Jak vůně mění naše emoce a na co si dát pozor?

Komerční sdělení   14:00
Jaro přináší novou energii, svěží vzduch i chuť začít znovu. Po zimních měsících máme potřebu odlehčit prostor, pročistit mysl a vrátit do každodennosti více lehkosti. Právě v tomto období může být aromaterapie jedním z nejjednodušších způsobů, jak podpořit psychickou pohodu, soustředění i vědomé zastavení.

Vůně totiž nepůsobí jen na atmosféru kolem nás. Umí ovlivnit i naše emoce, vnitřní naladění a stresovou reakci těla. „Čich je jediný smysl, který jde rovnou do části mozku, která řídí emoce, paměť a stresovou reakci. Proto vůně reagují tak rychle,“ říká Petra Novotná z Yoga-day.cz, e-shopu, který se věnuje vědomé práci s prostorem, aromaterapii a rituálům pro každodenní harmonii.

Právě proto někdy aromaterapie funguje téměř okamžitě. Když se nadechneme levandule, tělo může během několika vteřin zpomalit a začít se zklidňovat. Citrusové vůně nebo eukalyptus naopak podporují bdělost, svěžest a příliv energie. „Vůně jsou nejrychlejší cesta k emocím. Proto někdy fungují hned – obcházejí naše racionální filtry,“ doplňuje Petra Novotná.

Méně je více..

Aromaterapie se může na první pohled zdát jako jednoduchá záležitost. Právě tady ale často vznikají chyby. Lidé mají tendenci používat příliš mnoho kapek esenciálních olejů, kombinovat příliš mnoho vůní nebo je aplikovat přímo na pokožku bez ředění.

„Nejčastější chyba je podcenění síly esenciálních olejů. Jsou to vysoce koncentrované extrakty rostlin. Jedna malá lahvička může obsahovat sílu několika kilogramů rostlinného materiálu,“ upozorňuje Petra Novotná. Podle ní je důležité si připomenout, že aromaterapie není o intenzitě, ale o jemnosti. Stačí pár kapek. To je pravidlo, které se vyplatí mít na paměti vždy — ať už sáhnete po difuzéru, rolleru nebo si chcete vytvořit vlastní malý domácí rituál s vonnými esencemi.

Proč je důležité oleje ředit?

Esenciální oleje jsou velmi koncentrované a přímá aplikace může pokožku podráždit nebo vyvolat alergickou reakci. Právě proto je potřeba je vždy ředit v nosném oleji, například mandlovém, jojobovém nebo olivovém.

„Přímá aplikace může podráždit pokožku nebo vyvolat senzitivitu. Připomínám to stále dokola, oleje je důležité vždy ředit,“ říká Petra Novotná. Ředění navíc nezajišťuje jen větší bezpečnost, ale i lepší vstřebávání. Pro běžné použití u dospělých podle ní stačí koncentrace kolem 1 až 2 %, tedy opravdu malé množství kapek (přibližně 10 kapek na 100 ml nosného oleje).

U dětí platí ještě větší opatrnost

Velmi citlivým tématem je používání esenciálních olejů u dětí. A právě tady Petra Novotná zdůrazňuje maximální obezřetnost. „K miminkům a malým dětem nepatří vůbec žádné esenciální oleje. Osobně bych aromaterapii vůbec neaplikovala k dětem do 3 let,“ vysvětluje.

U starších dětí je podle ní potřeba volit mnohem nižší koncentrace než u dospělých. Nevhodné jsou například silné mentolové oleje, eukalyptus nebo rozmarýn, které mohou zatěžovat dýchací systém. Jemnějšími alternativami mohou být levandule lékařská, heřmánek římský nebo kadidlo v nízké koncentraci. U mandarinky je pak potřeba dávat pozor a neaplikovat ji přímo na pokožku.

Vůně a usínání…

Aromaterapie může být krásnou součástí večerního zklidnění, ale i tady opět platí, že méně je více. Silná nebo dlouhotrvající vůně může spánek naopak narušit. „Večer je vhodné volit jemné, uklidňující oleje a pracovat s minimálním množstvím. Stačí 1–2 kapky do difuzéru,“ doporučuje Petra Novotná. Ideální je pustit difuzér 20 až 30 minut před spaním a poté místnost krátce vyvětrat.

„Difuzér by rozhodně neměl běžet celou noc. Příliš intenzivní vůně může paradoxně spánek narušit. Mozek nevypne, stále běží, protože je stimulovaný aromaterapií. Tělo potřebuje jemný signál, ne aromatický šok.“

Mýty, které kolem aromaterapie stále přetrvávají

Aromaterapie je dnes stále populárnější, ale zároveň ji doprovází několik zažitých omylů.

Mýtus: „Čím víc kapek, tím lípe.“ Vyšší dávka nezvyšuje účinek, pouze riziko podráždění.

Mýtus: „Olej se může dát přímo na kůži.“ Ve většině případů ne, neředěná aplikace vede k podráždění.

Mýtus: „Přírodní znamená automaticky bezpečné.“ I přírodní látky mají kontraindikace. „Síla rostlin je skutečná – a vyžaduje respekt.“

Jak vůně propojit s emocemi v běžném dni

Základem je nejdříve si pojmenovat, co právě cítíme.

Stres: pomůže levandule, kadidlo, bergamot.

Přetížení: geranium, neroli, jemné citrusy.

Podráždění: heřmánek, santalové dřevo.

Potřeba energie: eukalyptus, citrusové vůně.

Praktickým pomocníkem může být aromaterapeutický roller Meditace, který je ideální pro chvíle zastavení během dne. Skvělou variantou je i aromaterapeutický náramek s ametystem Klid a rovnováha. Dřevěné korálky fungují jako přirozený nosič vůně, takže si můžete svou oblíbenou směs vzít doslova s sebou kamkoli.

Tříminutový aroma rituál pro jarní dny

Petra Novotná doporučuje jednoduchý rituál: nanést na zápěstí zředěnou směs, promnout dlaně, třikrát se pomalu a vědomě nadechnout a doplnit to krátkou větou, například: Vrací se ke mně klid. „Tři minuty stačí. Nejde o délku, ale o to, že jste v dané přítomnosti a věnujete se sami sobě.“

Pomocníci pro váš jarní restart

● Pro pracovní soustředění zkuste kombinaci citronu a máty v nízké koncentraci.

● Pro zklidnění a meditaci zvolte Palo santo, které má velmi zklidňující účinek.

● Pokud se cítíte unavení, sáhněte po aromaterapeutické směsi Energie.

● Pro jemné naladění domova je ideální Klidný domov – interiérová vůně se silou krystalů.

● Na cesty se pak hodí závěsný difuzér do auta Štěstí.

Vůně jako jemný způsob, jak se vrátit k sobě

Aromaterapie pomáhá zklidnit přetíženou mysl, osvěžit prostor i vytvořit si drobné vědomé rituály. Není o výkonu ani o množství. Je o citlivosti, jednoduchosti a respektu. A právě v tom je její největší síla – pár kapek stačí k tomu, abychom se spojili sami se sebou, se svým vnitřním klidem a rovnováhou.

Jak vůně mění naše emoce a na co si dát pozor?

Komerční sdělení
Jarní průvodce aromaterapií: Jak vůně mění naše emoce a na co si dát pozor?

Jaro přináší novou energii, svěží vzduch i chuť začít znovu. Po zimních měsících máme potřebu odlehčit prostor, pročistit mysl a vrátit do každodennosti více lehkosti. Právě v tomto období může být...

16. dubna 2026

