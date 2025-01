Shoďte kila i bez trápení. Pozor si dejte na alkohol nebo ponocování

Lehce se to říká. Ale vy, kteří to zkoušíte už po několikáté, víte, že je to jedna z nejtěžších věcí na světě. Ovšem zdaleka taková být nemusí. Proto vám hned na začátku ledna řekneme, jak na to.

Zásadním krokem, který spousta lidí paradoxně vynechává, je stanovit si splnitelné cíle a absorbovat skutečnost, co se vás týká.

„Jinak se shazují kila ve dvaceti a jinak po čtyřicítce. Podívejte se také na ženy kolem sebe – jak vypadala matka, babička, sestra… většinou budete mít podobné figury,“ popisuje to výživová expertka Rachel Mills.

„Zohledníte-li tyto věci, sami pak poznáte, co je ještě zdravé hubnutí a co už je nepřiměřená snaha.“

Nedávejte si také jako cíl zhubnutí určitý počet kil. „Lepší je říct si: chci mít užší pas nebo vypracovanější stehna. Ráda bych se zbavila druhé brady a podobně,“ ukazuje možnou správnou cestu specialistka. Pak se totiž nebudete děsit každého vážení.

Mimochodem, právě vážení je také problém. „Lidi zbytečně stresuje a navíc je nutí k tomu se trýznit. Když se ručička nikam nehýbe tři dny, propadnou panice a přestanou jíst,“ vysvětluje to odbornice s tím, že to sice na chvíli zabere, ale brzy jsou shozená kila zpátky.

Pozor na nákupy Když odcházíte z obchodu s taškou nacpanou k prasknutí, je těžké tomu pak odolat. Že si nemůžete pomoct? Pak nechoďte nakupovat hladoví. „Ač si to lidský mozek neuvědomuje, vždycky v takovou chvíli sáhne po potravinách, které ho rychle zasytí,“ varuje výživová poradkyně Jillian Kubala. Těmi jsou takové, které v sobě mají hodně cukrů a vysoký glykemický index. Jinými slovy: ty nezdravé.

Jděte na to proto s klidem a vědecky. První věc je: vynechte nebo omezte alkohol. Po něm totiž tělo od jistého věku, což je asi zmíněných čtyřicet let, přibírá nejvíc. Souběžně s tím se snažte dobře a pravidelně spát. Nedostatek spánku zvyšuje produkci hormonu ghrelinu, který je zodpovědný za chuť k jídlu, a snižuje naopak tvorbu leptinu. No a ten vám normálně říká, že jste sytí. Jenže takto mlčí. Pokud tedy budete spát, jak máte, zbavíte se i největšího nepřítele diet – večerního vyjídání lednice.

Dejte si také pozor na to, co a jak jíte. „Neomezujte množství jídel za den, ale jejich velikost. Čím menší a častější porce, tím lepší,“ nabádá Rachel Mills.

Samozřejmě musíte také myslet na to, co jíte. „Čtyřikrát týdně si nandejte na talíř jídla se správnou výživovou hodnotou. A po páté si dopřejte něco, co máte rádi,“ ukládá odbornice. Tak se nevzdáte věcí, které vám chutnají, jenom usměrníte jejich konzumaci.

Nezapomeňte, že nejdůležitějším jídlem dne je snídaně. „Možná je to dneska staromódní, ale moje praxe ukazuje jasnou věc: když se lidi ráno nenajedí, mají pak mnohem větší tendenci zacpat si břicho nějakými malými hříchy v podobě sladkých tyčinek nebo rychlých snacků. Navíc se pak na obědě často přejedí,“ tvrdí Rachel.

Snídaně vás naučí si jídla dávkovat tak, jak píšeme výše. Na ni i všechny ostatní se opravdu soustřeďte, vnímejte všechny chutě a pořádně je přežvykujte. „Vypadá to legračně, ale mozek pak dostane včas zprávu, že už máte dost, a ne až půl hodiny poté,“ usmívá se odbornice.

Když zapojíte do svého dne ještě krátkou procházku a třeba se v tomto ohledu spojíte i s kamarádkou nebo partnerem a budete shazovat kila spolu, stane se z nutného utrpení vlastně docela zábava. Taková, která jediná může přinést kýžený cíl. Držíme palce, ať vám to už konečně vyjde.