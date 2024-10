Vykreslovat se v lepších barvách je normální. Nezatracujte ale své vady

Je samozřejmě skvělé ukazovat své pozitivní stránky. Lidi radši vidí, že jste klidní, milí, zodpovědní a vyrovnaní. Ale v každém člověku se skrývá i jeho druhé já. Něco, čemu už slavný psycholog Carl Jung říkal „stín lidské povahy“. Jedná se o horší charakterové rysy, které často skrýváte dokonce i sami před sebou.

„Nejčastěji se jedná o agresivitu a vzteklost, tendenci ostatní hned soudit a také odsoudit, náladovost anebo snadné propadnutí hysterii,“ uvádí koučka a autorka knihy na toto téma Debbie Ford. Lidé ale schovávají také sebelítostivost a hypochondrii, nepřiměřenou ustrašenost anebo stud a plachost.

Podle zmíněné odbornice není jasně dané, kde se ony vlastnosti v lidech berou. „Někdy je na vině dědičnost, kdy byl daný rys typický už pro rodiče a dítě ho potom převzalo do života,“ uvádí Debbie Ford. „Jindy je ale vytvoří nějaká špatná zkušenost nebo vzpomínka z dětství,“ dodává.

Právě zástupce té druhé jmenované skupiny je třeba Štěpán (47). Když mu bylo pouhých 5 let, jeho otec chtěl, aby si zajezdil na poníkovi. Ale on se bál. A pěkně to schytal. „Táta se mi posmíval: toto přece zvládne každý. To jenom ty nejsi žádnej chlap, ale strašpytel a padavka,“ vypráví s tím, že kdykoli se neuměl v něčem rozhodnout nebo ho cosi děsilo, táta s touto historkou vždy a znovu vyrukoval.

Nenechte se pohltit Při odhalování své temné stránky se může stát, že vás dokáže pohltit, i když psychologové vylučují, že by se jejím vydolováním automaticky ztratilo vaše dobré já. Přesto je třeba myslet na to, abyste si ho zachovali. Praktikujte následující věci: Věnujte se sami sobě: a čiňte to denně po dobu 10 až 15 minut. Pomůžete tak nejen svému duševnímu, ale často i fyzickému zdraví.

a čiňte to denně po dobu 10 až 15 minut. Pomůžete tak nejen svému duševnímu, ale často i fyzickému zdraví. Hýbejte se: minimálně 45 minut denně se snažte aspoň chodit anebo ještě lépe plavat či se jděte projet na kole. Dostanete do plic čerstvý vzduch a do mysli lepší náladu.

minimálně 45 minut denně se snažte aspoň chodit anebo ještě lépe plavat či se jděte projet na kole. Dostanete do plic čerstvý vzduch a do mysli lepší náladu. Přemýšlejte nad sebou: na pět minut se vždy zastavte a řekněte si, co se vám za uplynulý den líbilo, z čeho jste měli radost i co vám naopak vadilo.

na pět minut se vždy zastavte a řekněte si, co se vám za uplynulý den líbilo, z čeho jste měli radost i co vám naopak vadilo. Mluvte láskyplně: tím, že jednou za čas někomu řeknete, že ho máte rádi, a dáte mu to třeba najevo i jinak, opečováváte vlastně sebe sama.

Štěpán si tak odnesl až do dospělosti vědomí, že je ustrašená nicka. A i když se posléze stal manažerem a musel někdy na své lidi zaburácet, toto v sobě schovával. Nikdo o tom nevěděl a jeho to ničilo. „Teprve psychoterapie mi pomohla,“ přiznává.

Jeho terapeutka mu vysvětlila, že svou špatnou vlastnost musí brát z dobrého úhlu.

„Najednou mi došlo, že jsem možná strašpytel, ale že mě to mnohokrát ochránilo od špatných rozhodnutí. Třeba, když jsem se měl rozhodnout o nástupu do riskantního podniku. Odolal jsem a on zkrachoval. Nebo jsme se bál dát všechny peníze za nákup chalupy. A ona byla prolezlá dřevomorkou,“ vyjmenovává.

Na konkrétních případech se tak naučil, že vlastnost, za kterou se styděl, může využít k něčemu, co pro něj má užitek.

Agresivita někdy pomůže se uvolnit

Pravda je totiž taková, že tím, že tyto věci potlačujete, je ze sebe nevyženete. „Pořád tam někde hluboko budou a ať už se jedná o zmíněný strach, nebo hysterii či vztek, jednou vyjdou na povrch, a to ve větší míře než je obvyklé,“ tvrdí psycholožka Simay Bayrak. A to nikdo nechce. Podle odbornice je potřeba si uvědomit, že každá vlastnost - i ta špatná člověku něco dává.

„Vztek třeba umožňuje vytěsnit z těla negativní emoce. Agresivita pomáhá uvolnit se a třeba tendence k pláči pomáhá lidem vyrovnat se s přetlakem a těžkostmi,“ vypočítává výhody. Proto je dobré naučit se tyto své rysy nejen si uvědomit, ale začít s nimi i pracovat. „Zaženete tak spoustu negativních věcí, ve které může věčná represe vyústit - třeba deprese, úzkosti nebo nízké sebevědomí,“ dodává.

Je tedy potřeba si sednout a nahlas své špatné vlastnosti pojmenovat. Pomůže vám chvilka meditace nad vonnými tyčinkami, ale třeba také plavání v bazénu s hlavou ponořenou pod hladinu. Někoho k tomuto poznání zase dostrká výlet na vrcholek hory a rozhlížení se do krajiny. Je jen na vás, co si vyberete.

Co skrýváme před ostatními Žárlivost

Soutěživost

Neschopnost slitování

Sklon k ovládání druhých

Citovou závislost

Lakotnost

Přehnanou kritičnost

Komplex nadřazenosti

Pomstychtivost

„Pak si představte, že o vás napsali novinový článek. Sepište si pět věcí, které byste nechtěli, aby se v něm o vás objevily. A naopak pět, které klidně napsat mohou, i když nejsou třeba úplně skvělé. Tím se naučíte rozdělovat špatné od nenáviděného,“ tvrdí expertka.

Přesně pojmenujte své špatné stránky

Pak si vezměte ty nejhorší vlastnosti a rozumově si řekněte, proč by se daly přesunout do kategorie „nemám rád, ale snesu“. To není lehké. „Musíte zavzpomínat na minulost, prozkoumat svoje já. Ale vyplatí se to,“ říká odbornice a dodává: „Ke každé si napište, proč ji nemáte rádi a proč byste ji ale někdy rádi mít mohli.“

Naučte se také toleranci, především k sobě, a přes ni se pak lépe dopracujete k ostatním lidem. „Pokud vám u jiných něco hodně vadí, zkuste si uvědomit, proč to asi dělají a jestli náhodou nebyla někdy chvíle, kdy jste se třeba zachovali podobně. To vám pomůže dopracovat se ke smíření se sebou i druhými,“ tvrdí Simay. No a o to přece nejvíc jde.