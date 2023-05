Přičarujte si peníze. Magické rituály vám mohou přinést bohatství

Dnešní doba je drahá. Ceny potravin skokově rostou, a co jsme si mohli dřív pořídit, je dnes téměř nedostupné. „Já už nenakupuju podle toho, na co mám chuť, ale co je právě v akci. Jsem schopná kvůli levnějšímu zboží cestovat i přes půl města a koupit ho ve velkém. Připadám si jako blázen, ale co nadělám. Je drahota a já žiju sama s dospívající dcerou, která chce jít po maturitě na vysokou,“ svěřuje se se svou situací padesátiletá Stanislava z Prahy, která doslova obrací každou korunu.

A není sama. Průměrný plat v Česku sice dosáhl 40 tisíc korun, ovšem ve skutečnosti ho má jen málokdo. Co tedy dělat, aby nás tato finanční past nerozválcovala?

Jistě, člověk si může nabrat práce, kolik chce. Jenže pak totéž, co vydělá, nakonec „vrazí“ do péče o své zdraví. Přetaženost, bolesti zad i nedostatek spánku se brzy odrazí na celkové kondičce. A tak většina přepracovaných končí v rukách fyzioterapeutů, masérů nebo lékařů.

Hon za penězi připomíná myš věčně se točící v kolečku a popravdě to není úplně ideální cesta. Proto naši předkové spoléhali kromě svých rukou i na kouzla a magii. Všichni víme, že jsou věci mezi nebem a zemí, a nějaká ta pomoc shůry se vždycky hodí. Tak proč to tedy nezkusit? Máme pro vás pár tipů na osvědčené magické rituály, které slibují hojnost, blabohyt a bohatství.