Co vám ještě pomůže… Pracujte o samotě: Klid na práci je základ. Leckdy však bývá problém soustředit se na ni během dne, kdy na stole drnčí telefony a všichni po vás neustále něco chtějí. Proto si zkuste vybudovat zvyk, že se pustíte do díla už brzy ráno či během poledne, když ostatní budou na obědě. Získáte tak nerušenou hodinku, v níž toho stihnete spoustu udělat. Schůzujte efektivně: Pracovní schůzky bývají někdy zbytečně dlouhé. Abyste neztráceli čas, vytvořte si soupis bodů, které hodláte s vedoucím či kolegy řešit. Jakmile se dostanete ke slovu, postupujte podle něj. Naučte se říkat „Ne“: Každý člověk má nějakou kapacitu času a energie. Proto je nezbytné, abyste si to uvědomovali a nekývli všem, co vás poprosí o výpomoc. Pamatujte, že čas, který věnujete cizím problémům, vám pak bude chybět. Upřednostněte tedy svoje záležitosti a pak, pokud vám zbydou síly a chuť, se můžete věnovat i ostatním.