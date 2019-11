Zlozvyk – to „zlo“ si v tomhle slůvku uvědomujete, že? Jde zkrátka o něco, co byste dělat neměli, protože to není slušné nebo si tím škodíte. A přesto neexistuje snad jediný člověk, který by nějaký ten zlozvyk neměl, ať už jde o kousání nehtů z nervozity, nakupování při špatné náladě, sahání po sladkém, když jste pod tlakem, nebo kouření ze stresu. Je úplně jedno, o jaký zlozvyk jde. Každého se ale můžete zbavit, když víte, jak na to.



Zlozvyk, nebo závislost?

Než se ale pustíte do odvykací kúry, je potřeba uvědomit si, jestli stále ještě jde o zlozvyk, nebo už je to závislost, kterou nedokážete ovládnout. Jak to poznat? Když nakupujete tak zběsile, že ztrácíte přehled o tom, co máte, a nové věci pak objevíte až po dlouhé době vzadu ve skříni, nenošené a stále s visačkou.

Když máte okolí nehtů rozkousané skoro do krve a téměř fyzickou bolest vám působí už jen pomyšlení na to, že byste s tím měli přestat. Když propadáte depresi, pokud nemáte přísun sladkostí. Nebo když si musíte každou půlhodinu zapálit cigaretu, ať se děje cokoliv, a například dvouhodinová porada v práci nebo film v kině je pro vás kvůli tomu utrpením.

Pokud se vám výše popsané děje, jde s největší pravděpodobností o závislost, která si žádá odbornou pomoc. Jestliže ale cítíte, že se s tím dá něco přece jen dělat, jde o zlozvyk. A my vám teď v pěti krocích ukážeme, jak se ho zbavit.