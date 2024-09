Léto je pryč, teď zpátky do reality. Pár tipů, jak to v klidu zvládnout

Červenec a srpen jsou měsíce spojené se spoustou volna, radovánek, štěstí a volnosti. Děti nechodí do školy, nemají kroužky, všechno je jednodušší. Na druhou stranu se ale člověk často takzvaně utrhne ze řetězu.

„Lidé si dopřávají víc jídla i pití, vypadnou ze svých běžných zvyků, s čímž souvisí třeba to, že poruší svoje pohybové zvyklosti, méně spí a více sledují televizi,“ vypočítává negativní dopady léta na chod věcí psycholog Clifton Berwise.

A jak známo, dobrých návyků se člověk zbaví rychle, ale s těmi špatnými je to mnohem složitější. Přesto je návrat do pravidelné rutiny v září důležitý. Jenže jak ho zvládnout?

Základem je nechtít hned do všeho skočit rovnýma nohama. „Léto nelze jen tak vymazat z hlavy. A ani by to nebylo správné, protože z tohoto období mnoho lidí čerpá energii. Odstřihnout se od ní by přineslo spoustu problémů,“ tvrdí psycholog s tím, že vzpomínat na tento čas, který už je pryč, se ale nemá se smutkem.

„Naopak si ho připomínejte skrze skvělé zážitky a buďte rádi, že jste je prožili,“ radí. Když si vzpomínky zakážete a zavalíte se hned povinnostmi, budete se pod jejich tíhou hroutit. „To vede jenom k pocitům, že nic nestíháte, a k následným depresím a sebepodceňování,“ varuje expert.

Pošta a schůzky Největším strašákem všech návratů z dovolených a letních radovánek jsou e-maily. Člověk ví, že jich na něj bude čekat hromada a stráví nad nimi tolik drahocenného času. Jděte na poštu tentokrát jinak.

„Nečtěte e-maily podle toho, jak přišly. Nejprve si je rozřaďte podle předmětu a odesílatele,“ radí psycholog Jake Sparks. Tím rychleji zjistíte, co se za dobu vaší nepřítomnosti změnilo, a nebudete trpět pod haldou zbytečné korespondence.

Spousta e-mailů už mívá jaksi prošlou dobu trvanlivosti. Ty rovnou smažte - nemá cenu se jimi nijak zabývat. Pokud máte před sebou vidinu schůzek a porad a můžete-li to udělat, odsuňte si je raději až na druhý týden práce. To už budete rozkoukaní a každodenní pracovní rutina pro vás nebude tak složitá.

Když už to nejde, mluvte stručně a jasně a nezabíhejte do zbytečných detailů. Věci to jen natahuje a vás bude sžírat, že kvůli tomu nestíháte to, co byste měli.

I když se to v dnešním kariéristickém světě nehodí, nesnažte se hned zvládnout všechno a okamžitě - však ona to práce i rodina vydrží také v pomalejším tempu. Nejvíc vám pomůže, když si budete každý den přesně plánovat, a to nejlépe s týdenním předstihem.

„Sepište si vše, co chcete za daných sedm dní stihnout. Na jednu stranu dejte pracovní věci a na druhou soukromé. A pak z každého sloupečku čtyři nejméně podstatné položky škrtněte a přesuňte na týden další,“ radí koučka Lisa Jeffs.

Záležitosti, které tam zůstanou, rozřaďte do jednotlivých dnů podle důležitosti. „Když vás začne trápit čas, věci z posledního místa daného dne přesuňte na den další a z toho zase odsuňte stejný počet položek. A tak to dělejte dál a dál, až si takto zaplníte další pondělí,“ usmívá se odbornice.

Pomáhá to si seřadit priority a také si uvědomit, že ne vše musí být hotové hned. Na to, co určitě udělat chcete, si dejte upomínku. Ne do mobilu, ale někam, kde na ni musíte narazit. „Ideální je to na příkladu s cvičením. Chcete chodit každé úterý a čtvrtek na sport? Večer před tím si dejte na botník cvičební úbor. A uvidíte, že ho tam ležet nenecháte,“ usmívá se Lisa Jeffs.

Zařiďte si také den podle rozložení své energie. Na to ji ale musíte lépe poznat. Někdo je ranní ptáče, jiný pracuje rád přes oběd, další večer. Ale pozor. „Lidé si neuvědomují, že tyto sklony se mění nejen s věkem, ale mohou se na čas prohodit právě třeba po delší době volna,“ varuje psycholog Jake Sparks.

Prozkoumat, kam jste se v tomto ohledu dostali, vyžaduje čas. Poté nejdůležitější činnosti zařaďte do té části dne, kdy jste nejproduktivnější, a po zbytek dne se věnujte těm méně důležitým.

Nezapomeňte také na to, že psychická pohoda souvisí s tou fyzickou. Abyste si rychle a dobře zvykli na rutinu, která je pro lidský život svým způsobem nutná, musíte se dobře cítit.

V prvé řadě se tedy věnujte tomu, co jíte, hýbejte se a hlavně - naučte se po létě zase dobře spát. „Biorytmus člověka je na podzim rozhozený. Večer se sedělo u ohňů a grilů, spalo se tak méně a někdy klidně i přes den. To není pro fungování těla dobré,“ vyjmenovává odborník hlavní úskalí.

Proto je potřeba začít zase spát pravidelně - ve stejnou hodinu uléhat a v podobnou i vstávat. Během usínání odložte všechny telefony a tablety a vypněte televizi. Klidně si dopřejte bylinné kapky, které vám do limbu napomohou - může to být kozlík lékařský, ale také meduňka, chmel nebo třezalka.

I když jste dobře vyspaní, nezapomeňte na jednu věc, která se mnoha lidem v běhu dne ztrácí – nemusíte stihnout všechno sami. Nejen o práci, ale i péči o děti či své blízké se podělte s těmi, co k vám patří. Každý člověk (i ten, co se na podzim vrací do normálu) potřebuje odpočinek a čas pro sebe. Protože když si ho nedopřejete, nic z toho, co jsme vám radili, nebude fungovat. A vaše cesta do běžné reality bude mnohem delší a namáhavější.