleť. Vlasy bez objemu. Náhlé padání, které ještě před pár měsíci neexistovalo. Automaticky hledáme příčinu ve věku, jenže realita je často jiná. Chronický stres dnes dokáže změnit kvalitu...

10. března 2026

Sýr, smoothie, pesto nebo losos. Toto jsou skryté kalorické bomby

Hubnutí s Ozempicem nemusí být běh na dlouhou trať.

Snažíte se stravovat vyváženě, ale vaše váha i přes všechnu snahu neklesá? Pak je nejspíš váš jídelníček plný potravin, které jsou skrytou kalorickou pastí. Pojeďme je najít

10. března 2026

Jaro je za dveřmi. Dejte své pleti přesně to, co po zimě potřebuje

Dodejte i vlasům potřebnou vzpruhu

Jako by to bylo včera, co jsme rozbalovali dárky pod vánočním stromkem, a za pár dní už začne první jarní měsíc. Oteplí se, budeme odkládat vrstvy oblečení a najednou se ukáže, co všechno jsme v péči...

9. března 2026

Kabelka je ten nejlepší doplněk. Nebojte se ani nezvyklých kousků

Pokud hledáte model, který bude ladit ke všemu, vsaďte na geometrický tvar a...

Na jaře budou kabelky středobodem outfitu díky své textuře a neobvyklým materiálům. Prozradíme vám žhavé trendy.

8. března 2026

Galaxy Buds4: sluchátka s AI, lepším ANC a designem

Komerční sdělení
Galaxy Buds4: sluchátka s AI, lepším ANC a designem

Samsung na Galaxy Unpacked 2026 představil nová sluchátka Galaxy Buds4 a Buds4 Pro. Nabízejí precizní zvuk, vylepšené potlačení hluku, funkce umělé inteligence a ergonomický design vytvořený na...

7. března 2026

Sbohem, kila navíc. Na pomoc volte české zázraky: tvaroh a brambory

Pečené brambory s tvarohem

Bramborovo - tvarohová dieta je superzdravá, nabízí řadu benefitů a dokáže vás zbavit tukových polštářků.

7. března 2026

Jarní detox jako restart těla i duše. Pomůže svalům, lymfě i psychice

Detoxikace je proces, při kterém se tělo zbavuje škodlivých látek, které se v...

Po zimě je naše tělo zanesené toxiny. V chladných měsících míváme totiž méně pohybu na čerstvém vzduchu a obvykle se zhorší i stravovací návyky. Jak to změnit?

6. března 2026

Jaro ve Starbucks bude letos patřit barvám a exotickým chutím

Komerční sdělení
Jaro ve Starbucks bude letos patřit barvám a exotickým chutím

Do kaváren Starbucks přichází úplně nová limitovaná řada inspirovaná globálním trendem posledních měsíců – příchuť Ube Vanilla. Spolu s ní se navíc vrací i oblíbené ledové klasiky jako Cool Lime...

5. března 2026

Zázračné léky na hubnutí pomohou. Máte je chtít, nebo za to nestojí?

Ilustrační fotografie

Léky na hubnutí dnes slibují rychlé výsledky a plní titulky médií. Skutečnost je ale složitější. Odborníci i pacienti se shodují – bez změny životního stylu fungují jen dočasně. A místo vysněné...

5. března 2026

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

Pojďme se červenat. Poradíme, jak vybrat dokonalou tvářenku

Jak líčením opticky zúžit obličej - Pomocí tvářenky - čím vertikálněji tvářenka...

Řadí se mezi ty nejstarší kosmetické prostředky, přitom stále vládne tendence podceňovat její sílu. Chudák růž, přitom toho dokáže tolik! Umíte si vybrat správný odstín?

4. března 2026

Výběr šperku není věda. Stylistka radí, na co myslet a co dodržovat

Ne nadarmo se říká, že šperky jsou třešničkou celé módní kreace. 1749 Kč

Šperky dokážou proměnit náladu i celý outfit. Stačí jen vědět, kdy sáhnout po jemné bižuterii a kdy po hodnotném kousku, který má skutečně váhu. Stylistka Julia Silajdžić radí, jak kombinovat kovy...

3. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.