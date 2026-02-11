Naučte se nastavit hranice. Ne není konec světa, ale nádech pro vás

Tereza Dusová
Připadáte si vyčerpaní, bez energie a máte pocit, že od vás ostatní víc berou, než vy od nich přijímáte? Měli byste se naučit asertivní komunikaci – tedy ovládat umění říci „ne“ bez výčitek svědomí. Jak na to?
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Od dětství je nám vštěpováno, že musíme poslouchat, nezlobit a pokud možno „jít s davem“. Ve škole dbát pokynů paní učitelky, doma svých rodičů a snažit se mít co nejvíc kamarádů. Mnoho z nás si nese z dětství vzorec, že „hodný“ znamená vyhovět všem – a odmítnutí pak spouští pocit viny. Může to přinést frustraci a pocit vyčerpání.

Aktuální číslo

Pestrý svět

Předplatné můžete objednávat zde

„Hrozí vám i vyhoření. Nemůžete dělat radost všem a zvládat všechno najednou. A když pak selžete, protože jste se zavázali k věcem, které nemůžete splnit, je to horší, než kdybyste odmítli hned na začátku,“ vysvětluje psychoterapeut Michal Mynář.

Každý člověk by se za sebe měl proto umět postavit a ovládat asertivitu.

Slíbit a nedodržet není cesta

Že nevíte, o co se jedná? Je to komunikační styl, který umožňuje přímo vyjádřit své potřeby, názory a pocity bez toho, abyste druhým ubližovali. Asertivní člověk umí kritiku nejen přijímat, ale i empaticky dávat. A hlavně – dokáže druhého odmítnout bez výčitek svědomí. To, že se budete snažit všem zavděčit, není správná cesta. Obzvlášť, pokud si budete stěžovat, že toho máte hodně nebo nic nestíháte.

Každý zdravý a sebevědomý jedinec musí znát své hranice. Jakmile je nemá, začne to mít dříve nebo později negativní dopad na něj samotného i jeho vztahy.

Co je asertivita

  • Otevřená komunikace: už žádné dohady nebo kličkování. Hovoříte srozumitelně a upřímně.
  • Sebevědomí: není to o tom, že jste namyšlení. Umíte si ale obhájit svůj názor a stát si za ním.
  • Empatie: nejenže dokáže kritiku rozdávat, dokážete ji i přijímat.

„Hranice nás chrání a vytváří nám bezpečný prostor. Za vytvoření tohoto prostoru je zodpovědný každý z nás a právě to „ne“ dává najevo, kde se daná hranice nachází,“ popisuje koučka Nikola Rusnáková.

Někteří se často potýkají s pocity, že když nedorazí na sraz, protože se jim třeba jen nechce, nebo místo nákupu, který měli rodičům zanést, objednají dovážkovou službu, selhávají.

To však vede k vnitřnímu napětí a vzteku. A ten si podle typu osobnosti následně „vybíjíme“ na druhých. Není ale nic neobvyklého, pokud cítíme výčitky svědomí, že bychom měli někoho odmítnout.

„Člověk je sociální bytost. Chceme být přijímaní, oblíbení, někam patřit. Pro část lidí se proto odmítnutí druhého automaticky spojuje se strachem ze ztráty přízně, že budou vnímáni jako sobečtí nebo neochotní. To bývá úzce propojené s nižším sebevědomím,“ vysvětluje autorka knihy Jak to vidí Lasice Nikola Rusnáková.

Odmítnutí není sobectví

Jak si tedy udržet empatii a odmítnout druhého bez toho, abychom byli vnímání jako sobci? To je nejpalčivější otázka, na kterou je ale poměrně jednoduchá odpověď.

„Problém je v tom, že jsme si zvykli vnímat „ne“ jako odmítnutí člověka, ne jen jeho žádosti. Ale když řeknete: „Ne, teď na to nemám čas“, neodmítáte toho druhého jako osobu. Odmítáte jen konkrétní požadavek v konkrétní situaci. A to je v pořádku. Navíc, dlouhodobě je lepší říct upřímné „ne“ než neupřímné „ano“,“ vysvětluje psychoterapeut Michal Mynář.

