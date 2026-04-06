Proč je chůze nejbezpečnějším startem pro lidi, kteří by chtěli začít běhat, ale zatím nemůžou – ať už kvůli kondici, vyšší váze, nebo zdravotním omezením?
Chůze je považovaná za jeden z nejbezpečnějších vstupů do pravidelného pohybu, protože představuje naši nejpřirozenější pohybovou aktivitu s relativně nízkou zátěží. Jde o pohyb, který umožňuje tělu postupně se adaptovat na zátěž bez výrazného rizika přetížení. Zásadním faktorem je působení nárazových sil na pohybový aparát, které je při chůzi výrazně nižší než při běhu. To znamená nesrovnatelně menší zatížení kloubů, šlach i kostí, což je zvlášť důležité u lidí s nadváhou, nízkou trénovaností nebo po delším období bez pohybu.
Jaké jsou další výhody?
Chůze umožňuje bezpečně rozvíjet základní aerobní kapacitu. I při relativně nízké intenzitě dochází ke zlepšení kardiovaskulární kondice, citlivosti na inzulin, regulace krevního tlaku i metabolismu tuků. Pravidelná svižná chůze taky významně snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění, diabetu 2. typu i celkové úmrtnosti.
Pro začátečníky je rovněž klíčové, že chůze umožňuje postupnou adaptaci tkání, zejména šlach, vazů a kostní tkáně. Tyto struktury reagují na zátěž pomaleji než kardiovaskulární systém. Pokud někdo začne hned běhat, kondice se může zlepšovat rychleji než odolnost pohybového aparátu, což zvyšuje riziko zranění. Chůze proto vytváří bezpečný a nezbytný přechod k vyšší zátěži. Z praktického hlediska jde navíc o velmi dostupnou formu pohybu, která nevyžaduje speciální vybavení, je technicky nenáročná a lze ji snadno regulovat podle aktuální kondice změnou tempa či profilu trasy.
Jak poznám, že je pro mě běh příliš velká zátěž a že bych měla začít „jen“ chůzí?
Mnoho žen se do běhu pouští s obrovským odhodláním, ale často s mylnou představou, že pokud u sportu netrpí, nedělají ho pořádně. Jako trenérka však musím zdůraznit, že nejdůležitějším varovným signálem je paradoxně neschopnost udržet si u pohybu radost a plynulý dech. V odborné praxi používá me takzvaný „talk test“ neboli mluvní test. Pokud při pohybu nedokážete v klidu odpovědět na otázku nebo souvisle vyprávět, co jste ten den zažila, aniž byste lapala po dechu, vaše tělo se ocitlo v anaerobní zóně. V tuto chvíli místo budování kondice spíš vyčerpáváte svoje rezervy.
Dalším kritickým ukazatelem je reakce pohybového aparátu v horizontu čtyřiadvaceti hodin po aktivitě. Zatímco mírná svalová únava je v pořádku, jakákoli ostrá či jednostranná bolest v oblasti holení, achillovek, kyčlí, kolen nebo beder je jasným červeným praporkem, který nesmíte ignorovat.
Jak má vypadat „tréninková“ chůze, aby skutečně zlepšovala kondici?
Aby se z obyčejné procházky stal skutečný trénink, musíme se zaměřit především na její intenzitu. Pro středně zatěžující aktivitu je definovaná jako stav, kdy se mírně zapotíme a tepová frekvence se pohybuje mezi padesáti a sedmdesáti procenty našeho maxima. Je ale dobré dodat, že často používaný vzorec „220 minus věk“ je jen velmi hrubý odhad. U mnoha lidí vůbec neodpovídá skutečnosti, protože maximální tepová frekvence je individuální a geneticky podmíněná.
Pokud chce člověk znát svoje tréninkové zóny přesněji, nejspolehlivější cestou je sportovní zátěžový test. Tréninková chůze musí být svižná, energická a cílená, přičemž nejjednodušším ukazatelem zůstává talk test. Měla byste být schopná mluvit, ale už ne si plynule prozpěvovat. Ideální je udržovat tempo kolem pěti až sedmi kilometrů za hodinu, což odpovídá pocitu, že někam mírně spěcháte.
Co dalšího odlišuje tréninkovou chůzi od procházky?
