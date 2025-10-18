Začněte dělat to, co vás baví. Zvítězit nad strachem není tak těžké

Každé pondělí vstáváte s pocitem, že se vám do práce nechce? Možná je čas přestat odkládat sny a začít dělat to, co vás naplňuje. Strach je jen iluze – a radost z naplněného života čeká hned za vaším prvním odvážným krokem vpřed. Odhodláte se?
Ilustrační snímek | foto: Fotolia

Vzpomínáte si, čím jste chtěli být, když jste byli malí? Tehdy se zdálo, že nic není nemožné – stát se učitelkou, pilotem, floristkou nebo třeba závodníkem Formule 1. Časem ale mnozí zapomněli na to, co jim přinášelo radost, a uvízli v práci, která spíš vysává, než naplňuje.

Mentorka Veronika Navarro doporučuje vrátit se k těmto snům nebo hledat nové vášně. „Sepište si činnosti, které vás baví, a pak se podle pocitu rozhodněte. Klidně využijte i metodu vyřazování,“ radí.

Možná ale nevíte, co vás těší. V takovém případě si dovolte i období, kdy odpověď nemáte. „Zastavte se, pečujte o sebe a obraťte pozornost dovnitř. Teprve tehdy začnete vnímat, co přináší radost vám – ne tomu, co říkají ostatní,“ dodává Navarro.

Překročte údolí strachů

Jen vyslovíte myšlenku na změnu a v hlavě se okamžitě objeví seznam překážek – hypotéka, děti, jistoty. „Obavy jsou často větší ve vaší hlavě než ve skutečnosti. Pojmenujte si, čeho se bojíte, a přijměte i nejhorší možnou variantu,“ doporučuje.

Jakmile projdete „údolím strachů“, pocit vítězství a naplnění je nepopsatelný. Navarro připomíná, že mnoha lidem ve změně brání strach z reakcí okolí.

„Kritika a nepochopení mohou přijít, ale nemusí. Každý žijeme svůj život. Pokud druhá strana nenaslouchá, není nutné se obhajovat,“ říká. Podle ní šťastný člověk přeje štěstí ostatním a jen s naplněným „pohárem“ může pomáhat.

Zatočte s výmluvami

Jsou lidé, kteří dokázali změnit život i přes dluhy, nemoc nebo složité rodinné podmínky. Jiní mají vše, a přesto zůstávají stát. „Často jsme to právě my, kdo si brání ve štěstí. Důležité je neobviňovat se, nechat minulost za sebou a ptát se: ,Čím si bráním dělat to, co miluji?’“ vysvětluje mentorka.

Pokud už odpověď znáte, přidejte i otázku: ,Co budu dělat od teď jinak?’ Navarro věří, že když uděláte první krok, život začne skládat překvapivé „puzzlíky“. Někdy tak nečekané, že by vás samotné předtím ani nenapadly.

„Klíčové je jít do akce a nezůstat jen u teorie. Doufání bez činu k ničemu nevede,“ dodává. Protože dělat to, co nás baví, není jen o práci. Je to o tom, žít v souladu se sebou, cítit radost z každého dne a mít energii tvořit.

Ať už jde o novou profesi, tvůrčí projekt, nebo prostě návrat k tomu, co nás naplňovalo kdysi, změna začíná rozhodnutím. Ten první krok je na nás – a stojí za to ho udělat dnes, ne zítra.

Mentorka Veronika Navarro radí: Přestaňte čekat na ideální čas. Strach je jen iluze a výmluvy vás nikam neposunou. Každý den je příležitostí začít tvořit život, který vás skutečně těší a naplňuje radostí.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.

Podzimu vévodí kůže. Oblékněte ji a zazáříte v šedých dnech

Jestli existuje materiál, který nese punc noblesy, elegance a luxusu, je to bezesporu kůže, v kvalitním provedení i ta umělá. A je jedno, jestli je vám dvacet nebo padesát let, slušet vám bude za...

Odbourá stres a zvedne náladu. Známe důvody, proč je čtení tak důležité

Vědci zjistili, že už dvacet minut čtení týdně zvyšuje naši životní spokojenost o dvacet procent. Není třeba kvůli tomu číst sáhodlouhé romány – povídky, články i krátké texty mají stejný efekt....

Štěstí je stav mysli. Nastavte se na pozitivno, optimismus se dá naučit

Někdo je šťastný ze šálku kávy, úsměvu vnoučete, z procházky. Jiný ať dělá, co dělá, ke štěstí mu pořád něco chybí. Je optimismus vrozený? A dá se naučit?

Čistý štít pro vaši pokožku. Nastal čas zatočit s pigmentovými skvrnami

Když slunce ztratí sílu, je ideální čas na řešení pigmentace v obličeji. Zajímá vás, jak mít sjednocenou a zářivou pleť? Poradili jsme se s dermatoložkou Helenou Aksamítovou z Kliniky Asklepion a...

Ruce jsou naší vizitkou, starejme se o ně. Správná rutina je základ

Ruce jsou naší vizitkou a často za nás promlouvají dřív, než to stihneme my. Poradíme vám, co dělat, aby stále vypadaly hezky.

