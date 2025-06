Což o to, dnešní mladá generace používá emotikony se stejným gustem, jako když pije colu. Jenže co my, kterým je přes čtyřicet? Jak se v těch všech piktogramech vyznat?

„Nedávno jsme měly sraz s přítelkyní po třiceti letech. Poslala jsem naše fotky i společnému kamarádovi, o kterém jsem si myslela, že by ho mohly potěšit. A víte co? Na moji zprávu odpověděl jenom symbolem sepnutých rukou. Vůbec jsem nechápala, co tím míní – jestli se chce modlit, o něco prosí nebo volá o pomoc,“ přiznává šedesátiletá Jaroslava z Kolína, která si význam obrázku nakonec našla na internetu. Ale ani teď z toho není moudrá. Jste na tom podobně?

Iluze smíchu

Dřív to bylo jednoduché. S někým jste se sešli, popovídali si, a i když některé věty mohly mít zavádějící význam, podle tónu hlasu a mimiky obličeje jste si odvodili, jak to asi dotyčný myslel.

Jste-li však s někým v online kontaktu, takový luxus nemáte. Proto v mailové a esemeskové komunikaci vznikalo a vzniká spousta nedorozumění. Tuhle „maličkost“ si v roce 1982 uvědomil i americký profesor Scott Fahlman, který v podnikovém četu za svou humornou poznámkou udělal první „smajlík“.

Nešlo o nic zvláštního, jen o dvojtečku, pomlčku a závorku, co vykouzlila iluzi rozesmátého obličeje. Většina čtenářů textu jeho záměr okamžitě pochopila...

Nástin emocí

A tak se smajlík stal populárním nejen v podnikových mailech pana Fahlmana, ale rozšířil se do celého světa. S rozvojem chytrých telefonů se volné psaní zpráv postupně stalo samozřejmostí, emocí přibývalo a textový symbol smajlíka už nestačil, takže ho nahradily první piktogramy, tzv. emoji.

Jejich úkol byl jasný: umožnit pisatelům projevit momentální emoční postoj nebo náladu. Ty první vznikly na zakázku japonské telekomunikační společnosti NTT už v roce 1999. Jejich autor, designér Shigetaka a Kurita je navrhl na základě japonského výtvarného stylu anime a manga.

Globální řešení

Malý lexikon Usmívající se obličej: štěstí, pohoda, spokojenost

štěstí, pohoda, spokojenost S veselýma očima a širokým úsměvem: radost, smích, potěšení

radost, smích, potěšení Šklebící se obličej s kapkou potu: úleva, rozpaky, nervozita

úleva, rozpaky, nervozita Smajlík s širokým úsměvem a slzami v očích: záchvat smíchu

záchvat smíchu Mrkající obličej: přátelské škádlení či flirtování

přátelské škádlení či flirtování Usmívající se tvář se srdíčky: láska, náklonnost

láska, náklonnost Obrácená hlava: hravost, humor, sarkasmus

hravost, humor, sarkasmus Úsměvný smajlík se svatozáří: trpělivost, velkodušnost

trpělivost, velkodušnost Obličej se srdíčky místo očí: zamilovanost, touha

zamilovanost, touha Tvář s hvězdným pohledem: úžas, reakce na něco fascinujícího

úžas, reakce na něco fascinujícího Obličej s vyplazeným jazykem: zlomyslnost, poťouchlost

zlomyslnost, poťouchlost Neutrální výraz: naštvanost, lhostejnost, podráždění

naštvanost, lhostejnost, podráždění Tvář se zakrytými ústy: neplecha, rozpaky, nevíra

neplecha, rozpaky, nevíra Spící hlava: nuda, vyčerpání, nezájem

nuda, vyčerpání, nezájem Křičící obličej: panika, šok, hrůza, ohromení

panika, šok, hrůza, ohromení Ohnutý biceps: síla, pevnost, sebevědomí

síla, pevnost, sebevědomí Lakování nehtů: styl, lhostejnost či rozmarnost

styl, lhostejnost či rozmarnost Tlukoucí srdce: láska, touha, vzrušení

láska, touha, vzrušení 100 bodů: dokonalý souhlas, symbióza

dokonalý souhlas, symbióza Zlomené srdce: zklamání, smutek, zdrcení, rozchod

zklamání, smutek, zdrcení, rozchod Duch: úmysl vypařit se někomu ze života

úmysl vypařit se někomu ze života Fialový ďábel: koketování, flirt, sex, škádlení

koketování, flirt, sex, škádlení Zakrytý opičí obličej: plachost, výraz humoru

plachost, výraz humoru Sepnuté ruce: poděkování, pokora, úcta nebo prosba

Piktogramy s emocionálním nábojem se brzy staly velkým tématem i pro výrobce telefonů. Každý z nich představil vlastní sadu symbolů, kterou zákazníkům společně s přístrojem nabízel. Nicméně problém na sebe nenechal dlouho čekat – lidé měli rozdílné telefony, jejichž emoji při vzájemné komunikaci nefungovaly, a tak vznikl jeden náramný chaos.

