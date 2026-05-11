Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Mít na výběr: výhoda, nebo prokletí? Naučte se rychle a snadno rozhodovat

Tereza Dusová
Nespočet televizních stanic, výběr potravin i oblečení a v neposlední řadě i možností, kam vyrazit na dovolenou. Tato na první pohled výhoda, o které jsme si v dobách totality mohli nechat jen zdát, má ale na psychiku neblahý vliv. Umíte se snadno a rychle rozhodovat?
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Číšník v restauraci nám přinese jídelní lístek a my nejsme schopni se rozhodnout, na co máme chuť. „Ještě chvilku, ještě jsme si nevybrali,“ zní často naše odpověď.

Aktuální číslo

Pestrý svět

Předplatné můžete objednávat zde

V pátek večer sedíme před televizí, projíždíme všechny dostupné kanály, ale nic nás nezaujme.

A v obchodě? Tam teprve začíná rozhodovací martyrium – i když máme sepsaný seznam, oči nám přejíždějí z jednoho druhu chleba na druhý a my nevíme, jaký vybrat.

Jakmile má člověk příliš možností volby, většinou si není schopen vybrat nic. Není to rozmar, může za to náš mozek, který je v tu chvíli zahlcený. Tímto problémem se už před dvěma dekádami zabývali vědci v Kalifornii. Jejich test byl jednoduchý. Před zákazníky v obchodě postavili nejprve 24 vzorků džemů, poté jen šest. Větší chuť nakupovat měli lidé, kteří vybírali z menšího množství.

Že vám to nepřipadá jako vážný problém? Pak vězte, že psychologové bijí na poplach. Podle nich může mít přehlcení mozku fatální následky. Lidská mysl nemůže zpracovat neomezené množství informací, a to na nás může mít neblahý dopad.

Svého rozhodnutí můžeme litovat

Tento psychologický jev, kterému se říká „choice overload“ může způsobit, že budeme rozhodování oddalovat, vede ke snížené spokojenosti, prokrastinaci, stresu a vyšší pravděpodobnosti, že budeme svého rozhodnutí litovat. Dostaví se únava z rozhodování (jak jí předejít se dozvíte v boxu).

Jak předcházet rozhodovací únavě

  • Plánujte důležitá rozhodnutí na dobu, kdy máte nejvíc energie – nejlépe tedy ráno.
  • V restauraci si nechte doporučit jídlo od obsluhy, pokud nemáte dané preference.
  • Velmi vám s rozhodováním může pomoci AI. Neztrácejte čas slepým projížděním internetu a rovnou zadejte požadavky umělé inteligenci a ona vám s výběrem pomůže. Případně vám doporučí i jinou volbu.
  • Ráno moudřejší večera – než se unáhlit a udělat rozhodnutí, kterého byste později litovali, nechte ho na druhý den.

Přitom svoboda volby je jedním ze znaků moderní společnosti. Naši předkové měli životní dráhu mnohem více danou a výběr čehokoli byl omezený. Zkrátka nic se nemá přehánět.

Dnešní lidé se navíc liší v tom, jakým způsobem se rozhodují. Takzvaní „maximalisté“ hledají tu nejlepší možnou variantu a porovnávají vše do detailu. Naproti tomu „spokojenci“ si vystačí s volbou, která splní jejich základní požadavky – a často jsou spokojenější.

Příliš času na internetu

Velké množství možností nás nutí přemýšlet nad tím, zda jsme si nemohli vybrat lépe. Známe při nakupování na internetu. Něco nás zaujme, ale stejně hledáme dál, porovnáváme ceny, čteme recenze. Nakonec sice nakoupíme, ale místo radosti cítíme spíš úlevu a vyčerpání ze strachu, že bychom mohli při své volbě prohloupit. To by se třeba v cestovní kanceláři, kde by nám nabídli místo katalogu jen jeden zájezd, nestalo.

Ano, moderní svět nabízí víc možností než dřív. Znamená to ale automaticky lepší život? Ne nutně. Jak upozorňují psychologové, velký výběr může spokojenost naopak snižovat a zvyšovat pravděpodobnost, že budeme svých rozhodnutí litovat.

