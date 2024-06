Dejte stopku celulitidě. Máme pro vás pár tipů, jak s ní zatočit

Ano, celulitida, známý strašák žen bez rozdílu věku a proporcí, umí pěkně shodit sebevědomí. Dívat se na to, jak stehna, zadeček, spodní část břicha a vnitřní stranu paží pokrývají nepěkné hrbolky, vskutku není nic moc.

Přitom k tomu ošklivému vrásnění dochází vlastně přirozeně, jen lymfatický systém nefunguje úplně tak, jak by měl, a v tukových buňkách zůstávají zadržované odpadní látky. Tím tukové buňky zvětšují objem a narušují pojivové tkáně v pokožce, což má za následek právě ono vrásnění.

Celulitida ale není nemoc, nepřináší zdravotní rizika, je to spíš kosmetický problém, s nímž ovšem bojuje devět z deseti žen. Mužské vazivo nemá takovou tendenci povolovat, je to tedy fenomén převážně ženské populace, ani mužům se ale zcela nevyhýbá.

Zčásti za jeho vznikem stojí genetika, částečně životní styl nebo hormonální změny, na vzniku celulitidy se však podepisuje také stres. Bývá toho nejčastěji víc dohromady, každopádně nejde o nic neobvyklého.

Celulitida přichází pozvolna, v první fázi je možné ji objevit jen tak, že pokud stisknete kůži na inkriminovaných partiích, bude nepatrně hrudkovitá. To představuje varovný signál, že je třeba začít s celulitidou něco dělat. Protože ač je pomerančová kůže neestetická, není nezničitelná. Dá se porazit, nebo je spíš možné zmírnit její projevy, je to ovšem běh na dlouhou trať. Mnohdy je tak lepší vsadit na prevenci, i když postupy, jak s celulitidou zatočit, jsou prakticky stejné a tisíckrát opakované. On taky zatím nikdo žádný univerzální spásný recept na to, jak se zbavit celulitidy přes noc, nevymyslel.