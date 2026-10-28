Kvalitní spánek ovlivňuje snad úplně všechno. Posiluje paměť, odolnost organismu vůči infekcím a nejrůznějším nemocem, pomáhá udržet optimální tělesnou váhu, stimuluje odplavování toxických látek z těla a podporuje také fyzickou a psychickou regeneraci.
A to už je dost dobrých důvodů, proč se vyspat krásně dorůžova, co říkáte? Jenomže co dělat, když se vám zkrátka do říše snů dostat nedaří?
Vypijte teplé mléko
Takovou lidovou klasikou na problémy s usínáním je teplé kravské mléko, respektive v něm obsažený vápník v kombinaci s tryptofanem, který má mírně sedativní účinky.
Kromě toho je tu také významný psychologický efekt – teplé mléko, případ případně se lžičkou medu, připomíná dětství a už to samo o sobě uklidňuje.
Starosti nechte na ráno
Večer se nehádejte ani neřešte žádné důležité problémy. Pokud o něčem intenzivně přemýšlíte, hoďte to klidně na papír. Prostě si sepište seznam svých starostí. Tím je odkážete na druhou kolej a budete je moct do rána pustit z hlavy. Jednoduché, ale efektivní.
Náš tip: Hodí se mít papír a tužku někde poblíž, ať kvůli nim nemusíte vstávat. Třeba na nočním stolku nebo pod polštářem.