Asertivita se dá naučit

Teorie je věc jedna, praxe druhá a je jasné, že nelze chování změnit ze dne na den – nejen kvůli sobě, ale i svému okolí. Jakmile to ale vezmete za své, nesmírně se vám uleví. A dost možná to bude i selekce přátel, protože jasně rozdělíte ty, kteří vás jen využívali pro vaši dobrotu a ochotu vždy jim vyhovět od těch, jež vás mají skutečně rádi – bez ohledu na to, že je občas odmítnete.

Asertivitu se můžeme učit jako dovednost. Skutečné řešení ale leží ještě o úroveň hlouběji – ve zdravém vztahu k sobě, tedy v sebevědomí, ze kterého se přirozeně odvíjí vztah k druhým lidem.

„Pokud se učíme asertivitu bez této vnitřní opory, mohou být naše hranice postavené iracionálně a pro druhé nesrozumitelně. Cestu vidím v odhalení příčin, proč je pro nás těžké se vymezit, jak vnímáme sami sebe ve vztahu k druhým, čeho se obáváme a jaké vzorce si neseme z minulosti. Z tohoto sebepoznání pak vznikají jasné a srozumitelné hranice, které spolu s posíleným sebevědomím vedou k přirozené asertivitě,“ uzavírá Nikola Rusnáková.

Změňte zažitý rodinný vzorec

K poslušnosti a ochotě splnit všechna přání a rozkazy, jsou lidé vedeni už od dětství. To však může být v dospělosti základním problémem, který pak vede k pocitu vyhoření, ztrátě energie a úzkostem.

„Jako rodiče můžeme dělat věci jinak. Respektujte ‚ne’ svých dětí, když je to možné. Pokud dítě nechce pusu od babičky, nedávejte mu ji na sílu. Pokud nechce jíst další sousto, nenuťte ho. Učíte ho tím, že jeho tělo a jeho pocity jsou důležité,“ radí autor knihy Partnerské duety Michal Mynář.

Modelujte u dětí zdravé hranice. Když sami říkáte „ne“ a vysvětlujete proč – např. „teď to nemůžu udělat, protože si potřebuju odpočinout“, učíte děti, že mít hranice je normální a zdravé. „A učte je, že láska není podmíněná poslušností. I když řeknou ‚ne‘ nebo udělají chybu, pořád je máte rádi,“ uzavírá odborník.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V barvě přírody. Zelená je odstín nejlepších kosmetických pomocníků

Pleťové masky byste měla používat celoročně, ideálně pak dvakrát týdně.

Kosmetika v barvě přírody dokáže povzbudit nejen pleť, ale i zlepšit náladu. Vyzkoušejte třeba produkty s olivovým olejem nebo zeleným čajem – vaše pleť bude hebká a budete se cítit prostě dobře.

Být milenkou není výhra. Jsou vždy druhé a šance na vztah mají mizivé

Erektilní dysfunkce trápí stále víc mužů.

I když jsou často společností odsuzovány, v roli milenky se za život objevila nejedna žena. Neznamená to však, že by měly padnout v zatracení. I na nich se totiž vztah se ženatým či zadaným mužem...

Ofina i blond odstíny. To jsou trendy v účesech pro tento rok

Ofina

Už vám nový rok přinesl něco nového? Jestli se k vám, pokud jde o novinky, zatím chová víc než skoupě, pomozte si sama. Pořiďte se třeba nové vlasy – letošní trendy jsou velmi slušivé.

Pro dlouhé zimní večery. V těchto kouscích vám bude teplo a dobře

Domácí souprava, cena 629 Kč

I když se dny už zase pomaloučku, polehoučku prodlužují, nevlídné počasí nás večer většinou spolehlivě zažene do tepla domova, kde se chceme zachumlat a relaxovat. Máte pro toto nicnedělání co na...

Kosmetická poradna: víme, jak na vrásky nebo na zimní péči

V zimě netrpí jen naše tělo chladem, i pokožka křičí o pomoc. Vyslyšíte ji?

Co je nového v beauty světě, co vás zajímá, s čím chcete poradit? Odborníci vysvětlují, radí a doporučují.

