Cesta na dovolenou, pobyt v kempu nebo u vody, ale i výprava do hor na kolech – to všechno se ve dvou zvládá líp. Nebo si to alespoň mnozí myslí. „Často se různé osoby stydí nebo se cítí trapně jenom kvůli tomu, že nikoho nemají – zvlášť když se pohybují mezi páry,“ uznává psycholog Samir Hafíz.

Podle něj je to ale jen o společenských očekáváních, která je potřeba překonat. A pak si často užijete volno v partě víc než ostatní, protože nebudete brát tolik ohledů. Jak k tomu tedy přistupovat v bodech?

Buďte pozitivní

Je nutné si uvědomit, že život má stejnou hodnotu a smysl s partnerem jako i bez něj. A proto musíte změnit myšlení a posuzování sebe sama. „Jste v partě, tak se na to soustřeďte. Na co? Třeba už jenom na to, že máte kamarády, což je přece naprosto skvělé,“ nabádá odborník.

Vnímejte, co přesně vás baví a proč i fakt, že si to užíváte. „Berte se jako celistvou osobnost, ne jenom její půlka. Jste přece tvor schopný si užívat i bez někoho druhého,“ říká expert.

Dělejte, co chcete

Konečně máte šanci se nestarat o to, co baví i někoho dalšího. I v partě si můžete užívat podle sebe. Jeďte na kole rychlostí, která vyhovuje vám, však ostatní počkají. Kochejte se světem, usmívejte se na něj. Radujte se z toho, co vidíte a prožíváte. „Bude to chvíli trvat, ale najednou si začnete uvědomovat, že všechno kolem je hezké – ne proto, že to někdo říká. Ale protože to cítíte,“ říká psycholog.

Vnímejte realitu

Mnoho vztahů navenek působí idylicky. Ale sledujte i u svých přátel to, co skutečně prožívají. Nikdy to není tak růžové.

„To, že dokážete vidět ostatní dvojice reálně a nikoli idylicky, pomůže i v tom, že budete v klidu se sebou,“ tvrdí expert. Pak se vám snáze nastoupí do jejich rozjetého vlaku a nebudete si připadat divně. „Vždycky si řekněte, že být single a v klidu je mnohem zdravější než být ve vztahu ze strachu, ze zvyku nebo kvůli okolí,“ tvrdí psycholog.

Mějte partu

Vypadá to jednoduše, ale je to to nejtěžší. Pokud vám okolí dává najevo, že nejste normální, když někoho nemáte anebo se nedokážou krotit a pořád se před vámi muckají, vyberte si prostě jinou společnost, kde vám bude líp. Najděte si komunitu lidí, která to tak nebere a je nad věcí. Vztah není vaše vizitka – tou je to, jak se chováte a nakolik se umíte ze srdce zasmát, i když jste sami.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.