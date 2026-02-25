Dostaňte vztek pod kontrolu. Přinášíme tipy, jak tyto emoce zvládnout

Hněv je přirozená reakce, každý se někdy rozzlobí. Problém nastává ve chvíli, kdy vás vztek naprosto ovládne. Potíže však můžete mít i tehdy, když naštvání v sobě dusíte. Co s tím?
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Někdo vyletí kvůli naprosté maličkosti, jiný v sobě napětí kumuluje celé týdny, dokud pomyslný pohár nepřeteče. V obou případech má ale hněv jednu nebezpečnou vlastnost: přichází rychle a vypíná váš mozek. Právě tehdy pak často řeknete nebo uděláte věci, které by vás nikdy ani nenapadly.

Abyste posléze nemuseli litovat nebo se stydět, je dobré rozpoznat varovné signály toho, že se výbuch blíží, a zastavit ho nebo zmírnit jeho dopad.

Pokud získáte nad svými reakcemi alespoň částečnou kontrolu, zbaví vás to budoucích výčitek. Zároveň ale stejně tak není dobré tvářit se, že se vás vztek vůbec nedotýká. Kde najít tu správnou míru sebevyjádření ve chvíli, kdy vás někdo naštve?

Zastavte vztek hned

Tělo většinou reaguje dřív než hlava. Zrychlený dech, sevřený žaludek, napětí v čelistech nebo ramenou – to jsou jasné signály, že přichází výbuch hněvu.

V tu chvíli pomáhá jediné: zastavit se. Nemluvit, nevysvětlovat, nereagovat hned. I krátká pauza dokáže zabránit výbuchu.

Pomozte si dechem. Když jste rozčíleni, dýcháte mělce a rychle, což vztek ještě zesiluje. Vědomé zpomalení dechu pomůže tělu i hlavě. Nadechněte se nosem a pomalu vydechněte ústy. Opakujte několikrát. Je to další, pohodlnější a bezpečnější způsob, jak dostat ven emoce.

Změňte prostředí

Pokud to situace dovolí, odejděte. Do jiné místnosti, ven, někam dál. Odstup od člověka nebo situace, kteří vztek spustili, často stačí k tomu, aby se emoce uklidnila a vy jste dokázali výbuch hněvu zastavit.

Dlouhodobé potlačování vzteku taky nefunguje. Nahromaděné napětí si dřív nebo později najde cestu ven, často v nevhodnou chvíli. Pomáhá dát emoci bezpečný výstup – mimo už jmenované to může být pohyb, fyzická práce, procházka nebo třeba napsání toho, co vás rozčílilo.

Řešte až po uklidnění

Při výbuchu vzteku se špatně rozhoduje i mluví. Rozhovory, vysvětlování a řešení konfliktů mají smysl až ve chvíli, kdy emoce poleví. Zvládnout hněv neznamená nemít ho, ale nenechat ho řídit to, co říkáte a děláte.

Ve vzteku máte také tendenci vracet se k minulým křivdám a vytahovat staré věci. To ale naštvání jen posiluje. Pomáhá držet se jedné konkrétní situace, tématu a nerozšiřovat je o všechno, co se stalo dřív. Tím byste svůj hněv jen dál živili.

Zaměřte pozornost jinam

Když se vztek rozjíždí, pomáhá vědomě přesunout pozornost. Podívat se kolem sebe a pojmenovat si pár věcí, které vidíte, slyšíte nebo cítíte. Tento jednoduchý trik vrací pozornost z emocí zpátky do reality a hněv tím často ztratí na síle.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

Dostaňte vztek pod kontrolu. Přinášíme tipy, jak tyto emoce zvládnout

25. února 2026

