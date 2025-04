Bylinkář radí: Jaké rostliny pomůžou? Po dlouhé zimě je čas probudit tělo k nové energii. Bylinkář Břetislav Novotný, přezdívaný dědek bylinkář, radí, jak si pomoci přírodní cestou. „Jaro je období, kdy je dobré dodat organismu čistě přírodní látky, které mu v zimě chyběly. A přitom to není vůbec složité. Základem jsou totiž zcela dostupné rostliny, které přitom velmi účinně podporují detoxikaci a posilují zdraví,“ říká. A právě na jaře je ten nejlepší čas se po nich podívat a využít jejich blahodárné účinky. Správně zvolené byliny dokážou harmonizovat organismus a pomoci nastartovat imunitu, ale i zrychlit vylučování škodlivých látek. Pampelišky? Ale jen ty velké! Jednou z nejvhodnějších bylin pro jarní čištění organismu je pampeliška. „Ale pozor, sbírejte jen velké listy! Ty malé totiž obsahují velké množství hořčin, které rostlině pomáhají bránit se proti okusu nepříjemně hořkou chutí,“ vysvětluje Novotný. Pampeliškové listy se hodí do salátů nebo například jako součást smoothie. Kopřiva: detoxikace i podpora krvetvorby. Další zaručenou jarní bylinou je kopřiva. „Na jaře se sbírají horní části rostliny, které obsahují nejvíce čisticích látek. Doporučuji je pomlít a přidat ke špenátu. Důležité je ohřát kopřivu na 70 °C, aby se rozložily dusíkaté látky, které způsobují pálení,“ vysvětluje bylinkář. Kopřiva je ideální bylinkou pro jarní detoxikace, protože čistí krev a podporuje činnost ledvin a jater.

Další zaručenou jarní bylinou je kopřiva. vysvětluje bylinkář. Kopřiva je ideální bylinkou pro jarní detoxikace, protože čistí krev a podporuje činnost ledvin a jater. Bříza čistí ledviny. Dalším jarním pokladem přírody jsou mladé, lepkavé listy břízy. „Suší se a používají na čaj, který pomáhá čistit klouby a ledviny. Je to přírodní diuretikum,“ říká bylinkář Novotný. Sbírat by se měly ale jen listy z dolních větví, aby se strom nepoškodil. Ty nahoře totiž potřebuje k růstu. Březová šťáva: výborný detoxikátor. Bříza nabízí ještě jeden poklad: březovou šťávu. „Je velmi detoxikační a lze ji pít. Ale pozor, oficiálně je její odběr zakázán, proto si ji můžete dopřát jen z vlastního stromu například na zahradě. Silnější bříza o průměru 30 cm může dát až 30 litrů ročně. Na jaře ovšem nejvíc,“ tvrdí Novotný. Je ale velmi důležité, aby se šťáva nedostala do kontaktu se vzduchem, proto by měla vytékat do uzavřené nádoby. Bylinkář říká, že je jí možné vypít i několik decilitrů.

Bříza nabízí ještě jeden poklad: březovou šťávu. tvrdí Novotný. Je ale velmi důležité, aby se šťáva nedostala do kontaktu se vzduchem, proto by měla vytékat do uzavřené nádoby. Bylinkář říká, že je jí možné vypít i několik decilitrů. Ostropestřec pro regeneraci. Po zimě je dobré posílit i imunitu a regenerovat játra. „Na to je ideální ostropestřec. Doporučuji ostropestřecovou kaši, která je namletá a tepelně zpracovaná dusíkem, aby si zachovala účinné látky,“ radí bylinkář. Pupeny? Podle bylinkáře k ničemu. Přestože mnoho lidí na jaře sbírá pupeny rostlin, Břetislav Novotný jejich účinky zpochybňuje. „Lidé si myslí, že pupeny jsou nabité léčivými látkami, ale ve skutečnosti obsahují hlavně růstové hormony, které mají za úkol vytvořit nový list nebo květ. To je sice důležité pro rostlinu, ale pro lidský organismus nemají žádný zvláštní přínos,“ říká. Místo pupenů proto doporučuje sbírat právě například listy kopřivy nebo pampelišky, které mají podle něj mnohem silnější účinek.