Ať se z vás nestane oběť. Máme několik tipů, jak se ubránit agresorovi

Podle kriminalistů stačí pachateli jen sedm sekund, aby si vybral svou potenciální oběť. Krátká doba, že?

Během toho mžiku stihne spoustu věcí: zjistit slabiny dotyčné ženy nebo muže, zvážit možná rizika, ale hlavně připravit si plán, jak svůj cíl dobýt. Statisticky se v České republice ročně odehraje kolem 12 tisíc znásilnění (což je 34 denně) a zhruba 2500 kapesních krádeží. Co lze udělat pro to, abyste se nestali také možnou obětí?

Zpomalte svou chůzi

Zločinci si své oběti vybírají podle toho, jak vypadají na první pohled. Jak se chovají, tváří, ale také jakým způsobem se pohybují. Kriminalisté proto za jeden z rizikových faktorů označují rychlou chůzi. Důvod?

„Když kvaltujete, působíte nervózně a nevyrovnaně. Většinou nevnímáte, co se děje napravo, nalevo,“ varuje jeden z odborníků a dodává, že právě „rychlochodci“ paradoxně bývají pro kriminální živly snadným cílem.

Co dělat jinak: Zklidněte se a trochu zpomalte tempo. Lépe se pak koncentrujete na to, co se děje ve vašem okolí. Pokud pospícháte, je lepší „zaplout“ mezi proud chodců, kde se vaše roztěkanost spíše skryje.

Zvažte délku kroku

Jak ještě využít řeč těla Co působí proti násilníkovi rovné držení těla

přímý pohled dopředu či mapování lidí, terénu a věcí kolem

pevný cíl chůze Čeho se raději vyvarovat překřížení rukou na hrudi

ruce v kapsách

smutný výraz nebo deprese

pohled dolů

V průměru je krok dospělého člověka dlouhý asi tři čtvrtě metru a policisté doporučují tuhle délku dodržovat. „Pokud budete cupitat po menších krůčcích, může se vám to vymstít,“ říká kriminalista a jedním dechem dodává, že lidé, kteří dělají menší kroky, působí neohrabaně, zranitelně a mají dokonce tendenci občas kulhat.

Co dělat jinak: Udržujte plynulé větší kroky s došlapem na patu a dbejte i na rovné držení těla.

Odbourejte únavu

Únava je mor! Nejčastěji se dostaví kolem třetí hodiny, kdy většina Čechů zatouží po kávě coby dopingu. Ať už vás slabost přepadne jakkoliv a kdekoliv, dávejte si na ni pozor.

„Mdlý výraz, znavené držení těla a šourání nohama jsou signálem, že jste bez energie, a tudíž nebudete mít sílu se nějak výrazně bránit,“ varují odborníci. A pak je jen otázkou času, kdy padnete do oka někomu, kdo vám bude chtít uškodit. Takže pozor na to!

Co dělat jinak: Pokud se cítíte slabí jako moucha, napijte se vody nebo zařaďte menší dechové cvičení. Stačí, když provedete několik hlubokých nádechů a výdechů. Za chvíli ucítíte příjemnou úlevu.

Rozhodně se nehrbte

Nahrbená záda signalizují podřízenost. A to se „temným silám“ docela dost líbí. Policisté varují, že pokřivená záda mohou vyvolávat pocit plachosti, slabosti a zranitelnosti. Lidé v lehkém předklonu se svěšenými rameny navíc působí nesebevědomě a doslova jako „mouchy, snězte si mě“. V ten moment jste snadný terč.

Co dělat jinak: Narovnejte se! Jednak budete vypadat o pár centimetrů vyšší, ale také sebevědomější. Dáte-li ještě bradu nahoru, budete vyhlížet neohroženě a zločinci vám dají pokoj, sami jsou totiž často zbabělí...

Nechte si volné ruce

Je jedno, jestli nesete nákup, krabici s dortem nebo mačkáte tlačítka na telefonu. Vaše zaneprázdněné ruce jako by dávaly najevo bezbrannost a odevzdanost. A to je v případě kapsářů velká chyba! Stejně ně snadným terčem chmatáků se stanete i v případě, že máte ruce zabořené v kapsách. Sice vám v pohybu nic nebrání, ale než je stihnete vytáhnout z textilního úkrytu, uběhne několik k důležitých sekund.

Co dělat jinak: Snažte se nenosit zbytečné věci, abyste měli ruce volné pro případnou obranu.

Navoďte oční kontakt

Většina kriminálních deliktů je založena na momentu překvapení, proto nikdy nedělejte mrtvého brouka a netvařte se, že se vás dění kolem netýká. Naopak sledujte, co se kde šustne, a s dalšími lidmi navozujte oční kontakt. Budete tak působit sebejistě a ve střehu.

Co dělat jinak: Nemusíte své okolí zrovna hypnotizovat pohledem, úplně stačí jednoduché omrknutí. Případní chmatáci by měli vědět, že je okamžitě registrujete, proto už nejsou v takové anonymitě, jak by potřebovali.