Není to tak dlouho, co jsme se za každý pupínek na obličeji styděly, snažily jsem se být silné, neukázat, že po večerech pláčeme do polštáře. Teď je to přesně naopak. Sociální sítě zaplavují příspěvky velmi emotivní. Nikdo se však nad nimi nepozastavuje, spíše se jim tleská. Jenže všeho moc škodí. Na co si dát pozor?