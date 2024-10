Jak zatočit s trémou? Začněte pozvolna a nechtějte hned zázraky

Prvním krokem k vyřešení problému je jeho pojmenování, takže si nejprve řekneme, co to vlastně tréma je. Pojem tréma je odvozený od latinského výrazu tremere, tedy třást se. Právě třas je jedním z nejčastějších příznaků trémy. Ať už se vám třesou ruce, nebo třeba jen žaludek.

Tip na rychlá dechová cvičení Vyzkoušejte i jedno z dechových cvičení, které snadno a kdekoli zvládnete. Cvičení vám nejen dodá energie, ale pomůže se odpoutat od toho, co se děje kolem vás. Posaďte se na židli a uvolněte se.

Po dobu tří sekund vydechujte, břicho přitom musí být vtaženo dovnitř.

Pak se zase zhluboka nadechujte, rovněž po dobu tří sekund.

Opakujte toto cvičení dvanáctkrát.

Jedná se o stav emočního napětí, které se dostavuje vždy, když máte mluvit před více lidmi nebo vás čeká jinak důležitá událost, a vy se obáváte, že to nezvládnete, že pohoříte a ještě si uděláte ostudu. Proto často vše vzdáte dřív, než to vůbec zkusíte… a to je škoda, protože tréma se dá řešit.

Dostane z nás to nejlepší?

Do určité míry je tréma prospěšná, donutí vás zaměřit se na daný okamžik a dostat ze sebe to nejlepší. Mluvíme tedy o pozitivní trémě, která se po chvilce rozplyne, odejde a dovolí vám se soustředit na výkon a vybudí vás. Jsou ale případy, kdy se naopak strach stupňuje.

Člověk se třese, drmolí, zapomene na to, co si složitě připravil. Přichází i pocení, nevolnost a další nepříjemné tělesné i psychické projevy. Je vám bližší právě druhá situace? Poznáváte v ní sama sebe? Pak je na čase začít s trémou a nervozitou pracovat.

Kde se bere?

Jistě vás napadne, jak je možné, že se někdo cítí i na jevišti jako ryba ve vodě a tréma ho netrápí a druhý má problém promluvit před pár kolegy a hned se mu klepe hlas? Část je dána vaší osobností a charakterem. Extroverti to mají v tomto případě o dost snazší než introverti.

Někteří lidé navíc stres zvládají o poznání lépe než jiní. Klíčem ale může být i výchova, nebo traumatické zážitky z dětství, které vás mnohdy ovlivňují, aniž byste si to dokázali přiznat či spojit.

Ve váš neprospěch pracuje i selektivní paměť. Neúspěch a trapné situace si budete pamatovat silně a vybaví se vám jako první, kdežto úspěchy zasunete do pozadí a ve vypjaté chvíli si na ně nevzpomenete.

Boj s trémou je běh na dlouhou trať

Nebojte se oslovit odborníka Pokud vám nic nepomáhá a projevy se zhoršují až tak, že tréma vám znemožňuje práci či zasahuje do osobního života, je na čase navštívit odborníka, psychologa či terapeuta. Ten vám poradí, jak postupovat krůček po krůčku. Není na tom nic špatného, odborníky vyhledávají kvůli trémě například i lidé, kteří mají problém se seznamováním, pohovory do zaměstnání nebo si přestali věřit na základě nějaké špatné zkušenosti.

Jak tedy s trémou bojovat? Připravte se na to, že se tento problém nevyřeší přes noc nebo ze dne na den, ale vyžaduje určité úsilí a trénink. Tím není myšleno jen vystavování nepříjemným situacím, ale osvojení si metody práce se stresem i tehdy, když jste v klidu.

Účinným pomocníkem jsou dechová a relaxační cvičení, která vám pomohou naučit zklidnit své vědomí a naslouchat.

Otužujte se postupnými krůčky. Tím v tomto případě není myšleno, že si máte dát studenou sprchu (i když i ta před samotnou událostí může pomoct), ale vystavování se situacím, kdy musíte mluvit před více lidmi najednou. Můžete začít v kruhu blízkých, které znáte. Například před rodinou a přáteli. Každý takový zvládnutý projev vám dodá sebevědomí. Jaké další kroky mohou pomoci?