Část 1/4

Možná jste už slyšeli, že si člověk může přání „objednat u vesmíru“. Někdo tomu říká bůh, jiný andělé, osud nebo třeba vyšší síla. Myšlenka je ale vždy podobná: když se naučíte správně formulovat své přání, může se vám splnit.

Německý autor Pierre Franckh, který napsal knihu Jak si správně přát, tvrdí, že přání se plní neustále. Jenže někdy nesprávným způsobem a bohužel přesně tak, jak jste je vyslovili. Nejde totiž o to, že by vám štěstí nebylo přáno. Spíš si o něj neumíte správně říct. Přitom je to tak jednoduché! Jak tedy na to?

1. Začněte s něčím malým

Ne že by velká přání byla nemožná, ale čím víc vám na nich záleží, tím větší bývá vaše nejistota. A ta pak brání tomu, aby se přání splnilo. Když si přejete drobnosti, tolik je neřešíte a tím jim dáváte větší volnost.

Třeba si můžete přát hezký den, milý úsměv od cizího člověka nebo místo k zaparkování. A když se to podaří, máte důkaz, že to funguje, a můžete se pustit do větších přání.

2. Jako by se to už dělo

Přání má znít, jako byste už dostali to, po čem toužíte. Místo „chci být zdravý“ řekněte rovnou „jsem zdravý“. Když si jen říkáte, že něco chcete, zůstáváte pořád u toho „chtění“ a vesmír vám „chtění“ pak dává.

Ale když si řeknete, že už to máte, vysíláte jasný signál. Můžete použít i budoucnost, ale jen pokud je přesně ohraničená, třeba: „Do roka budu mít nový byt.“