Naučte se nastavit hranice. Ne není konec světa, ale nádech pro vás

Ilustrační snímek

Připadáte si vyčerpaní, bez energie a máte pocit, že od vás ostatní víc berou, než vy od nich přijímáte? Měli byste se naučit asertivní komunikaci – tedy ovládat umění říci „ne“ bez výčitek svědomí....

11. února 2026

Ofina i blond odstíny. To jsou trendy v účesech pro tento rok

Ofina

Už vám nový rok přinesl něco nového? Jestli se k vám, pokud jde o novinky, zatím chová víc než skoupě, pomozte si sama. Pořiďte se třeba nové vlasy – letošní trendy jsou velmi slušivé.

10. února 2026

Pro dlouhé zimní večery. V těchto kouscích vám bude teplo a dobře

Domácí souprava, cena 629 Kč

I když se dny už zase pomaloučku, polehoučku prodlužují, nevlídné počasí nás večer většinou spolehlivě zažene do tepla domova, kde se chceme zachumlat a relaxovat. Máte pro toto nicnedělání co na...

9. února 2026

V barvě přírody. Zelená je odstín nejlepších kosmetických pomocníků

Pleťové masky byste měla používat celoročně, ideálně pak dvakrát týdně.

Kosmetika v barvě přírody dokáže povzbudit nejen pleť, ale i zlepšit náladu. Vyzkoušejte třeba produkty s olivovým olejem nebo zeleným čajem – vaše pleť bude hebká a budete se cítit prostě dobře.

8. února 2026

Být milenkou není výhra. Jsou vždy druhé a šance na vztah mají mizivé

Erektilní dysfunkce trápí stále víc mužů.

I když jsou často společností odsuzovány, v roli milenky se za život objevila nejedna žena. Neznamená to však, že by měly padnout v zatracení. I na nich se totiž vztah se ženatým či zadaným mužem...

7. února 2026

Starbucks pokračuje v rozšiřování své sítě kaváren v České republice

Komerční sdělení
Nově otevírá kavárnu v prestižních prostorách paláce Savarin v centru Prahy

Nově otevírá kavárnu v prestižních prostorách paláce Savarin v centru Prahy, na adrese Na Příkopě 10, Praha 1.

6. února 2026

Kosmetická poradna: víme, jak na vrásky nebo na zimní péči

V zimě netrpí jen naše tělo chladem, i pokožka křičí o pomoc. Vyslyšíte ji?

Co je nového v beauty světě, co vás zajímá, s čím chcete poradit? Odborníci vysvětlují, radí a doporučují.

6. února 2026

Valentýn jako oslava sebelásky. Protože péče začíná u vás…

Komerční sdělení
Valentýn jako oslava sebelásky.

Valentýn už dávno nemusí být jen o romantických gestech pro druhé. Stále častěji se stává připomínkou toho nejdůležitějšího vztahu, který v životě máme – vztahu k sobě samým. Sebeláska není trend ani...

5. února 2026

5 tipů proti zimním chmurám: pomůže pohyb, spánek i vitamin D

ilustrační snímek

Možná máte pocit, že se vám teď v zimě do ničeho nechce. Jste unavení, bez energie, podráždění nebo bez nálady. Nejste v tom sami. Umíme poradit, jak se cítit lépe.

5. února 2026

V zimě pleť potřebuje hlavně hydrataci. Umíte ji správně vyživit?

Ilustrační fotografie

Ledový vítr a mráz venku a suchý, horký vzduch z topení uvnitř jsou pro naši pleť ohromnou zkouškou odolnosti. Jak o pokožku efektivně pečovat, aby zbytečně netrpěla?

4. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Červený, žlutý, zelený. S těmito drinky se vám podaří zhubnout, zkuste je

Špenátové smoothie s jablky a smoothie s borůvkami a červenou řepou

Doušek za douškem k vytoužené váze – ke štíhlosti se dostanete pitím těchto drinků. Vyzkoušíte je?

3. února 2026

Užijte si ples ve velkém stylu. V těchto kouscích vás nepřehlédnou

Stříbrné šaty vyniknou na drobných blondýnkách, které rozzáří. Špagetová...

Nezáleží na tom, jestli vyrážíte na maturitní ples svého potomka, hasičský bál nebo jinou společenskou událost. Za všech okolností jistě chcete, aby vám to slušelo a zároveň jste se cítila pohodlně....

2. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.