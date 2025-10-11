Vitamíny, vůně, pohyb. Toto vás zahřeje i v chladných podzimních dnech

Autor:
Už je to tady. Podzimní počasí na vás útočí v plné síle, chvíli fouká, chvíli prší, zebe to a studí. Výsledek? Špatná nálada, únava, deprese. Pojďte s nimi zatočit, přinášíme pár tipů, jak zvládnout letos podzim lépe.
Ilustrační snímek

Každý z nás se občas cítí nesvůj, bez energie a elánu. Tyto stavy se s příchodem chladných dní samozřejmě ještě zhoršují, pokud se ovšem nerozhodnete s nimi bojovat. Není to žádná věda, jen je třeba dodržovat pár jednoduchých pravidel a znát několik bylinkových triků. Pak si na vás špatné počasí a únava nepřijdou.

Utečte depresím

Přestože venku zrovna není teplo, nevadí, dobře se oblečte a vyrazte na procházku. Svižnou chůzí obejděte pár bloků, vyvenčete pejska nebo si skočte pěšky do obchodu. Provětrejte si zkrátka hlavu, i krátký pobyt na čerstvém vzduchu vám udělá moc dobře.

A jestli jste sportovec tělem i duší, zapište se do kurzu a začněte cvičit. Cokoli. Kila se vám vyhnou obloukem a navíc zásobíte svůj mozek endorfiny, hormony štěstí, které se vyplavují právě při pohybu.



