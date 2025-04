Trocha matematiky na úvod a připravte se, ta čísla jsou opravdu šílená. V Česku podle odhadů skončí v popelnicích téměř osm set třicet tisíc tun nespotřebovaných potravin za rok. Průměrná zdejší domácnost ročně vyhodí jídlo za zhruba dvacet tisíc korun, což je přibližně sedmnáct stovek za měsíc.

Nejčastěji lidé vyhazují pečivo, zeleninu, ovoce a mléčné výrobky prostě jen proto, že neumí šetřit nebo nedokážou výhodnou koupi zužitkovat až do posledního kousku. Jak se toho vyvarovat?

Sledujte značení výrobků

Spotřebujte do… Tak bývají potištěné mléčné produkty, balené maso, uzeniny, pomazánky, saláty. Datum znamená, že se výrobek už nesmí po uplynutí uvedeného termínu prodávat, ale my vám prozradíme, že pokud najdete takovou věc v lednici, nemělo by to vadit, nevyhazujte ji hned, takový prošlý jogurt zpracujete ještě pár dní po spotřebě třeba do těsta.

Minimální trvanlivost do… Tento nápis mají na obalu kupříkladu čaje, sušenky, chipsy, těstoviny a další potraviny, jejich životnost je delší a nezkazí se vám tak rychle. Při správném skladování a neporušení obalu vydrží i déle.

Zužitkujte i povadlé plody

Při kontrole lednice či špajzky nemusíte hned všechno vyhazovat do koše. Zeleninu, která je povadlá, stačí namočit a dát na chvíli do ledničky, vzpamatuje se.

Nezkažené, ale unavené ovoce rozmixujte a přidejte ho do smoothie nebo do jogurtu. Z přezrálého banánu udělejte náplň do bábovky, ze scvrklých jablek upečte štrúdl, ze zeleniny uvařte krémovou polévku.

Výhodný nákup zpracujte

Nakoupili jste toho příliš? Některé vitaminové bomby se dají také zamrazit. Předtím je ale nejlepší ovoce nakrájet nadrobno a pokapat citronovou šťávou nebo z něj uvařit kompot.

Zeleninu můžete i rozkrájet na malé kousky a nechat krátce oblanšírovat. Okurky, cibuli, rajčata a listový salát je ovšem jistější na mrazák nedávat.

Houby, mrkev i nejrůznější saláty bývají v supermarketech zavinuté v plastové fólii. Po návratu domů ji ale vždycky sundejte, jinak by se nemohla vysrážená voda volně odpařovat a plíseň by měla zelenou. Ovoce klidně můžete do spodní přihrádky v chladničce ukládat zabalené v mikrotenovém nebo papírovém sáčku.

Tipy, které se hodí Co do ledničky nepatří? Bylinky, dýně, cibule, česnek, zázvor, olivový olej, batáty, citrusy, melouny, ananas, kiwi, banány, avokádo…

Vhodná teplota k uchování ovoce a zeleniny je nejčastěji 2 až 8 stupňů s vlhkostí vzduchu kolem 70 až 80 procent.

s vlhkostí vzduchu kolem 70 až 80 procent. Jestli nemáte k dispozici sklep, naleznete tyto podmínky v nejspodnějším šuplíku v chladničce.

Pokud je to možné, oddělte v lednici zeleninu a zvlášť dejte ovoce.

a zvlášť dejte ovoce. Cibule a česnek milují tmu , schovejte je do papírové nebo bavlněné tašky.

, schovejte je do papírové nebo bavlněné tašky. Před uskladněním do lednice zeleninu nemyjte .

. Choulostivé odrůdy zeleniny a bylinky omotejte vlhkou utěrkou, stejně brokolici nebo květák.

Hlávkový salát zůstane déle ve formě, když ho posadíte do misky s vodou.

Jablka, švestky nebo hrušky kolem sebe šíří plyn ethylen, někdy se mu říká „ hormon zrání“, uchovávejte je proto izolovaně, ať nenakazí jiné plody kolem.

Jablka uložte dál od brambor a zeleniny, snadno totiž přejmou vůně i pachy.

a zeleniny, snadno totiž přejmou vůně i pachy. Celer obalte alobalem , vydrží o poznání déle.

, vydrží o poznání déle. Rajčata uložte stonkem dolů.

Avokádo zabalte do papíru , aby dozrálo při správné pokojové teplotě.

, aby dozrálo při správné pokojové teplotě. Banány raději skladujte při pokojové teplotě, nejlépe každý zvlášť zavinutý do fólie.

Článek vznikkla pro časopis Tina.