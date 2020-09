1. cvičení Vezměte si papír minimálně formátu A4 (ideálně větší) a nakreslete na něj ležatou osmičku (můžete použít i tabuli, je-li k dispozici). Střed osmičky máte před středem svého těla, kreslit začněte směrem nahoru na libovolnou stranu. Tužku přitom držte oběma rukama, očima sledujte místo, kde právě kreslíte. Osmičku pak několikrát obkružte. 2. cvičení Spojte dlaně, paže natáhněte před sebe a ve vzduchu nakreslete velkou ležatou osmičku. Začněte nejprve směrem vzhůru, aby šířka osmičky byla o něco větší, než je šíře vašich ramen. Dívejte se přitom na konečky prstů a provázejte očima pohyby rukou. Dýchejte zvolna a nosem. Cvičení několikrát zopakujte. 3. cvičení Ležatou osmičku nakreslete pouze očima, nehýbejte přitom hlavou. Osmičku se opět snažte udělat co největší. Několikrát to celé zopakujte. Tohle cvičení je velmi prospěšné také pro naše oči, když jsou unavené nebo v nich cítíme nepříjemné napětí (například po mnohahodinovém zírání do počítače). 4. cvičení Na papír nakreslete písmeno X, a to tak, že spojíte pravý horní s levým dolním rohem a levý horní s pravým dolním rohem. Papír umístěte ve výšce svých očí, například na zeď, na tabuli nebo magnetem na lednici. Při kreslení se obě oči dívají do středu X, do místa protnutí dvou přímek. 5. cvičení Tleskání do kříže si jistě pamatujete z dětství: Každý sám tleskne – následuje tlesknutí spolu křížem – sám – do druhého kříže – sám – rovnoběžně spolu oběma rukama – sám – spolu křížem atd. Tohle cvičení se bude líbit především dětem a určitě se u toho zasmějete. Dá se to dokonce provádět i ve čtyřech: Postavte se do čtverce, dva a dva proti sobě (spolu tleskají vždy ti dva naproti), a tleskání propojte tak, že se budete střídat. Když jedna dvojice tleskne „každý sám“, druhá dvojice tleskne spolu. A tak pořád dokola. Asi bude chvilku trvat, než se sladíte, ale potom si to opravdu užijete. 6. cvičení Další cvičení na sladění obou hemisfér jsou taková, kdy provádíte každou rukou něco jiného. Jednou rukou se můžete například poplácávat po hlavě a druhou se kruhovým pohybem hladit po břiše. Nebo každou rukou kreslíte do vzduchu před sebe jiný tvar, levou třeba čtverec, pravou kruh apod.