S hroznovým vínem zhubnete. Lahodné kuličky vás zbaví chuti na sladké

Je považováno za superpotravinu. Jeho slaďoučké plody, které se rozplývají na jazyku, vás zasytí, když máte chutě, a dodají vašemu tělu vitaminy a minerály. Co si přát víc?
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Kdo by si nepřál čas od času shodit nějaké to přebytečné kilo? Kdyby to tak ale šlo bez diety a zákazů, bez přísného omezování. S hroznovým vínem to možné je!

Je to jako zázrak, když ho konzumujete, posiluje váš imunitní systém a pomáhá vám šetrným způsobem zhubnout. Zraje hlavně v září a říjnu, a tak se perfektně hodí k podzimní dietě.

Výrazně urychlí metabolismus

Hroznové víno je právem považováno za superpotravinu. Vysoký podíl vody a balastních látek urychluje trávení a pomáhá tělu správně hospodařit s tekutinami. Kromě toho jsou hrozny hotovou zásobárnou vitaminů a minerálních látek, jako je draslík, hořčík, selen, železo nebo jód, a obsahují látky, které povzbuzují metabolismus.

A ještě jedna dost podstatná věc: Hroznové víno přirozeně zmírňuje vaši touhu po sladkostech.

Sklenice hroznové šťávy denně

Zařaďte denně hrst hroznového vína ke snídani, například na chlebu, ve snídaňovém müsli nebo si ho vmíchejte do tvarohu. K tomu vypijte vždy před polednem sklenici šťávy z červených hroznů. Tmavé hroznové víno obsahuje antioxidant resveratrol, který umí přeměňovat nežádoucí „bílý“ tuk v oblasti břicha na metabolicky aktivní hnědý tuk.

Kombinujte hrozny a hroznovou šťávu s lehkým jídlem a velkým množstvím zeleniny a k tomu vypijte denně jeden a půl až dva litry vody. Takto můžete za několik týdnů vážit i o šest kilo méně a radovat se z plochého břicha!

Doporučené lehké obědy a večeře

Aby hroznové víno pracovalo, jak má, a kila šla opravdu dolů, je zapotřebí jíst během dne lehká jídla se zeleninou a vynechat cukr (to by nemělo být těžké, protože hrozny tlumí chuť na sladké). Metabolismus urychlený vínem pak bude díky tomu pracovat skvěle a vy se brzy dočkáte kýžených výsledků.

Co musíte dodržovat, aby hrozny zafungovaly?

  • Jezte potraviny bohaté na proteiny, zdravé tuky a čerstvou zeleninu.
  • Dělejte si v jídle přestávky, jezte pomalu.
  • Z potravy vynechte bílý cukr!
  • Zařaďte lehké obědy a večeře – viz naše recepty.

Pro inspiraci jsme pro vás připravili pár chutných receptů, které se k hrstce vína a hroznové šťávě dokonale hodí. Jsou jednoduché na přípravu, obsahují důležité živiny a mají vysoký obsah blahodárných proteinů, čímž dokonale podporují hroznovou kúru.

Tak dobrou chuť a jdeme na to!

  • Pestrý rýžový salát

Na 1 porci: 40 g dlouhozrnné rýže uvařte v osolené vodě. V misce společně promíchejte 40 g nízkotučného jogurtu, po lžičce hořčice a octa a 2 lžíce mléka, podle chuti osolte a opepřete. Nakrájejte 50 g salátové okurky, 50 g cherry rajčátek, 1 zelenou cibulku a nasekejte 2 snítky petrželové natě. Všechnu zeleninu dejte do jedné větší salátové mísy, přidejte rýži, zeleninu a zalijte připravenou zálivkou, opět promíchejte. 1 porce: cca 290 kcal

  • Kuře se špenátem a řepou

Na 1 porci: 1 kuřecí filet z obou stran osolte a opepřete. Opékejte ho zhruba 6 minut na 1 lžičce slunečnicového oleje. 1 cibuli nakrájejte na kolečka, osmahněte na 1 lžičce slunečnicového oleje, přidejte 30g plodů goji, 200 g listového špenátu plus kostičky červené řepy. Špenát nechte krátce zavadnout, osolte, opepřete a ochuťte. Maso nakrájejte na plátky, podávejte se zeleninou, cherry rajčátky a bylinkami. 1 porce: cca 360 kcal

  • Zeleninový eintopf

Na 1 porci: 200 g brambor, 100 g celeru a 100 g mrkve nakrájejte nadrobno, 1 lžičku řepkového oleje rozpalte a osmahněte na něm 1 pokrájenou cibuli. Přidejte celer, mrkev, brambory, poduste a osolte. Doplňte 400 ml vody, 1 bobkový list a povařte cca 20 minut při mírné teplotě. 2 plátky šunky osmahněte na pánvičce, „rozdrobte“ na polévku a ozdobte petrželkou. 1 porce: cca 390 kcal

Shodit nadbytečná kila cvičením není jednoduché. Proč tomu tak je, líčí výzkumy
  • Špagety s kešu pestem

Na 1 porci: 15 g kešú ořechů orestujte na pánvi bez tuku. 50g špaget uvařte v osolené vodě. 5 lžic nízkotučného jogurtu, 1 lžíci vody plus 1 lžičku olivového oleje, orestované kešú ořechy a snítky máty umixujte dohromady v jemné pesto. Ochuťte 1 lžičkou citrónové šťávy, osolte a opepřete. Těstoviny smíchejte s kešu pestem. Posypte nastrouhaným parmazánem, přidejte cherry rajčátka a dozdobte 1 snítkou čerstvé máty. 1 porce: cca 380 kcal

  • Treska s mrkví

Na 1 porci: 250 g mrkve nakrájejte na hranolky, 1 cibuli nasekejte nadrobno. V pánvi rozpalte 1 lžičku oleje, osmahněte na něm cibulku a mrkev, dle chuti osolte a opepřete. Přilijte 30 ml vody a vařte 10 minut. Mezitím na jiné pánvi opékejte přibližně 5 minut 150 g filetu z tresky a přidejte polovinu citronu nakrájeného na srpečky. Nasekejte snítku čerstvého kopru k mrkvi, směs rychle promíchejte a stáhněte ji z plamene. Posypte hrubozrnnou solí a podávejte s bramborem. 1 porce: cca 300 kcal

  • Zelenina a krůtí maso

Na 2 porce: Nakrájejte a v míse smíchejte 4 cherry rajčátka, 50 g salátové okurky a 1 větší červenou cibuli. Přidejte měsíčky pomeranče. 50 g bulguru uvařte a slijte. Promíchejte spolu s 1 lžičkou olivového oleje, přilijte půl lžičky medu, 2 lžíce pomerančové a 1 lžičku citrónové šťávy. Nakrájejte na proužky 100g krůtího filetu a opečte ho na 1 lžičce slunečnicového oleje. Nasekejte 2 snítky petrželové natě. Dle chuti osolte a opepřete.

Článek vznikl pro časopis Tina.

S hroznovým vínem zhubnete. Lahodné kuličky vás zbaví chuti na sladké

Svezte se na vlně noblesy, old money móda se bude líbit

