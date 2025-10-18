Vzpomínáte si, čím jste chtěli být, když jste byli malí? Tehdy se zdálo, že nic není nemožné – stát se učitelkou, pilotem, floristkou nebo třeba závodníkem Formule 1. Časem ale mnozí zapomněli na to, co jim přinášelo radost, a uvízli v práci, která spíš vysává, než naplňuje.
Mentorka Veronika Navarro doporučuje vrátit se k těmto snům nebo hledat nové vášně. „Sepište si činnosti, které vás baví, a pak se podle pocitu rozhodněte. Klidně využijte i metodu vyřazování,“ radí.
Možná ale nevíte, co vás těší. V takovém případě si dovolte i období, kdy odpověď nemáte. „Zastavte se, pečujte o sebe a obraťte pozornost dovnitř. Teprve tehdy začnete vnímat, co přináší radost vám – ne tomu, co říkají ostatní,“ dodává Navarro.
Překročte údolí strachů
Jen vyslovíte myšlenku na změnu a v hlavě se okamžitě objeví seznam překážek – hypotéka, děti, jistoty. „Obavy jsou často větší ve vaší hlavě než ve skutečnosti. Pojmenujte si, čeho se bojíte, a přijměte i nejhorší možnou variantu,“ doporučuje.
Jakmile projdete „údolím strachů“, pocit vítězství a naplnění je nepopsatelný. Navarro připomíná, že mnoha lidem ve změně brání strach z reakcí okolí.
„Kritika a nepochopení mohou přijít, ale nemusí. Každý žijeme svůj život. Pokud druhá strana nenaslouchá, není nutné se obhajovat,“ říká. Podle ní šťastný člověk přeje štěstí ostatním a jen s naplněným „pohárem“ může pomáhat.
Zatočte s výmluvami
Jsou lidé, kteří dokázali změnit život i přes dluhy, nemoc nebo složité rodinné podmínky. Jiní mají vše, a přesto zůstávají stát. „Často jsme to právě my, kdo si brání ve štěstí. Důležité je neobviňovat se, nechat minulost za sebou a ptát se: ,Čím si bráním dělat to, co miluji?’“ vysvětluje mentorka.
Pokud už odpověď znáte, přidejte i otázku: ,Co budu dělat od teď jinak?’ Navarro věří, že když uděláte první krok, život začne skládat překvapivé „puzzlíky“. Někdy tak nečekané, že by vás samotné předtím ani nenapadly.
„Klíčové je jít do akce a nezůstat jen u teorie. Doufání bez činu k ničemu nevede,“ dodává. Protože dělat to, co nás baví, není jen o práci. Je to o tom, žít v souladu se sebou, cítit radost z každého dne a mít energii tvořit.
Ať už jde o novou profesi, tvůrčí projekt, nebo prostě návrat k tomu, co nás naplňovalo kdysi, změna začíná rozhodnutím. Ten první krok je na nás – a stojí za to ho udělat dnes, ne zítra.
Mentorka Veronika Navarro radí: Přestaňte čekat na ideální čas. Strach je jen iluze a výmluvy vás nikam neposunou. Každý den je příležitostí začít tvořit život, který vás skutečně těší a naplňuje radostí.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.