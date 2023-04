Zatočte s celulitidou jednou pro vždy. Pijte, cvičte, mažte

Celulitidu zapříčiňuje celá řada faktorů. Hledáte-li proto jedno zázračné řešení, budete tak činit marně. Ono totiž neexistuje. Hodně se k němu ale přiblížíte, když pochopíte, proč tento kosmetický problém vlastně vzniká.

Výzkumy prováděné v mnoha zemích ukázaly, že sklon k celulitidě mají především ženy v přechodu, se špatným krevním oběhem, zácpou, slabým lymfatickým systémem a nedostatečnou funkcí ledvin i jater.

Přidá-li se k tomu všemu nadváha, nedostatek pohybu a nezdravý životní styl, je výskyt pomerančové kůže téměř stoprocentní.

S termínem celulitida původně přišli francouzští lékaři pro označení formy tuku, který se ženám ukládá v těle a způsobuje hrudkovitost a dolíčky na stehnech, hýždích, nadloktích a břiše. Ty podle jednoho názoru způsobuje obyčejná gravitace, jež tuk táhne dolů, a v místech, odkud zmizí, se tak vytvoří jakési malé prohlubně. Až později se však ukázalo, že se nejedná pouze o tuk, nýbrž také o vodu a odpadní látky nahromaděné v tělních tkáních.

Dalšími z viníků, na které můžete ukázat prstem, jsou genetika, nevhodná strava, nedostatečný pitný režim, kouření, alkohol, sedavé zaměstnání a nedostatek pohybu. Nemalou roli u vzniku pomerančové kůže ale hraje i zdraví buněk, kvalita kožní tkáně, hormonální změny, nadváha nebo věk, kůže věkem zkrátka přirozeně ochabuje.

Pijte hodně vody

Pokud chcete s celulitidou úspěšně bojovat, budete v první řadě muset změnit jídelníček. Základem je konzumace dostatečného množství vody a neslazených čajů. Vypít byste měli 2,5 až 3 litry tekutin denně. Strava by měla být co nejlehčí, s vysokým obsahem proteinů a esenciálních mastných kyselin, ideálně rozvržená do tří až pěti jídel během dne.

Mezi nimi už nic neuzobávejte a ke každému jídlu si dejte mističku zeleniny či zeleninového salátu. Cukru, smaženým pokrmům a hutným omáčkám se spíše vyhýbejte.

Začněte sportovat

Nesmírně důležitý je také pohyb, intenzivní a co nejpřirozenější. Doporučit lze plavání, rychlou chůzi, strečink, jógu, lehký běh, jízdu na kole nebo inline bruslení. Počítá se ale i chůze do schodů a svižnější procházka.

Zkuste každé ráno vystoupit z tramvaje o stanici dřív a uvidíte, jaké zázraky se s vaší postavou budou dít.

Skvěle funguje svižný výšlap v botách bez podpatku a pokud možno do kopce, aby paty byly níž než špičky, což pomáhá hnát krev z nohou zpátky k srdci. Prospěšné jsou také túry po horách a nordic walking.

Pokožku promažte

Vpravdě zázračný krém na celulitidu bohužel neexistuje, ač se vás o tom marketéři kosmetických firem snaží přesvědčit. I přesto lze doporučit masáž kokosovým olejem po koupeli. Z kosmetických přípravků můžete vyzkoušet ty s obsahem kofeinu. Nejsou ale samospasitelné, základem je skutečně zdravý životní styl.

Jaké jsou druhy celulitidy?

Opětovnému vzniku celulitidy údajně předchází strava obsahující 75 procent syrových potravin. Doporučuje se především šťáva z červené řepy, celer, salátová okurka, mořské řasy a spirulina.

Vodnatá: Štíhlé ženy nejčastěji postihuje vodnatá celulitida vznikající zadržováním vody vinou špatného žilního a lymfatického oběhu. Pomáhají na ni potraviny bohaté na antioxidanty a flavonoidy. Ty najdete v borůvkách, černém rybízu, grepech, pomerančích a citronech. Krevní oběh rovněž stimulují česnek a cibule. Vyzkoušet můžete také ruční lymfodrenáž.

Tuková: Nadváhu často provází tuková celulitida, která je na dotek měkká, nebolestivá a bývá nahromaděná v silné vrstvě. Do jídelníčku zařaďte čerstvé potraviny bohaté na minerály a vitaminy. Vyhýbejte se tepelně zpracovaným tukům, smaženým jídlům, uzeninám, máslu nebo průmyslově zpracovávaným pokrmům. Doporučit lze ruční masáže, popřípadě ošetření přístrojem LPG.

Fibrozní: Na omak tvrdá a bolestivá je celulitida fibrózní. V těle se ukládá nejdéle, proto se také nejhůře odstraňuje. Svou pozornost zaměřte na stravu s nízkým glykemickým indexem. Vhodné jsou luštěniny, čerstvé ovoce a zelenina, stejně jako nesladké potraviny bohaté na vápník a mořské plody s vyšší dávkou zinku a selenu. Zkusit můžete i mezoterapii, při které bude do postižených partií injekčně aplikován přípravek CeluCare.