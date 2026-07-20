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Balit kufr není věda. Zkuste těchto několik tipů a ušetříte místo i nervy


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Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Než nastane chvíle dovolené a zaslouženého odpočinku, lenošení u moře nebo řada výletů, čeká nás ještě jedna méně oblíbená disciplína, a tou je balení kufrů. Znáte triky, díky kterým poberete vše, co chcete?

Přemýšlíte, co si vzít s sebou, aby vám v cizině nic nechybělo, ale zároveň chcete, aby kufr nepraskal ve švech? A jak všechno uložit tak, aby oblečení po příjezdu nepřipomínalo zmačkaný papír? Poradíme vám triky, které pomohou.

Jak mít přehled

Než začnete balit, rozložte si všechno oblečení na postel nebo pohovku. Trička, šaty, svetry, kalhoty i boty uvidíte vedle sebe a lépe odhadnete, co opravdu využijete. Pak zkuste jednoduché pravidlo třetiny: z každé hromádky alespoň jednu třetinu věcí vraťte do skříně. Většina z nás totiž balí mnohem víc oblečení, než během dovolené skutečně oblékne.

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Využijte mezery

Nejvíc místa v kufru vždy zabírají boty, proto dobře zvažte, kolik párů opravdu potřebujete. Vnitřek je ideální pro uložení ponožek, pásku nebo jiných drobností. Pokud si berete slamák, vycpěte jeho vnitřek plavkami, spodním prádlem nebo tunikou, protože díky tomu si klobouk udrží tvar. Boty ukládejte zvlášť, ideálně je vložte do látkového sáčku. V páru zaberou větší plochu a jsou neskladné.

Bez uzlíků

Řetízky zamotané do sebe dokážou pokazit náladu hned po příjezdu. Pomůže jednoduchý trik, protáhněte řetízek papírovým brčkem a zapněte ho. Náušnice zase připněte do dírek knoflíku – páry zůstanou pohromadě a nic se neztratí. Nevozte s sebou žádné zbytečné cennosti, pár kousků nadělá parády víc než dost.

Myslete dopředu

Cestovní experti a zkušení cestovatelé doporučují vzít si s sebou povlak na polštář, do kterého budete dávat špinavé prádlo. A pokud cestujete s partnerem nebo rodinou, rozdělte si část oblečení (spodní prádlo, tričko, plavky, šaty, šortky) navzájem do kufrů. Kdyby se jedno zavazadlo zpozdilo či ztratilo cestou, budete mít alespoň pár dní co nosit.

Označte si kufr

Tmavé kufry vypadají elegantně, ale na letišti jsou si všechny podobné. Barevný popruh, výrazná visačka nebo veselá nálepka vám pomohou zavazadlo rychle poznat na pásu a zabrání nepříjemné záměně. Pamatujte i na to, že kufry v signálních barvách jsou na zavazadlovém pásu snadněji k rozpoznání.

Mini velikosti

Kosmetika v cestovních velikostech ušetří spoustu místa i váhy. V drogerii koupíte v mini velikosti vše od zubní pasty až po krémy a šampony. Také můžete přípravky ještě doma přelít do malých lahviček a místo těžké kosmetické taštičky sebou povezete mnohem lehčí látkový sáček. Kufr tak bude praktičtější a lehčí, což oceníte hlavně při cestě zpátky.

Článek vznikl pro speciál časopisu Rytmus života – Čtení na léto Relax.

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