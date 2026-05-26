V Asii se věří, že myšlenky tvoří realitu, proto je potřeba je nejen mít pod kontrolou, ale také očistit od všeho skličujícího, negativního a tíživého. A právě k tomu slouží pradávný misogi rituál, který přináší vaší duši (ale i tělu) očistu, klid, rovnováhu a sílu k novým začátkům.
Japonci a Japonky ho provádějí vždycky před nějakou novou životní etapou, ať už je to svatba, těhotenství, nový vztah, nová práce či třeba nový život po smrti někoho blízkého. Jediné, co k němu potřebujete, je voda a čas...
Misogi si načasujte na dobu východu slunce, aby měl energii nového začátku. Provádět ho můžete jak doma, tak i venku, v přírodě. Pokud chcete, aby se váš rituál co nejvíce podobal japonskému originálu, najděte si místo u vody, například u řeky, vodopádu, jezera nebo potůčku...
Důležité je, abyste mohli stát v mělké vodě a povrch dna byl stabilní. Vhodným místem jsou třeba rybníky, zatopené lomy nebo i horské vodopády. Využít ale můžete jakoukoliv vodní plochu, kterou máte poblíž svého domova a u níž se budete cítit pokojně a bezpečně.
Dechová cvičení
Než se pustíte do rituálu, proveďte dechové cvičení. Jednoduše zhruba pět až deset minut zhluboka dýchejte a zaměřte se v myšlenkách na to, co vás trápí a co byste chtěli ze svého života odplavit.
Může to být cokoliv, například vztek (na někoho), závist, žárlivost, strach, výčitky, smutek, ulpívání na minulosti, pocit křivdy, stres nebo obyčejná únava. Nahlas si opakujte pro sebe: „Neunesu vše, co mě tíží. Nechávám všechno ze sebe smýt, očistit a odplynout.“
Očistný rituál
Pak nastává další etapa, která vás vede přímo do vody. Ponořte do ní chodidla, pak kolena a nakonec i celé tělo. Pokud nejste otužilí, zkuste jenom to, co zvládnete. Podle Japonců byste ale měli chladnou vodu vnímat pozitivně, jako důkaz toho, že se opravdu očišťujete.
Její „chladivý dotek“ z vás „sloupává“ všechny vrstvy negativních myšlenek, emocí a stresu, které vás brzdí.
Pokud ale nejste trénovaní a chlad vám nedělá dobře, zbytečně se nepřepínejte. Stačí, když tělo jen zlehka a krátce omyjete studenou vodou. Nakonec pomalu vyjděte na břeh, osušte se a zabalte do teplého oblečení.
Čajový rituál
Japonci při misogi často dokončují očistný rituál ještě v přírodě. Pro vás to znamená, že si můžete sednout na deku nebo na lavičku a dopřát si třeba teplý čaj z termosky.
Po duchovním rituálu se výborně hodí například zelený čaj, matcha, japonský rooibos, ale docela dobře funguje i obyčejný český heřmánek, který zklidňuje tělo i mysl. Pijte ho doušek po doušku, vychutnávejte si jeho teplo v dlaních a přitom nechávejte plynout myšlenky, jako by byly mraky na obloze.
Zklidňující zvuky
Abyste zdárně uklidnili duši, můžete kromě dechového cvičení vyzkoušet i obyčejný poslech zvuků z přírody. Zaměřte se na každý z nich a propojte se vnitřně s ním. Ať už jde o zpěv ptáků, šumění větví ve větru nebo zvuk zurčící vody, která odplavuje všechno zlé pryč.
Občas se vám může stát, že se vynoří nepříjemná myšlenka, emoce nebo problém, který jste při rituálu zapomněli „smýt“. V takovém případě se ale vůbec nic neděje! Stačí se chvilku soustředit na vodní hladinu, představit si, že ta bolest se ztrácí ve vlnách řeky nebo potoka a odplouvá od vás nenávratně pryč.
24 hodin „bez tíže“
Po obřadu můžete cítit únavu a hluboké uvolnění. Na zbytek dne si proto nic náročného neplánujte. Naopak, dopřejte si klidový režim – spánek, četbu knížky, oddechovou procházku.
Pokud vás čeká nějaká velká změna či důležité rozhodnutí, naplánujte si ho až čtyřiadvacet hodin po rituálu. Ne dřív!
Vaše tělo potřebuje čas na restart a vy budete mít pocit, že vstupujete do začátku nové kapitoly.
Koupelnová varianta
Pokud se ale necítíte zdravotně dobře, můžete si uspořádat symbolický misogi rituál ve své koupelně. A vůbec není nutné trápit se studenou vodou. Klidně může být vlažná, abyste rituál mohli v klidu začít a dokončit. Jeho náležitosti jsou stejné jako u misogi v přírodě. Nejprve zařaďte krátké dechové cvičení s myšlenou (a ideálně vyřčenou) větou, co vše byste chtěli nechat „odplavit“.
Pak se osprchujte a s každou kapkou, která padne na vaši kůži, si představte, že se zbavujete tíhy a trápení. Nakonec se osušte ručníkem a převlékněte do domácího oblečení. Dopřejte si čaj a klidový režim.
Zapojení vůní
Po misogi je vhodné využít účinky aromaterapie. Už dávno se totiž ví, že aroma éterických olejů stabilizuje nervy, uvolňuje tělo a zklidňuje emoce. Proto si do aromalampy kápněte relaxační levandulový éterický olejíček nebo naopak vonné oleje na „restart“, jako je třeba citron nebo modřín.
Článek vznikl pro časopis Tina.