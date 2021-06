Minimálně každý pátý člověk u nás trpí stresem. Často se k tomu stavíme tak, že to není nebezpečné, nebo dokonce že je to normální. Jestliže se ale krátkodobý tlak změní v chronický stres, může to vést i k docela vážným zdravotním problémům. Patří k nim poruchy spánku, kožní problémy a deprese, stejně jako ukládání polštářků tuku. Proč stres tolik ovlivňuje naši váhu?

Při duševní nepohodě dochází ke zvýšené tvorbě a vylučování hormonu kortizolu, který výrazně ovlivňuje látkovou výměnu, chuť na jídlo, hladinu krevního cukru a spalování tuků. Mnohé z toho je také příčinou bezesných nocí.

Nedostatek spánku pak má vliv na hormony leptin a ghrelin, které signalizují pocit hladu a nasycení. Protože kortizol ruší jejich signály, ztrácíme často, když jsme pod tlakem, schopnost rozeznat, jestli už jsme sytí. Proto dochází k přejídání.

Mozek kromě toho spaluje ve stavu pohotovosti více kalorií. To zní sice dobře, jenže co tělo během akutního stresu spálí, to se později pokouší znovu získat zpět. A to většinou ve formě rychlých zdrojů energie, tedy sladkostí.

Látkovou výměnu lze znovu nastartovat

Trvalý stres může kvůli zvýšené hladině stresových hormonů v krvi zpomalit celý metabolismus. Přestože se tedy budeme stravovat normálně, nebudeme se vůbec přejídat, budeme rychleji přibývat na váze.

Nejdůležitějším krokem na cestě k dobré postavě je rozeznat stresové faktory a cíleně proti nim působit. Pomoct by vám mohly následující metody.