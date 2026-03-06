Očistit své tělo tedy můžete změnou životního stylu, sportem, obecně zvýšeným pohybem a tím, že začnete jíst víc ovoce a zeleniny nebo jarních salátů. Naopak vyřaďte z jídelníčku škodlivé cukry, příliš mnoho moučných pokrmů a bílé pečivo nahraďte celozrnným.
Pomohou také jarní bylinky, jako je kopřiva, kterou můžete dát například do polévky, nádivky, špenátu nebo po omezenou dobu několika dní pít také jako čaj.
Dobré jsou i listy pampelišky nebo květy sedmikrásky, které přidáte třeba do salátů. Můžete se ale zaměřit také na jeden konkrétní tělesný orgán, se kterým máte problémy nebo jehož činnost chcete nějak podpořit. Protože každému pomůže trochu něco jiného.
Játra
Jsou hlavním detoxikačním orgánem, a proto je jim po zimě potřeba věnovat nejvíce pozornosti a posílit je. K tomu je nejvhodnější ostropestřec mariánský a obecně hořké potraviny. Důležité je také snížit množství nasycených tuků v jídelníčku, které ideálně nahradíte stravou s omega-3 mastnými kyselinami.
Ty jsou například v mořských rybách, můžete je ale také konzumovat v doplňcích stravy. Důležité je vynechat alkohol a cigarety. Očistu jater pak podpoříte antioxidanty, které najdete také v ovoci a zelenině, například v mrkvi, ale třeba i v zeleném čaji.
Žlučník
S játry spolupracuje na trávení tuků, takže detoxikací jater pomůžete také žlučníku. Jeho činnost podpoří například konzumace ředkviček, jablečného octa a citronové šťávy. Doporučuje se vypít každé ráno před snídaní vodu, ve které je lžíce jablečného octa či šťávy z citronu, což pomůže také činnosti střev, kterými se rychleji odplaví škodliviny z těla.
Žlučníku prospěje i omezit smažená jídla a začít se víc hýbat. Pomůže také řepík nebo čekanka.
Střeva
S čím detox pomůže:
Zdravá střeva znamenají silnou imunitu. Dnes se o střevech mluví jako o druhém mozku těla, protože je v něm množství mikroorganismů, které ovlivňují to fyzické i psychické, třeba naši náladu. Hovoří se o nich jako o střevním mikrobiomu.
S očistou střev pomůže vláknina, například z ovoce, zeleniny nebo celozrnných výrobků. Posílí je pak fermentované potraviny, třeba kefír, podmáslí, kysané zelí či kimčchi. Ty všechny napomáhají dobré střevní mikroflóře.
Tu můžete podpořit také tím, že budete užívat probiotika, která jsou i běžně dostupná v lékárně.
Ledviny
Vylučují z těla tekuté odpadní látky, a to močí. Proto je podpoříte dostatečným pitným režimem. Nejlepší je čistá voda, ale můžou to být i slabé bylinkové čaje, pro ledviny jsou dobré například nať kopřivy, svízele nebo přesličky.
A s detoxikací ledvin pak velmi pomůže kopřiva. Důležité je také omezit ve vašem jídelníčku sůl, ta zadržuje vodu v těle. Ledvinám velmi škodí kouření, podle některých nefrologů dokonce i víc než alkohol.
Plíce
Očistíte je jednoduše dýcháním, správným hlubokým, tzv. jógovým, ale především pobytem na čerstvém vzduchu a pohybem. Nemusí jít o maratonský běh, stačí delší procházky ideálně po lese či v horách.
Z bylinek pomůže plicím třeba oreganový čaj, dobré jsou i zázvorové nebo mátové čaje. Důležité je nezapomínat ani na dostatek potravin bohatých na vitamin C nebo zinek. Plicím dále pomůže například česnek nebo lékořice.
Kůže
Jak poznat tělo zanesené toxiny
Pokud je tělo zanesené škodlivými látkami, může se to projevovat únavou, častými bolestmi hlavy nebo zažívacími potížemi, jako je nadýmání a zácpa.
Dalšími signály jsou kožní problémy, například akné, vyrážky nebo matná pleť.
Mezi příznaky patří taky častá nachlazení a obecně oslabená imunita. Že tělo potřebuje detoxikaci, lze poznat i na psychice, a to v podobě špatného soustředění, podrážděnosti, výkyvů nálad apod.
Často se na ni zapomíná, a přitom je to největší detoxikační orgán našeho těla. S její očistou pomůže například celotělový peeling, suché kartáčování nebo sauna.
Činnost kůže, ale také srdce a žilního systému rozproudíte i otužováním, tedy například na závěr sprchování zařadit studenou vodu. Zvažte také oblečení, které budete nosit. Kůži pomůže to lehké, vzdušné a z přírodních materiálů, především bavlny.
Důležitá je také hydratace, ať už za pomoci hydratačních krémů, ideálně bez přílišné chemie, nebo hydratace vnitřní, tedy opět správný pitný režim. Pomůžou i detoxikační koupele s mořskou solí nebo bylinkami, jako je levandule, heřmánek nebo rozmarýn.
Srdce a žilní systém
Zdravé srdce a cévy jsou klíčové pro celkové zdraví. Detoxikaci kardiovaskulárního systému podpoří potraviny bohaté na omega-3 mastné kyseliny, jako jsou ryby, lněná a chia semínka.
Důležité je omezit nasycené tuky, například sádlo či máslo, dále také sůl a ideálně zcela vynechat bílý cukr. Srdci pomůže pravidelná fyzická aktivita, svižná chůze nebo plavání.
K cirkulaci krve přispívají také bylinky, například hloh, česnek a zázvor. A k pevnosti žilního systému pak pomůže rutin.
Co jsou toxiny
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.