Jak vyjít s příbuznými? Nastavte hranice, ale nedohadujte se

Jak zamezit konfliktu na rodinné oslavě Někdy si rodinné oslavy nelze užít, lze však zamezit hádkám. Měla by tomu předcházet psychická příprava v podobě snahy vidět všechny členy rodiny z té lepší stránky. Je dobré si neustále připomínat, že nikdo není bez chyb. Mnohým konfliktům může předejít vytvoření zasedacího pořádku. Nestane se tak, že si vedle sebe sednou příbuzní, kteří se nesnášejí a při každé příležitosti se pohádají. Tyto rivaly je třeba posadit co nejdále od sebe.

Také hezké, slavnostní oblečení vyvolá dojem výjimečné události a sníží riziko vzniku hádek. Přitom nemusí jít zrovna o dlouhé šaty nebo oblek.

Příjemná nálada otupuje ostří, je tedy proto dobré hned na začátku naladit všechny hosty pozitivně. K tomu poslouží příjemné vzpomínky na rodinné události a různé vtipné historky, které se líbí všem. Dobré je také nezapomenout pořídit fotografie, na nichž se nepochybně budou všichni snažit vypadat co nejlépe.

Během oslav se nevytahují staré křivdy ani se nehovoří o ničem nepříjemném, co někteří příbuzní nechtějí slyšet. Doporučuje se vynechat témata, u kterých hrozí názorový střet. Může to být například politika.

Hovor by se naopak měl týkat neutrálních témat a veselých věcí, například zážitků z dovolených a výletů, svateb nebo narození dětí. Pokud by se diskuse stáčela k nějakému ožehavému tématu, doporučuje se okamžitě převést řeč jinam. Nebo třeba navrhnout přípitek, případně nabídnout kávu s nějakými sladkostmi, to každému zlepší náladu.