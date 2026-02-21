Každý člověk v sobě nosí touhy, vize a představy o tom, jak by mohl jeho život vypadat. Někdo sní o vlastní firmě, jiný o změně zaměstnání, další touží po odvaze projevit se nahlas. Přesto se mnozí nikdy nevydají na cestu za tím, co je skutečně naplňuje. Důvod bývá často stejný – strach z neúspěchu.
Strach z neúspěchu neútočí nápadně. Nepřichází s varovným signálem, ale s tichým vnitřním dialogem: Co když to nezvládneš? Co když se ztrapníš? Co když selžeš? Tento hlas nás nenápadně nutí volit jistotu místo růstu a průměr místo autenticity.
Kořeny, které sahají do dětství
Jak překonat obavu z neúspěchu
Strach z neúspěchu má často hluboké kořeny v dětství. Školní známkování, srovnávání, očekávání rodičů i společnosti vytvářejí přesvědčení, že chyba rovná se selhání – a selhání rovná se menší hodnota člověka.
Perfekcionismus pak funguje jako obranný mechanismus – raději nezačneme, než bychom riskovali, že nebudeme dokonalí.
Masky v každodenním životě
Ne vždy se strach projevuje panikou. Častěji má podobu prokrastinace, neustálého odkládání rozhodnutí nebo hledání výmluv.
Čekáme na ideální podmínky, správný čas, lepší verzi sebe sama. Ve skutečnosti se jen snažíme vyhnout možné kritice, odsouzení nebo pocitu selhání.
Výsledkem je nízké sebevědomí a pocit, že ostatní jsou vždy o krok napřed.
Co když ale neúspěch není konečná stanice, nýbrž učitel? Historie je plná osobností, které opakovaně selhaly, než dosáhly úspěchu. Neúspěch není důkazem neschopnosti, ale přirozenou součástí růstu. Pokud nás něco naučí, nemůže být zbytečný.
Obava z úspěchu: často opomíjené téma
Méně se mluví o strachu z úspěchu, přestože i ten je velmi rozšířený. Vzniká tam, kde bylo dítěti opakovaně naznačováno, že „na víc nemá“, nebo že by nemělo překonat své rodiče.
Úspěch pak podvědomě vnímáme jako ohrožení vztahů, jako něco zakázaného nebo nepatřičného. Objevuje se i fenomén pocitu viny - dokud se nebudou mít rodiče lépe, nemohu se mít dobře já. Tento postoj nás drží v začarovaném kruhu stagnace.
Ženy, úzkosti a tlak dokonalosti
Ženy jsou podle studií k úzkostem náchylnější než muži. Často za tím stojí tzv. syndrom hodné dívky – potřeba vyhovět, nezklamat, být dokonalá ve všech rolích. Potlačování vlastních potřeb a dlouhodobý stres pak vedou k vyčerpání a úzkostem.
Prvním krokem ke změně je uvědomění si vlastních hranic a práva žít svůj život. Pokud psychické napětí a úzkosti přetrvávají, je namístě vyhledat odbornou pomoc.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.