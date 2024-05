Poslouchat nerovná se naslouchat. Víme, proč je dobré se to naučit

Jak správně naslouchat Prvním krokem je méně mluvit, neskákat druhému do řeči a dát mu možnost vyjádřit své myšlenky.

Následně je třeba naučit se pozorně poslouchat, co ten druhý říká, a sledovat řeč jeho těla. Není to snadné, zvláště pro upovídaného člověka, který je zvyklý okamžitě ze sebe vychrlit svůj názor.

Neobejdete se bez pořádné dávky trpělivosti. Vedle ní je třeba dávat najevo, že člověk nejen slyšel, ale také rozuměl.

Pokud nasloucháte aktivně, měli byste skutečně rozumět tomu, co říká ten druhý. Jestliže nerozumíte, doptejte se.

Cílem aktivního naslouchání je vedle vzbuzení pocitu zájmu také vyjasnění ní daného problému.