Na všem se dá pracovat

Dobrá zpráva je, že se s tím dá pracovat. Pomáhá omezit počet možností, stanovit si priority a nenechat se zahltit snahou prozkoumat úplně všechno. Důležitou roli hraje i to, jak k rozhodování přistupujeme. Pokud si předem ujasníme, co je pro nás podstatné, dokážeme část možností rychle vyřadit. Tím se snižuje nejen čas strávený rozhodováním, ale i pochybnosti.

Stejně tak pomáhá přijmout fakt, že dokonalá volba často neexistuje. Každé rozhodnutí s sebou nese určité kompromisy a snaha najít absolutně nejlepší variantu nás může zbytečně vyčerpávat.

Záleží na denní době

Odborníci, kteří se touto problematikou zabývali, dospěli k závěru, že schopnost rozhodování se během dne mění. Nebude asi žádným překvapením, že nejschopnější jsme v tomto ohledu ráno, kdy je mozek odpočatý. Pozornosti ubývá kolem poledne, posléze se v odpoledních hodinách zase navyšuje a nejhorší je večer.

Schopnost soustředění má zkrátka sestupnou tendenci. Je proto zásadní nechávat důležitá rozhodnutí, jako je změna práce, nákup něčeho cenného nebo výběr dražší dovolené, na dobu, kdy za sebou nebudete mít rozhodovací maraton z práce a budete odpočatí. Nic se nemá uspěchat, lidský mozek má v tomto ohledu jen omezené možnosti. Nesnažte se je „nafouknout“, výsledkem by mohlo být špatné rozhodnutí, které byste druhý den stejně měnili.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Květiny a něha, kam se podíváš. Na jaře se nosí ženskost

Fialový komplet je jako stvořený pro teplé dny. Košile a šortky, cena 1699 Kč a...

Vkročte do slunečných dnů tak, jak se patří! Něžně, romanticky, lehce a žensky. Takové přívlastky totiž pro módu má letošní jaro.

Nový den, nová péče. S těmito produkty bude vaše pleť krásnější

Ilustrační snímek

Říká se, co se nepodařilo dnes, podaří se zítra – rčení plné optimismu platí i v kosmetice. Něco se nepovedlo, něco potřebuje více péče? Zítra to můžeme napravit. Budeme znalejší, šikovnější,...

Vysoká citlivost může být darem i prokletím. Máte ji a umíte s ní pracovat?

Ilustrační snímek

Být citlivější není nic neobvyklého. Zvlášť, když se na nás ze všech stran hrnou špatné nebo děsivé zprávy – stačí si jen v televizi pustit zpravodajství. Lidé, kteří jsou hypersenzitivní, trpí ale...

Květák místo rýže? Tato sázka na dietní jistotu vás na talíři překvapí

Zelenina, květák, rozkrojený, růžičky

Znáte květákovou rýži? S tímto malým trikem se můžete najíst dosytosti a zároveň hubnout. Prozradíme vám, jak na to.

Nejstylovější jarní a letní kousek: zavažte šátek a pareo na pět způsobů

Velmi rafinované jsou plážové župany. 1199 Kč

Jsou kousky, které outfit jen doplňují. A pak ty, které ho tvoří. Šátek letos patří do druhé kategorie. Z nenápadného doplňku se stává fashion statement – hravý, ženský a nekonečně variabilní. Jak...

Mít na výběr: výhoda, nebo prokletí? Naučte se rychle a snadno rozhodovat

Za výkyvy nálad může stát i dlouhodobé sexuální neuspokojení, nespokojenost s...

Nespočet televizních stanic, výběr potravin i oblečení a v neposlední řadě i možností, kam vyrazit na dovolenou. Tato na první pohled výhoda, o které jsme si v dobách totality mohli nechat jen zdát,...

11. května 2026

Zázrak jménem matcha. Zelený prášek vám dodá zdraví v každém doušku

Matcha je práškový čaj. Ten se v Japonsku pil už v 8. století.

