Tropické klima a především extrémní vlhkost, to je nemilosrdná kombinace, která vám i po hodinovém krášlení během pár minut pokazí parádní make-up. S líčením to tedy až tak nepřehánějte, lehký BB nebo CC krém doplňte minerálním pudrem, oči vylepšete voděodolnou řasenkou a soustřeďte se hlavně na to, aby ve vaší kabelce bylo něco, čím si pleť můžete ochladit.

Takovým top pomocníkem jsou obličejové spreje. Dokážou pokožku dobře tonizovat a rychle jí i v létě dodají potřebnou porci svěžesti.

Mezi adepty na vítěze s nejvíce ochlazujícími schopnostmi bude určitě kokosová voda. Možná ji v létě i pijete, což je dobře, báječně hydratuje, ale kromě toho také osvěžuje pokožku. Obsahuje plno živin a zdravých esenciálních tuků s antibakteriálními vlastnostmi.

Ideální je do letadla, protože tam hrozí zvýšené vysušení kůže. Jednoduše si trochu nalijte do lahvičky s rozprašovačem, zbytek vypijte a celý den se průběžně zavlažujte.

Není-li kokos váš favorit, třeba oceníte spíše zelený čaj. Udělejte si z něj výluh, a jakmile vychladne, přidejte do něj malinko okurkové šťávy. Přelijte do lahvičky a uchovejte ho v lednici, po aplikaci vám poskytne maximální ochlazení.

Domácí rituály

Když s pomocí vějíře a obličejového spreje přežijete den, přijde řada na domácí ochlazování. Zaslouží si ho celé vaše tělo, ale začít můžete u očí. Zajisté jim uleví hydratační gelové polštářky s chladivým efektem nebo se můžete pustit do přípravy mrkvové masky, která vám hydratuje a rozjasní oční okolí.

Smícháte jeden díl kokosového oleje a jeden díl najemno nastrouhané mrkve s jedním dílem vody. Vznikne kašovitá hmota, kterou nanesete pod oči. Po čtvrt hodině ji lze opláchnout. Tuto péči si dopřávejte hlavně večer, aby si pak oči mohly odpočinout od líčení a další kosmetiky.

Vodní radovánky

Do sprchy si vezměte osvěžující sprchový gel, své nožky potěšíte koupelí v lavoru se studenou vodou, do které přidáte trochu eukalyptového esenciálního oleje. Zchladíte se ale i tehdy, když do lavorku namočíte lokty.

Extra tip Horko někdy není úplně na škodu, obzvlášť když jde o parfém. Ten je ideální nanášet právě na místa, která díky hmatatelnému pulsu vykazují lehce vyšší teplotu, vůně se tak snadněji rozprostře.

Takovými oblastmi jsou například krk, zápěstí, spánky, loketní nebo podkolenní jamky.

Prima pomocníkem je pro tyto účely i máta, osvěžující bylinka s antibakteriálními účinky. Vychladlý výluh z ní přilijte do vany nebo si do něj jenom ponořte nohy – v tom případě je ideální kombinace s epsomskou solí.

Zlobit se ale nebude ani pleť, stačí dát trochu na tamponky a „pohladit si“ tvář.

Jogurt a okurka

A co dál? Sáhněte po jogurtu a dopřejte si tu nejvíc osvěžující pleťovou masku. Pozor, musí to být ovšem přírodní bílý jogurt bez sladidel a příchutí, s živými kulturami. Jen ten obsahuje tolik vápníku, probiotik a vitaminu D.

Naneste ho jednoduše štětcem na make-up, budou vám stačit zhruba dvě lžíce, a nechte čtvrt hodinky působit. Pleť bude sametově hebká a svěží, jogurt vám z ní vytáhne všechny odumřelé buňky. Kromě něj lze využít i další známý ochlazovač, a sice okurku. Oloupané proužky si dejte na čelo a dekolt.

Článek vznikl pro časopis Tina letní speciál.