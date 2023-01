Určitě si vzpomenete na takové to „klasické“ vánoční věštění: Když v rozkrojeném jablku objevíte hvězdičku, budete po celý následující rok zdraví, když se svíčky puštěné do lavoru s vodou budou držet pohromadě, rodinu nic nerozdělí, když si dáte šupinu z kapra do peněženky, nemusíte se bát nouze o peníze. A když svobodná dáma hodí střevícem a ten dopadne špičkou ke dveřím, zaručeně se vdá (aspoň se to takhle říká...). No, a odlitek olova vám zase svým tvarem napoví, co můžete od následujících měsíců čekat.

Starých lidových zvyků, pověr a tradic je spousta a dokážou hezky ozvláštnit sváteční dny, tak nějak nám připomínají, o čem Vánoce skutečně jsou. Nebo o čem by měly být.

Vedle těchto dobře známých „kouzelných praktik“ ale existuje i pár takových, o kterých se zase tolik neví. Vyzkoušíte si je? Koneckonců, kdy jindy než teď, vždyť období Vánoc a přelom roku, to je doba zázraků, kouzel a magie, čas, kdy se stírá hranice mezi pozemským a nadpozemským světem, kdy staré končí a nové začíná. Příhodnější chvíli pro pletky s magií sotva najdete.

Dívky z Erbenovy balady Štědrý den prosekávaly do ledu díru, aby v hlubinách temné vody zjistily, co si pro ně osud připravil. No, jestli máte blízko jezero a nechybí vám ani smysl pro dobrodružství, klidně se se sekyrkou k vodě vydejte, je to na vás. Existují ale i pohodlnější způsoby, jak poodhalit závoj, který zahaluje naši budoucnost.

Věštění z hrnečků

Vezměte sedm hrnků, obraťte je dnem vzhůru a pod každý vložte jeden předmět: minci představující bohatství, prsten svatbu, chléb štěstí, dudlík coby symbol těhotenství, šáteček předvídající cestu, uhlí nemoc a hřebínek varující před nedostatkem. Zavřete oči, šálky promíchejte, jako když se hrají skořápky, a náhodně si jeden vyberte. Co se pod ním skrývá, to si pro vás osud připravil.

Hádání jména

Točí se kolem vás nebo někoho, kdo je vám blízký, více nápadníků? S výběrem toho osudového pomůže jablko. Vezměte si nůž a jablíčko oloupejte tak, abyste dostali co nejdelší slupku, a tu potom hoďte přes hlavu za sebe. Při pádu na zem vytvoří písmeno, kterým by mělo začínat jméno toho pravého.

Sledování stínů

Některé z lidových tradic jsou trochu drsnějšího rázu. Ten, kdo najde místo hvězdičky v jablku kříž, by mohl vyprávět… Jedním z takových zvyků určených spíše skutečně odolnějším náturám je například i sledování stínů na zdi. Zapalte v místnosti několik svíček a na stěně hledejte svůj stín. Když ho najdete, ale bude vypadat, jako by neměl hlavu – no, potom je možné, že příští Vánoce budete trávit někde jinde, úplně jinde, daleko…

Ale jenom klid, onen svět coby vaši příští adresu vám tato pověra předvídá jen teoreticky, nedá se přece věřit úplně všemu.