Každý z nás se občas cítí nesvůj, bez energie a elánu. Tyto stavy se s příchodem chladných dní samozřejmě ještě zhoršují, pokud se ovšem nerozhodnete s nimi bojovat. Není to žádná věda, jen je třeba dodržovat pár jednoduchých pravidel a znát několik bylinkových triků. Pak si na vás špatné počasí a únava nepřijdou.
Utečte depresím
Přestože venku zrovna není teplo, nevadí, dobře se oblečte a vyrazte na procházku. Svižnou chůzí obejděte pár bloků, vyvenčete pejska nebo si skočte pěšky do obchodu. Provětrejte si zkrátka hlavu, i krátký pobyt na čerstvém vzduchu vám udělá moc dobře.
A jestli jste sportovec tělem i duší, zapište se do kurzu a začněte cvičit. Cokoli. Kila se vám vyhnou obloukem a navíc zásobíte svůj mozek endorfiny, hormony štěstí, které se vyplavují právě při pohybu.