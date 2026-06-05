Zuby si čistíme automaticky, často bez přemýšlení. Přesto právě v této každodenní rutině děláme chyby, které se mohou časem nepříjemně projevit. Správná péče o chrup přitom není složitá – vyžaduje jen trochu pozornosti, vhodné pomůcky a správnou techniku.
Základem je pravidelnost. „Zuby bychom si měli čistit každý den, ideálně večer před spaním, a to opravdu důkladně ze všech stran včetně mezizubních prostorů,“ upozorňuje odborná poradkyně školicího centra Curaprox Lucie Kročilová.
Právě večerní čištění je klíčové – po něm už bychom neměli jíst a pít nic jiného než čistou vodu. Pokud jde o délku čištění, univerzální čas neexistuje. Často doporučované dvě minuty totiž mnohdy nestačí. Důležité je jediné – zuby musí být skutečně čisté.
Chyby, kterých se dopouštíme
Mnoho z nás má pocit, že si zuby čistí správně, ale realita bývá jiná. Nejčastějším problémem je nevhodná technika a špatně zvolené pomůcky. Některé plochy zubů zůstávají dlouhodobě opomíjené a mezizubní prostory často zcela ignorované. Přitom právě mezizubní kartáčky hrají zásadní roli.
„Pokud to prostor dovolí, jsou účinnější než dentální nit. Ta přichází na řadu až ve chvíli, kdy jsou zuby natěsno a kartáček se mezi ně nevejde,“ radí odbornice.
Velkým mýtem je také přesvědčení, že tvrdý kartáček čistí lépe. Opak je pravdou. Tvrdé štětiny mohou poškodit dásně i sklovinu. Ideální je měkký kartáček s hustými, rovně střiženými vlákny, který v kombinaci se správnou technikou zajistí šetrné a zároveň důkladné čištění.
Kdy čistit a kdy raději počkat
Možná vás překvapí, že ani načasování čištění není bez významu. Čistit si zuby ihned po jídle, zejména po konzumaci kyselých potravin, není vhodné. Kyseliny totiž narušují zubní sklovinu, která je pak náchylnější k poškození.
„Vhodnější je počkat alespoň 30 minut, případně kyseliny nejprve neutralizovat,“ doporučuje Lucie Kročilová.
Velmi důležitou součástí péče jsou také mezizubní kartáčky, bez kterých nelze dosáhnout skutečně čistého chrupu. Právě v těchto místech se totiž nejčastěji usazuje plak. Pokud při jejich používání dásně krvácejí, nejde o nic „normálního“, ale o signál zánětu. Ten je potřeba řešit co nejdříve – a paradoxně právě důkladným, pravidelným čištěním.
Velkou roli hraje i návštěva odborníka – dentálního hygienisty. Ten dokáže nejen odhalit chyby v péči, ale také doporučit správné pomůcky přímo na míru. Stačí přitom upravit pár detailů a z běžného návyku se může stát účinná prevence, která ochrání váš úsměv na dlouhá léta.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.