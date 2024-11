Jak se relaxuje ve světe? Rozmazlujte se jako Dánky nebo Japonky

Část 1/8

Izrael Energie z mořské soli

Plavání v Mrtvém moři vás okamžitě osvěží, aktivuje totiž totiž metabolismus a krevní oběh. Podobné si ale můžete navodit i v zázemí své koupelny.

Tip pro vás: Do vany přidejte 200 g soli z Mrtvého moře, kterou lze koupit v drogeriích. Teplotu zvolte kolem 37 °C, vyšší už by měla nežádoucí vliv na pleť a krevní oběh by spíš zatížila.

V lázni si pohovte asi 10 minut, pečující minerály z mořské soli vám proniknou do pokožky a mořská sůl odebere z tkání přebytečnou tekutinu. Odměnou vám bude hladká kůže a zpevněná silueta.