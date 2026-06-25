Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nebojte se psychologa, i rozhovor pomůže. Jak vypadá první návštěva?


Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Objednat se k psychologovi bývá pro mnoho lidí těžší než samotná návštěva. Často nevědí, co je čeká, na co se jich budou ptát nebo jestli musí o sobě říct úplně všechno.

Řada lidí si představuje, že první setkání u psychologa bude připomínat výslech nebo že musí hned během první hodiny rozebrat ty nejbolestivější zážitky svého života. Ve skutečnosti bývá úvodní návštěva hlavně seznamovací. Psycholog se obvykle ptá na to, co člověka přivedlo, jak dlouho potíže trvají nebo jak ovlivňují běžný život. Může se zajímat také o rodinu, práci, vztahy nebo zdravotní stav.

Aktuální číslo

Rytmus života

Předplatné můžete objednávat zde

Nejde ale o zkoušku a člověk nemusí odpovědět na všechno, pokud se na to ještě necítí. Smyslem prvního setkání bývá vytvořit bezpečné prostředí a zjistit, s čím by mohl odborník pomoci.

Pro mnoho lidí je překvapivé, že už samotný rozhovor a pocit, že je někdo poslouchá bez odsuzování, přináší určitou úlevu.

Stres, vztahové potíže

Co se návštěvy terapeuta týče, lidé často řeší i praktické otázky. Nevědí například, zda nepotřebují doporučení praktického lékaře, jestli si mají něco připravit, budou-li muset vyplňovat testy nebo jak dlouho terapie trvá.

Pokud nejde o terapii hrazenou zdravotní pojišťovnou, doporučení není třeba. Stačí si vybrat, objednat se a přijít bez speciální přípravy. Někteří psychologové pracují hlavně rozhovorem, jiní mohou použít dotazníky nebo krátké testy.

Důležité je vědět, že psycholog není kamarád ani člověk, který bude rozdávat jednoduché rady typu „myslete pozitivně“. Jeho úkolem je pomoci člověku lépe pochopit vlastní prožívání, hledat souvislosti a postupně zvládat problémy jiným způsobem.

Někdy lidé čekají rychlé řešení během jedné návštěvy, psychická pohoda se ale většinou mění postupně. Stejně důležitý jako odborný přístup bývá i obyčejný lidský pocit, zda si s psychologem člověk rozumí a cítí se v jeho přítomnosti bezpečně.

K psychologovi přitom nemusejí chodit jen lidé s vážným psychickým onemocněním. Pomoc vyhledávají také ti, kteří dlouhodobě nezvládají stres, trápí je úzkosti, problémy ve vztazích, vyčerpání nebo třeba náročná životní změna. Někdy člověka přivede pocit, že už všechno zvládá jen silou vůle a je stále unavenější.

Odborníci upozorňují, že čím dříve člověk začne své potíže řešit, tím větší bývá šance, že se nezhorší. První návštěva psychologa proto nemusí být známkou slabosti, ale naopak snahou postarat se o sebe, podobně jako při jiných zdravotních potížích. Mnoho lidí navíc po první zkušenosti zjistí, že realita byla mnohem klidnější a obyčejnější, než si dlouho představovali.

Jak se vyznat v psychoterapii

Když člověk hledá psychologa nebo terapeuta, často narazí na zkratky a názvy, kterým nerozumí. Jednotlivé směry se přitom liší především tím, jakým způsobem pracují s problémy, emocemi nebo minulostí člověka.

  • Kognitivně-behaviorální terapie (KBT): Řeší hlavně současné potíže, myšlenky a chování. Zaměřuje se zejména na to, jak naše myšlenky ovlivňují emoce a chování. Terapeut pomáhá hledat nezdravé vzorce a učí konkrétní postupy, jak je měnit. Často se používá u úzkostí, depresí nebo panických stavů.
  • Psychodynamická terapie: Vychází z předpokladu, že dnešní potíže často souvisejí s minulostí, vztahy a emocemi, které si člověk ani plně neuvědomuje. Terapie bývá hlubší a delší, více se mluví o dětství a vztazích.
  • Systemická terapie: Hodně se zaměřuje na vztahy a prostředí kolem člověka – rodinu, partnerství nebo pracovní kolektiv. Neřeší jen samotného člověka, ale i to, jak funguje v různých vztazích. Často se využívá u rodinných nebo partnerských problémů.
  • Gestalt terapie: Soustředí se hlavně na prožívání „tady a teď“. Člověk se učí více vnímat vlastní emoce, tělo a potřeby. Terapie bývá více zážitková a méně analytická než některé jiné směry.
  • Humanistická terapie: Staví na důvěře, přijetí a podpoře osobního růstu. Terapeut člověka nesoudí a pomáhá mu lépe pochopit sebe sama. Důležitý bývá bezpečný vztah mezi klientem a terapeutem.
  • Existenciální terapie: Řeší otázky smyslu života, osamělosti, svobody nebo strachu ze smrti a stárnutí. Často ji vyhledávají lidé, kteří mají pocit prázdnoty nebo hledají nový směr v životě.
  • Klinický psycholog: Nejde o psychoterapeutický směr, ale o odbornou kvalifikaci. Klinický psycholog má zdravotnické vzdělání, může provádět diagnostiku a často pracuje i v nemocnicích nebo ambulancích.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Léto je tu, už máte plavky? Těmito trendy kousky stoprocentně oslníte

Astratex, plavky DIVA by IVA, cena 2289 Kč

Je nejvyšší čas vytáhnout ze skříně plavky, zkontrolovat je a rozhodnout se, zda ještě jednu sezonu vydrží. A možná už bude lepší pořídit si raději plavky nové. Obchody nabízejí spoustu vzorů a...

