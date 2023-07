Buďte příjemní a nepomlouvejte. Pár rad, jak zlepšit vztahy s kolegy

Akce a reakce, tak by se daly ve zkratce popsat mezilidské vztahy včetně pracovních. Důvodem, proč nejsou zrovna ideální, může být naše, často nevědomé, chování. Naštěstí všechno má svoje řešení.

Buďte vždy příjemní

Naučte se přicházet do práce dobře naladění a berte to stejně zodpovědně, jako přistupujete k oblékání a úpravě svého vzhledu. Nevynechejte žádnou příležitost, jak být laskaví ke svým spolupracovníkům a povzbudit je.

Pamatujte, že vzteklost, neurvalé chování či nadávky do pracovního prostředí nepatří. Naopak v přítomnosti klidných a za všech okolností milých lidí se ostatní cítí dobře.

Nové vnímání po pandemii Pandemie koronaviru změnila způsob práce a přinesla řadu nového. Vedle home office a hybridního způsobu práce, které už mnoho lidí nevnímá jako benefit, ale jako standard, si stále více důležitosti získává tzv. work life balance, tedy harmonie mezi prací a osobním životem nebo well-being. Pod tímto pojmem se podle Světové zdravotnické organizace skrývá obraz celkového duševního zdraví. Je to stav, ve kterém si člověk uvědomuje svůj vlastní potenciál, dokáže se vyrovnat s běžnými stresy života, může produktivně a plodně pracovat i žít.

Zajímejte se o ostatní

Projevujte upřímný zájem o to, co vaše spolupracovníky baví, ptejte se na rodinu, děti, koníčky. Sdílejte s nimi svoje zážitky z víkendu či plány na dovolené. Důležité ale je najít rovnováhu mezi zdvořilostí a vlezlostí. Příliš osobní otázky by někoho mohly zaskočit a do pracovního prostředí se nehodí.

Udržujte dobrou náladu

Pohodová atmosféra na pracovišti je podle průzkumů jedním z nejdůležitějších kritérií při hledání zaměstnání. Existují dokonce aplikace, které náladu ve firmách mapují.

Klima pohody, legrace a přátelských vztahů lze posilovat různými způsoby. Společnými sportovními aktivitami či třeba pátečním posezením u sklenky, narozeninovými oslavami v zasedačce nebo pravidelnými obědy jednou týdně v bistru za rohem.

Všichni můžeme do práce dobrou náladu přinést. Na rozdíl od krabice obložených chlebíčků je to zadarmo a užitek z toho bude rozhodně větší.