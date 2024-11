Braňte se negativitě. Vybírejte si lidi i informace, trénujte myšlení

Trénujte pozitivní myšlení Zaměřte se na řešení, ne na problém: když se objeví překážka, soustřeďte se na to, co můžete udělat pro zlepšení situace.

vliv okolí má velký dopad na vaše myšlení. Vděčnost: každý den si uvědomte, za co jste vděční, i za malé věci. Pokud máte pocit, že se vám nic pozitivního neděje, zkuste trik. Napište si na papír věci, které si opravdu přejete, a pak papír schovejte a nenahlížejte do něj třeba půl roku. Pak ho znovu vyndejte a pročtěte si ho. Možná budete překvapeni, kolik věcí, které jste si před šesti měsíci vroucně přáli, se splnilo. Přetvořte negativní myšlenky: pokud přijdou negativní myšlenky, zkuste je přehodnotit do pozitivnějšího kontextu.

Sebepovzbuzování: mluvte sami k sobě s laskavostí a povzbuzením. Představte si, že mluvíte ke svému příteli, ne k sobě. Byli byste na něj tak tvrdí, jak býváte na sebe? Zřejmě ne.

Cvičte a pečujte o tělo: fyzická aktivita přispívá ke zlepšení nálady.