Ten posléze vedl k tomu, že se všichni komugiganti sešli a vytvořili univerzální „emoji jazyk“. Dnes se mu říká Unicode a zahrnuje několik stovek piktogramů, které se každý rok rozšiřují.

S citem k situaci

Současná nabídka je velmi pestrá, zahrnuje nejenom tváře a smajlíky, ale také předměty, gesta nebo dokonce lechtivé či dvojsmyslné symboly. Vyznat se v tom je někdy těžké. Proto dobře rozlišujte, jaké zprávy píšete.

Pokud jde o esemesku rodině či kamarádovi, klidně ji můžete zasypat hravými piktogramy. U pracovních zpráv ale raději využívejte slova.

Jsou jasná, nesporná, každý zná jejich význam, a nemůže tak dojít k nedorozumění. Jestli chcete vzkaz odlehčit, zařaďte nějaký neutrální znak, třeba smajlíka.

Všeho s mírou

Ač se vám emotikony líbí, neměli byste to s nimi přehánět. Jednak budete působit trochu dětinsky, navíc váš protějšek může být z „přeobrázkování“ i trochu zmatený.

Představte si zmíněné symboly jako citově zabarvená slova, která používáte při vyjádření citů, hněvu, štěstí nebo zoufalství.

Budete-li někomu pořád říkat: „miluji tě“, za chvíli ho to začne spíš otravovat a přijde si přesycený. Proto dávkujte emoji stejně, jako když kořeníte jídlo při vaření, jen abyste dodali zprávě šťávu a určitý náboj.

Jak varují experti na virtuální komunikaci, v opačném případě můžete působit zbytečně nevyrovnaně až toxicky, což určitě ve vztazích není žádoucí.

Slovník vítaný

Zajímavé je, že i když existuje jednotný jazyk emoji, význam některých znaků se v různých zemích liší. Například obrázek „mávající ruky“ znamená v Evropě a USA symbol pozdravu či rozloučení. V Číně jde o gesto odmítnutí, kterým posíláte dotyčného k šípku a dáváte vulgárním způsobem najevo, že se s ním už nechcete bavit.

Podobně zavádějící je třeba znak ohýnku. Zatímco v Evropě se používá k vyjádření něčeho skvělého, vzrušujícího nebo působivého, Afričané ho chápou coby oslavu tance či dobré nálady. Pokud ale pošlete ohýnek někomu do Asie, asi bude na rozpacích, zastupuje totiž hned několik emocí: nadšení, energii nebo hněv...

Opatrný výběr

Rozhodně je nepřipojujte jen tak, zbůhdarma. Jejich poselství musí být jasné, proto si vždycky ověřte, jestli zvolený obrázek vyjadřuje to, co cítíte.

S těmito emoji obezřetně Květiny, ovoce, zelenina nebo kapky vody nemusí znamenat totéž, co v reálném životě… Tulipán: ženský klín

ženský klín Baklažán: pánské přirození

pánské přirození Broskev: dámské pozadí

dámské pozadí Kapky potu: sexuální vzrušení, orgasmus

Podle odborníků lidský mozek velice citlivě reaguje na výrazy obličeje, proto smajlíci v jakékoliv podobě vzbuzují silnější dojem, než když třeba použijete symbol rukou či předmětů.

Byť je jazyk emoji jednotný, výrobci telefonů či jiných počítačových technologií mají své vlastní verze obrázků. Například populární rozšklebený obličej se smějícíma se očima má jedenáct variant, které probouzejí rozdílné emoce.

Dokládá to i příběh paní Petry z Olomouce, která se svěřovala kamarádce s manželovou nevěrou a použila plačícího smajlíka. „Já jsem to celé myslela ironicky, jen jako hořkou srandu, protože svého muže znám a už o vztah s ním dál nestojím. Ona se ovšem domnívala, že se hroutím, a měla o mě starost.“ Tak pozor na správnou volbu emoji!

Článek vznikl pro časopis Tina.