Nebojte se nezdarů. Právě chyby a omyly nás posouvají vpřed

Někdy je prostě všechno špatně. Ráno rozlijete kávu, večer vyndáte z pračky obarvené prádlo. Minulý týden vám někdo na parkovišti naboural blatník, zlomila jste v zámku u domovních do dveří klíč...

Psychologové ale tvrdí, že to není až zase taková hrůza. Právě naopak, nejrůznější chyby a vychýlení z normálu vám na rozdíl od věcí, co běží pořád hladce, často umožní udělat krok kupředu, jakkoli se to v první chvíli nezdá.

Důležité je netrápit se dlouho výčitkami, ale hned začít přemýšlet, proč k takové situaci vůbec došlo a jak jste tomu mohla zabránit? A pokud vás hned pak napadne, že příště se vám to nestane, protože už budete chytřejší, udělala jste první krok na cestě správným směrem.

Chybami se člověk učí

Podle odborníků jsou chyby báječným materiálem, jak objevit něco nového. Kdo se s nimi vyrovná, stává se kreativnějším a úspěšnějším. Učíte se jimi poznávat sama sebe. Zjistíte, jaké jsou vaše slabiny a v čem jste silná. A získáte i víc odvahy, protože vidíte, že nějaké to selhání či prohra jaké vás nezabijí. Chyby vám poskytují možnost dobrat se něčeho nového a podpoří i hlubší sebeuvědomění.

I pro větší a zásadnější životní přešlapy platí, že lidé, kteří se museli popasovat s vlastním selháním, se ve finále stali vyrovnanějšími. Oproti tomu ti, kteří nikdy nepocítili, jaké to je propadnout u zkoušky nebo se vydat úplně špatným směrem, bývají v případě životní kolize o to víc zaskočeni. Je to tím, že průběžné překonávání nástrah osudu vede k vybudování si větší odolnosti a schopnosti zvládat krizové situace.

A jen tak mimochodem, na vlastní kůži zažité krachy, problémy a nepříjemnosti vás i víc polidšťují. Nejste přece dokonalý robot. Pokud prohlásíte, že toto už jste taky zažila, dokážete druhého uklidnit.