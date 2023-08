Sbohem, zlozvyky! Uvědomte si spouštěče, vymyslete náhradu, rozlučte se

Každodenní návyky nebo, chcete-li, zvyky bývají hluboce zakořeněny a ukotveny v našem mozku, abyste po nich mohla kdykoli znovu sáhnout a okamžitě je využít. Proč? No přece proto, že v nás vyvolávají, a to opravdu spolehlivě, pocity bezpečí a klidu. Také znáte situaci, kdy třeba „zajídáte“ smutek nebo špatnou náladu a pak je vám hned o něco líp?

Nebo když večer zasednete k počítači, bezcílně brouzdáte po internetu a máte pocit, že je kolem vás spousta lidí, že nejste sama? Jsou to zvyky, které si nejspíš ani vy sama neuvědomujete. Je to taková bezvýznamná rutina.

Co jsou návyky?

Vstát z postele, vyčistit si zuby, uvařit si kávu a mezitím se obléknout... Většinou ani nejste ještě úplně probuzená, když tímto nebo podobným způsobem začínáte nový den. První ranní úkony probíhají skoro automaticky, tak pevně jsou zakotveny v našem podvědomí.

Podle výzkumů lidé dělají až 95 procent denních rozhodnutí ze zvyku – je to přece krásně praktické a jednoduché! Návyky nám ulehčují všední život, dodávají pocit jistoty a umožňují hlavě chvíli si oddechnout. Mozek se přepne do úsporného režimu a uspořenou energii můžeme později využít pro něco důležitějšího.

Někdy ale postupně nenápadně najedeme na chování, které by bylo lepší změnit. Například si odřeknout cigaretu k ranní kávě nebo pytlík gumových medvídků při večerním sledování oblíbeného seriálu. A tak by se dalo pokračovat.

Je něco, co vám vadí? Nebo máte zavedené rituálky, která vám opravdu vyhovují a nijak vám neškodí? Na chvíli se zastavte a rozmyslete si to. Měla byste změnit jen ty návyky, ze kterých máte špatný pocit... Každá změna by měla být smysluplná. Poctivě odpovídejte na otázky, dejte si na čas, jen tak najdete smysluplné řešení.