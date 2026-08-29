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Ilustrační snímek | foto: Canva

Spánek skutečně může s kily pomoct. Věřte nebo ne, se správnou délkou nočního odpočinku a vhodnými recepty v každodenním jídelníčku se dá přes noc něco shodit.

Dostatečný spánek je pro vaše tělo velmi důležitý. Jen když se dosyta vyspíte, může tělo dobře fungovat – a hubnout!

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Ale pozor, délka spánku je rozhodující. Právě na ní záleží, jestli tělo spaluje tuk nebo svalovou hmotu. Z jedné studie uskutečněné na univerzitě v Chicagu vyplynulo, že lidé, kteří spí méně než 7,5 hodin denně, snižují své spalování tuků o zhruba 55 procent, tedy více než o polovinu!

A to má pak za důsledek, že nespalujete tuk, ale především svalovou hmotu. Prostě a jednoduše, je třeba v noci spát alespoň 8 hodin.

Zeštíhlující spánek

Dalším klíčem je kontinuita, tedy nepřetržité trvání. To znamená, že noci s dostatečným spánkem by měly trvat nebo alespoň výrazně převládat nad těmi, kdy jste se jenom převalovala a počítala ovečky.

Pouze tak může tělo opravdu efektivně a dlouhodobě nechat probíhat všechny procesy, jako je spalování tuků a trávení plus zpracování a využití všech živin a důležitých látek. K ještě kvalitnějšímu spánku pro krásu můžete využít svůj přirozený biorytmus.

Spánek

Dopřejte si osm hodin kvalitního spánku, pak zahájíte nový den energicky a ještě něco zhubnete.

Ráno a v poledne dokáže tělo velmi dobře zhodnotit sacharidy a načerpat z nich energii. Zato navečer blokují hubnutí. Je to dáno tím, že sacharidy zvyšují hladinu cukru v krvi. To vede k vyplavování inzulinu, který brání odbourání tuků. Proto je dobré večer přísun sacharidů minimalizovat.

A abyste svůj nový režim mohla lehce nastartovat, máme pro vás čtyři výborné recepty na celý den.

Snídaně Avokádový chléb s vejcem

Na 1 porci: Krajíc kváskového chleba dejte opéct v toustovači. Nakrájejte na plátky zralé avokádo. 1 l vody přiveďte k varu, přidejte pět lžic bílého vinného octa a metličkami vytvořte vír. Dvě vejce postupně rozklepněte do hrníčku a jednotlivě vlijte do vroucí vody, nechte je 5 minut vařit. Chleba namažte dvěma lžícemi hummusu. Avokádo a vejce podávejte na připraveném chlebu, posypte chilli vločkami (stačí na špičku nože), ozdobte lžičkou zahradní řeřichy a několika klíčky červené řepy.

Doba přípravy: asi 30 minut, cca 560 kcal; bílkoviny: 23 g, tuky: 30 g, sacharidy: 45 g

Oběd Tortellinová směs

Na 1 porci: Cibuli a stroužek česneku nakrájejte nadrobno a osmahněte na lžíci oleje. Posypte špetkou cukru a nechte zkaramelizovat. Ochuťte solí, pepřem a sladkou paprikou. Přilijte 75 ml zeleninového vývaru. Vmíchejte půl plechovky (425 ml) krájených rajčat a přiveďte k varu. Přihoďte 125 g (chlazených) špenátovo-ricottových tortellini. Bez pokličky povařte asi 3 až 5 minut při mírné teplotě. Osolte, opepřete a dolaďte světlým balzamikovým octem. Doplňte 40 g baby špenátu, všechno promíchejte. Nakonec natrhejte na kousky 40 g mozzarelly, nasypte ji na tortellini a nechte rozpustit.

Doba přípravy: asi 20 minut, cca 500 kcal; bílkoviny: 20 g, tuky: 21 g, sacharidy: 52 g

Svačina Zelené smoothie

Na 1 sklenici: Asi 60 g kapusty omyjte, vytřepte z ní vodu a očistěte ji. Omyjte a osušte hrušku, odstraňte jádřinec a nakrájejte ji na menší kousky. 200 ml neslazené kokosové vody a 150 g bílých vinných hroznů umixujte najemno spolu s nakrájenou hruškou a kapustou.

Doba přípravy: asi 5 minut, cca 230 kcal; bílkoviny: 4 g, tuky: 1 g, sacharidy: 45 g

Večeře Cuketový nákyp

Na 1 porci: Cuketu nakrájejte na kolečka, 75 g cherry rajčátek překrojte na čtvrtiny. Nasekejte snítku čerstvé majoránky. Kuřecí filet opékejte asi 10 minut na lžičce oleje, okořeňte ho a vyjměte. Rajčátka, cuketu a majoránku poduste na výpeku. Dva plátky slaniny nakrájejte na poloviny. Zeleninu přesypte do nákypové formy. Kuřecí filet naporcujte na plátky a rozložte navrch. 50 g smetany ke šlehání smíchejte s vejcem a nalijte na zeleninu s masem. 80 g sýra s modrou plísní rozdrobte a společně se slaninou ho poklaďte na nákyp. Pečte při 200 °C (v horkovzdušné troubě při 180 °C) zhruba 30 až 35 minut.

Doba přípravy: asi 50 minut, cca 500 kcal; bílkoviny: 41 g, tuky: 44 g, sacharidy: 8 g

Článek vznikl pro časopis Tina.

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