Do plavek! Vyberte si ty nejlepší kousky podle střihu i oblíbené barvy

Černé s průstřihem, cena 1699 Kč

Sezona plavek startuje, už máte takové, které vám budou slušet?

Příběh nejslavnějších parfémů: jak vznikly Chanel N° 5 nebo Opium

Luxus nemusí být jen okem viditelný, lze jej vnímat také jiným smyslem, čichem.

Za nejslavnějšími francouzskými parfémy se neskrývá jen luxus a elegance, ale i silné lidské příběhy. Některé vznikly z lásky, jiné z bolesti a vzpomínek.

Zachovejte zenový klid. Tato cvičení vám k pohodě snadno pomůžou

ilustrační snímek

Podle Asiatů přináší „vnitřní mír“ nejen pevnější zdraví, ale i štěstí a lepší vztahy. Jak ho můžete docílit?

Jak se opalovat zdravě a bezpečně? Dodržujte pár důležitých zásad

Ilustrační snímek

Touha po bronzové pokožce je každé léto silnější než rozum. Jenže slunce umí být nejen příjemné, ale také nebezpečné. Jak si užít opalování bez spálené kůže, pigmentových skvrn a předčasných vrásek?...

Nebojte se psychologa, i rozhovor pomůže. Jak vypadá první návštěva?

ilustrační snímek

Objednat se k psychologovi bývá pro mnoho lidí těžší než samotná návštěva. Často nevědí, co je čeká, na co se jich budou ptát nebo jestli musí o sobě říct úplně všechno.

25. června 2026

Rituály z různých konců světa. Zkuste péči podle Egypťanek nebo Francouzek

Nepodceňujte sílu koupele...

Takto vypadá opravdová exotika! Díky následujícím zkrášlovacím rituálům se doma budete cítit jako na dovolené.

24. června 2026

Jak se opalovat zdravě a bezpečně? Dodržujte pár důležitých zásad

Ilustrační snímek

Touha po bronzové pokožce je každé léto silnější než rozum. Jenže slunce umí být nejen příjemné, ale také nebezpečné. Jak si užít opalování bez spálené kůže, pigmentových skvrn a předčasných vrásek?...

23. června 2026

Do plavek! Vyberte si ty nejlepší kousky podle střihu i oblíbené barvy

Černé s průstřihem, cena 1699 Kč

Sezona plavek startuje, už máte takové, které vám budou slušet?

22. června 2026

Zachovejte zenový klid. Tato cvičení vám k pohodě snadno pomůžou

ilustrační snímek

Podle Asiatů přináší „vnitřní mír“ nejen pevnější zdraví, ale i štěstí a lepší vztahy. Jak ho můžete docílit?

21. června 2026

Příběh nejslavnějších parfémů: jak vznikly Chanel N° 5 nebo Opium

Luxus nemusí být jen okem viditelný, lze jej vnímat také jiným smyslem, čichem.

Za nejslavnějšími francouzskými parfémy se neskrývá jen luxus a elegance, ale i silné lidské příběhy. Některé vznikly z lásky, jiné z bolesti a vzpomínek.

20. června 2026

Slunce je přítel, když to s ním umíte. Ochranu vybírejte a nanášejte pečlivě

Betakaroten, ten za to může. Jezte mrkev pro hezkou barvu po opálení.

Nevyznáte se v záplavě SPF přípravků? Zeptali jsme se na rozdíly v texturách, ale i pro koho jsou vhodné minerální filtry a komu budou naopak sedět spíš ty chemické. Odpovídá dermatoložka Zuzana...

19. června 2026

Léto je tu, už máte plavky? Těmito trendy kousky stoprocentně oslníte

Astratex, plavky DIVA by IVA, cena 2289 Kč

Je nejvyšší čas vytáhnout ze skříně plavky, zkontrolovat je a rozhodnout se, zda ještě jednu sezonu vydrží. A možná už bude lepší pořídit si raději plavky nové. Obchody nabízejí spoustu vzorů a...

18. června 2026

Zákulisí Ďábel nosí Pradu: 10 zajímavostí, které vás překvapí

Móda, glamour a návrat ikonického příběhu: Westfield Chodov zve na premiéru...

Pro skalní fanoušky fenoménu Ďábel nosí Pradu máme ještě několik exkluzivních detailů z tvorby obou dílů, které by vám neměly uniknout.

17. června 2026

Čas na sluneční brýle. Vyberte si správný tvar podle svého obličeje

Maxi hnědé, info o ceně v obchodě

Dávno už neslouží jen pro ochranu očí. Povýšily na výrazný módní doplněk a směle určují tón celého outfitu. Dokážete si vybrat sluneční brýle ve správném tvaru?

16. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vkročte do léta s krásnými nehty. Poradíme, jak řešit nejčastější obtíže

ilustrační snímek

Uzavřenou obuv jste vyměnili za sandálky, víc na očích jsou i ruce… A to je nejvyšší čas zaměřit se na své nehty. Jsou v dobrém stavu? A jestli ne, víte, jak to řešit?

15. června 2026

Zázračné diety nefungují. Řeší následek, ale ne příčinu nadváhy

Samotný počet kil v poměru k počtu centimetrů nemusí být nejpodstatnějším...

Obezita není selhání vůle ani estetický problém. Přesto se většina z nás snaží hubnout sama, často podle rad z internetu. Nová data ukazují, proč tyto pokusy selhávají – a proč skutečná změna začíná...

14. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.