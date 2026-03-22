Spánek často vnímáme jako čas, kdy se prostě „vypneme“. Ve skutečnosti jde o jednu z nejaktivnějších a nejdůležitějších částí dne. Jak popisuje Matthew Walker v knize Proč spíme, během noci mozek třídí informace a emoce, posiluje paměť a tělo regeneruje. Pokud spánek dlouhodobě podceňujeme, neprojevuje se to jen únavou, ale i horší náladou, soustředěním a nižší psychickou odolností.
Velký rozdíl dokáže udělat už samotný večer. Ne jako další výkon, ale jako přechodový rituál mezi aktivitou a klidem. Nemusí být dokonalý – často stačí teplá sprcha, koupel nebo pár minut bez mobilu, aby tělo dostalo jasný signál, že den končí.
Pravidelnost a světlo
Jedním z nejdůležitějších faktorů kvalitního spánku je pravidelnost. Tělo miluje rytmus, a když chodíme spát a vstáváme přibližně ve stejnou dobu, vnitřní hodiny fungují stabilněji. Usínání je pak snazší a spánek klidnější než při neustálých změnách režimu.
Významnou roli hraje i světlo. Jasné obrazovky a ostré osvětlení večer matou mozek, který dostává signál, že je stále den. Pomáhá proto ztlumit světla, odložit telefon a poslední část večera věnovat klidnějším činnostem, jako je čtení nebo poslech hudby.
Návyky, které spánek sabotují
Kvalitu spánku ovlivňují i drobnosti během dne. Kofein může působit dlouho a zbytečně prodlužovat usínání, alkohol zase narušuje spánek v jeho druhé polovině. Těžká večeře pozdě večer udržuje tělo aktivní, i když by se mělo regenerovat.
„Spánek není něco, co si zasloužíme až tehdy, když máme hotovo,“ připomíná autor. Často stačí méně světla, více klidu a jednoduchý rituál, který dokážeme dodržovat dlouhodobě.