Zásadním faktorem je aktivní zapojení celého těla a práce s technikou. Efektivní chodec nepoužívá jen nohy, ale výrazně pracuje i s pažemi. Ty by měly být pokrčené v loktech a pohybovat se rytmicky podél těla, čímž zvyšují celkový energetický výdej až o dvacet procent. Důraz klademe taky na aktivní odraz z přední části chodidla a vědomé zpevnění středu těla – to nejen šetří klouby, ale zapojuje i hluboký stabilizační systém. Pokud chcete trénink zefektivnit, vyhledejte členitý terén. Chůze do kopce dramaticky zvyšuje zapojení hýžďových svalů a hamstringů, aniž by docházelo k tvrdým dopadům, a může spálené kalorie zvýšit o více než polovinu.
Jak často bychom se měli tréninkové chůzi věnovat?
Ideální je alespoň třicet minut svižné chůze většinu dní v týdnu, aby součet středně intenzivní aktivity dosáhl alespoň sto padesát minut týdně. Pro ty, kteří chtějí jít dál, doporučuju chodecké intervaly, kdy střídáte tři minuty velmi rychlé chůze s jednou minutou pomalejšího tempa. Tento přístup zlepšuje inzulinovou citlivost a aerobní kapacitu efektivněji než chůze v neměnném tempu.
Dá se pomocí chůze budovat stejný základ vytrvalosti jako během?
Budování vytrvalostního základu pomocí chůze je nejen možné, ale z hlediska fyziologie jde o jeden z nejlaskavějších, a přitom nejúčinnějších způsobů přípravy. Chůze velmi efektivně učí tělo lépe hospodařit s kyslíkem a vytváří solidní vnitřní základ. Díky němu se později při běhu nebudete cítit hned vyčerpaná, ale naopak plná energie.
Jak dlouho trvá, než je tělo připravené na běh?
Doba, po kterou je dobré věnovat se čistě chůzi, než poprvé zařadíte běžecké kroky, bývá individuální, ale nejčastěji se setkáváme s obdobím čtyř až osmi týdnů. Tento časový prostor není „čekáním na běh“, ale nesmírně důležitou fází, kdy dáváme šanci našemu pohybovému aparátu, aby se v tichosti zpevnil. Dopřejeme-li tělu těchto pár týdnů poctivé chodecké přípravy, odmění se nám tím, že každý budoucí běžecký krok pro něj bude přirozenou a radostnou záležitostí bez zbytečného napětí či bolesti.
Existují nějaké konkrétní milníky, kterými se řídit?
Jako nejdůležitější milník sledujeme schopnost absolvovat šedesát minut souvislé a svižné chůze bez jakýchkoli známek bolesti nebo nepřiměřeného vyčerpání. Pokud po takové procházce přijdete domů s pocitem, že byste zvládla ještě kousek, a druhý den ráno se probudíte bez ztuhlosti v oblasti kolen či plosek nohou, dává vám váš pohybový aparát zelenou k prvnímu zrychlení.
Dalším konkrétním signálem je vaše dechová kapacita a schopnost těla regenerovat během samotného pohybu. Skvělým testem připravenosti je chůze v mírně kopcovitém terénu. Pokud dokážete vyjít delší stoupání v energickém tempu, aniž byste se musela zastavit nebo by vám srdce „bušilo až v krku“, je to známka toho, že váš kardiovaskulární systém vybudoval dostatečnou základnu.
Jak může vypadat přechodová fáze mezi chůzí a během?
Tato metoda, v trenérské praxi nazývaná „indiánský běh“, má svoje nezastupitelné místo, protože umožňuje srdci i plicím zvyknout si na vyšší nároky, aniž by došlo k jejich zahlcení. Zařazování krátkých úseků lehkého klusu proložených chůzí je ideální cestou, jak budovat kondici bez zbytečného rizika. Klíčem je zde záměrné střídání intenzity, kdy se během běžecké fáze tepová frekvence mírně zvýší a svaly pracují dynamičtěji, zatímco následná chůze poskytuje tělu prostor pro zklidnění dechu.
V praxi může takový trénink vypadat velmi prostě a hravě: po zahřátí chůzí vložíte například třicet sekund velmi lehkého klusu a následují dvě či tři minuty chůze pro úplné uklidnění. Postupem týdnů se budete cítit jistější a přirozeně začnete běžecké úseky prodlužovat, až jednoho dne zjistíte, že chůzi už téměř nepotřebujete.
Článek vznikl pro časopis Žena a život.