Konečně tu máme teplo, všechno dozrává jako mávnutím kouzelného proutku. Jen pro lidi nastává období podivného útlumu. Horko a únava souvisí s ročním cyklem biorytmů našeho života, které nás výrazně ovlivňují. A v horkých dnech klesá energie rychle.
Navíc všechno, co se děje kolem nás, nám to nijak neulehčuje. Míra stresu, starostí i výdeje energie na nezvyklé situace, kterým musíme čelit, nám nepřidají. Děti si užívají prázdniny, ale my tolik dovolené nemáme, a tak často musíme zvládat požadavky na zábavu i při pracovním režimu.
Pokles vitality, dost možná i střevní nebo trávicí obtíže související se stresem a snížená imunita na sebe pak nenechají dlouho čekat. Co s tím?
Výlet do přírody, slunce, pohyb na čerstvém vzduchu, to je určitě správné řešení, které je ale dobré podpořit zevnitř. Pomoc je poměrně jednoduchá a jmenuje se „probiotika“.
Jde o živé mikroorganismy, co přirozeně sídlí v trávicím ústrojí člověka, zvláště ve střevech. Přispívají k normálnímu zažívání, k dobré pohodě trávicího traktu, ale hlavně normálnímu fungování imunitního systému.
Kde je najít?
Zkuste:
Jak tedy zvýšit množství probiotik v těle, aby bylo zase brzy „na koni“? Jak si s tím poradit? Kromě toho, že si je lze koupit v lékárně, jsou jejich výborným zdrojem klasické bílé jogurty, kefíry, podmáslí, dost je jich ale také ve zrajících sýrech (čedar, gouda či bleu), v kysaném zelí, nakládané zelenině, sójových výrobcích nebo v kombuchovém nálevu.
Lidskému trávení přitom dělá moc dobře, jde-li o probiotika rozličných druhů, tedy když bude jejich složení co nejrozmanitější.
Jedním z nejběžnějších zdrojů probiotik jsou u nás tradičně jogurty. Dopřejte si jogurt jen tak, nebo si do něj přimíchejte kousky čerstvého ovoce. Spolu s prospěšnými bakteriemi tím svému bříšku dodáte i dostatek vlákniny, kterou nezbytně potřebuje.
Starejte se o to, aby vaše strava byla lehká, rozmanitá a pestrá – a to tak, abyste v hojnosti přijímala i všechny živiny, které udržují váš imunitní systém ve stabilní kondici k uchování vašeho zdraví.
Domácí jogurt
Na 4 skleničky (200 ml) potřebujeme 1000 ml plnotučného mléka, 100 g klasického bílého jogurtu s živými kulturami.
Postup:
1. Čerstvé plnotučné mléko nejprve krátce ohřejeme na 80 °C. Poté ho necháme vychladnout na 40 až 50 °C.
2. V mléce rozmícháme nejdřív jednu lžíci jogurtu. Postupně vmícháme všechen jogurt tak, aby se netvořily hrudky.
3. Směs rozdělíme do skleniček a udržujeme v teple 5 až 6 hodin (třeba v hrnci s teplou vodou). Hotový jogurt by měl být tak hustý, že v něm bude stát lžíce. Uchováváme ho v lednici.
Článek vznikl pro časopis Tina.