Zelený prášek, který dobyl svět – to je matcha. Nejde ovšem jen o trend z kaváren, ale rituál s hlubokou historií a překvapivými účinky. Matcha dodá energii, zklidní mysl a promění obyčejný den ve...

10. května 2026

Vysoká citlivost může být darem i prokletím. Máte ji a umíte s ní pracovat?

Ilustrační snímek

Být citlivější není nic neobvyklého. Zvlášť, když se na nás ze všech stran hrnou špatné nebo děsivé zprávy – stačí si jen v televizi pustit zpravodajství. Lidé, kteří jsou hypersenzitivní, trpí ale...

9. května 2026

Jaro je čas na romantiku. S těmito kosmetickými pomocníky rozkvetete

Fialový komplet je jako stvořený pro teplé dny. Košile a šortky, cena 1699 Kč a...

Příroda se probouzí a s ní i vaše pleť. Zkuste nové přípravky, které o pleť skutečně pečují, a buďte půvabná jako jarní květy. Odvážíte se letos vyzkoušet nové barvy, nebo vsadíte na přirozený vzhled?

8. května 2026

Nový den, nová péče. S těmito produkty bude vaše pleť krásnější

Ilustrační snímek

Říká se, co se nepodařilo dnes, podaří se zítra – rčení plné optimismu platí i v kosmetice. Něco se nepovedlo, něco potřebuje více péče? Zítra to můžeme napravit. Budeme znalejší, šikovnější,...

7. května 2026

Nejstylovější jarní a letní kousek: zavažte šátek a pareo na pět způsobů

Velmi rafinované jsou plážové župany. 1199 Kč

Jsou kousky, které outfit jen doplňují. A pak ty, které ho tvoří. Šátek letos patří do druhé kategorie. Z nenápadného doplňku se stává fashion statement – hravý, ženský a nekonečně variabilní. Jak...

6. května 2026

Květiny a něha, kam se podíváš. Na jaře se nosí ženskost

Fialový komplet je jako stvořený pro teplé dny. Košile a šortky, cena 1699 Kč a...

Vkročte do slunečných dnů tak, jak se patří! Něžně, romanticky, lehce a žensky. Takové přívlastky totiž pro módu má letošní jaro.

5. května 2026

Květák místo rýže? Tato sázka na dietní jistotu vás na talíři překvapí

Zelenina, květák, rozkrojený, růžičky

Znáte květákovou rýži? S tímto malým trikem se můžete najíst dosytosti a zároveň hubnout. Prozradíme vám, jak na to.

4. května 2026

Sportovní móda je funkční a hlavně pohodlná. Vneste ji klidně i do ulic

Kvalitní nadčasovou obuv nabízejí prodejny Deichmann.

Sportovní móda už dávno nepatří jen do posilovny. Stává se stylovým spojencem každodenních outfitů, v nichž se snoubí pohodlí, funkčnost i trendy vzhled. Víte, jak vybrat kousky, které obstojí při...

3. května 2026

Co se dá vyčíst ze snů? Rozklíčujte svá tajná přání i největší obavy

Kdo to zažil, ví, jaké to je peklo, když nemůžete v noci spát. Co jíst, aby vás...

Sní každý. Lidé, kterým se sny nezdají, neexistují. Jen si je nepamatují. Jedná se ale o důležitý ukazatel našich pocitů. Umíte z nich vyčíst to potřebné?

2. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Proužky, prosím. Nebojte se jich bezdůvodně, sluší každé postavě

Do módy se vrátily polokošile, tedy elegantnější trička s límečkem a...

Pokud hledáte nadčasový vzor, který lichotí každé postavě, pak jsou to bezesporu pruhy. I když kolem nich panuje stále řada mýtů, jedná se o nadčasový prvek, který je slušivý a hodí se pro...

1. května 2026

Konec anonymní šedi. Zartu sází na lokální printy

Komerční sdělení
Stop dekorativní šedi. Projekt Zartu nahrazuje anonymní plakáty designovými...

Po úspěchu projektu 100ks, který skrze limitované edice uměleckých tisků přinesl do českých a slovenských domácností špičky galerijní scény, přichází stejný tým s novou vizí. Platforma Zartu se...

30. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.