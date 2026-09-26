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Děláte vše a nestíháte nic. Zaveďte si do diáře pravidlo jedné věci


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Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Máte toho moc, povinnosti přibývají a už od brzkého rána přemýšlíte, jak to všechno stihnete? Snaha zvládnout několik věcí současně nepomůže, mnohem účinnější může být plánovat jen jednu.

Pracovní povinnosti, úklid, nákup, vaření, péče o děti nebo vnoučata. Každý den se před vámi kupí seznam úkolů, které zkrátka musíte zvládnout, jenže často se vám podaří z něj splnit sotva polovinu?

Důvod nemusí spočívat jen v tom, že jste si toho naložili příliš, ale ve způsobu, jak se k tomu postavíte. Když při vaření plníte pračku, do toho telefonujete a zároveň hlídáte čas, protože musíte odjet do práce nebo pro děti či vnuky do školy, tříštíte svou pozornost a síly, stáváte se méně efektivní a zároveň s tím roste stres a z něj únava. Právě tento problém pomůže řešit takzvané „pravidlo jedné věci“.

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Jak se ho naučit

Je to jednoduché: ze všeho, co máte v plánu, si vyberte jednu věc, která má v danou chvíli přednost, a té se plně věnujte, dokud ji nedokončíte.

Rozhodně nesmíte dělat nic jiného. Pokud například potřebujete připravit oběd, vařte a nevyužívejte každé volné dvě minuty k tomu, abyste ještě uklidili koupelnu.

Jestliže máte napsat e-mail, neodbíhejte po každém pípnutí telefonu přečíst si zprávu. A když potřebujete vyřídit něco na úřadě, nejprve zajděte tam a až pak na nákup. Neznamená to, že za den uděláte jedinou věc. Jen jednu dokončíte a teprve pak si zvolíte další.

Začít můžete tím, že si sepíšete všechno, co potřebujete udělat, a určíte, co má skutečně přednost. Nemusí to být automaticky nejtěžší nebo největší úkol.

Pokud vám už ale několik dní leží v hlavě nepříjemný telefonát, vyřiďte ho. Když potřebujete nakoupit, protože doma není z čeho vařit, má nákup přednost před vytíráním podlahy. A jste-li vyčerpaní, může být tou jednou důležitou věcí klidně půlhodina odpočinku. Ostatní úkoly si nechte napsané na seznamu. Díky tomu je nemusíte stále držet v hlavě a připomínat si, že na ně nesmíte zapomenout.

Jak určit, co má přednost

  • Nejdřív si oddělte úkoly, které jsou vázané na konkrétní čas nebo termín, například návštěvu lékaře, předem dohodnutou schůzku, odevzdání práce nebo vyzvednutí dítěte.
  • Pak přijdou na řadu věci, bez kterých se neposunete dál: třeba nákup, když potřebujete uvařit, nebo telefonát, na jehož výsledku závisí další zařizování.
  • U ostatních si položte jednoduchou otázku: Co se stane, když to dnes neudělám? Pokud nic zásadního, může to počkat.
  • A když vám na seznamu stále zůstává několik stejně důležitých úkolů, začněte tím, který vám zabere nejvíc času nebo vám už dlouho leží v hlavě.

Neměňte pořadí

Stejně důležité je neměnit priority pokaždé, když se něco nového objeví, například si vzpomenete, že byste mohli při cestě kolem koupelny jen hodit do pračky prádlo, protože to moc času nezabere. Ne všechno přece vyžaduje okamžitou reakci.

Když to může počkat, jen si novou povinnost poznamenejte a pokračujte v tom, co právě děláte. Pomoci může i obyčejné odložení telefonu nebo vypnutí upozornění na dobu, kdy se potřebujete soustředit.

Čím méněkrát svou činnost přerušíte, tím větší je šance, že ji skutečně dokončíte a nebudete se k ní muset během dne několikrát vracet.

A nakonec se podívejte i na samotný seznam. Skutečně musíte všechno udělat vy a opravdu to musí být hotové právě dnes? Nákup může obstarat partner, balíček vyzvednout dospělé dítě a neumytá okna klidně ještě pár dní počkají.

Pravidlo jedné věci není návod, jak ze sebe dostat ještě větší výkon. Má vám pomoci přestat tříštit čas a pozornost mezi několik povinností současně. Když jednu věc dokončíte, nemusíte už na ni myslet a můžete se bez výčitek pustit do další. Na konci dne tak můžete mít hotového víc, než když jste se snažili využít každou volnou chvíli k tomu, abyste udělali kousek další práce.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

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