Nenechte strach mařit své sny. Známe techniky, jak ho překonat

Každý z nás má sny, které by chtěl žít, a cíle, které by rád naplnil. Přesto se často zastavíme dřív, než vůbec vykročíme. Strach z neúspěchu je tichý hlas, který nás paralyzuje – a nenápadně rozhoduje o tom, jaký život si dovolíme.
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Každý člověk v sobě nosí touhy, vize a představy o tom, jak by mohl jeho život vypadat. Někdo sní o vlastní firmě, jiný o změně zaměstnání, další touží po odvaze projevit se nahlas. Přesto se mnozí nikdy nevydají na cestu za tím, co je skutečně naplňuje. Důvod bývá často stejný – strach z neúspěchu.

Strach z neúspěchu neútočí nápadně. Nepřichází s varovným signálem, ale s tichým vnitřním dialogem: Co když to nezvládneš? Co když se ztrapníš? Co když selžeš? Tento hlas nás nenápadně nutí volit jistotu místo růstu a průměr místo autenticity.

Kořeny, které sahají do dětství

Jak překonat obavu z neúspěchu

  • Předefinujte si význam neúspěchu. Místo „selhání“ zkuste vnímat každý pokus jako lekci. Pokud se věc nepovede, neztrácíte hodnotu. Naopak získáváte zkušenost, kterou byste bez toho nikdy neměli.
  • Začněte v malém. Velké cíle mohou působit děsivě. Rozdělte je na malé kroky. Namísto „napíšu knihu“ si dejte za cíl „napíšu dnes jednu stránku“. Malé kroky vás naučí, že neúspěch na jedné úrovni není konec cesty.
  • Přijměte možnost chyby. Nikdo není dokonalý. Osvobozující myšlenka zní - chyby jsou nevyhnutelné. Čím dřív to přijmete, tím méně vás budou paralyzovat.
  • Mluvte o svém strachu. Sdílení je silný nástroj. Když strach vyslovíme nahlas, ztrácí svou moc. Promluvte si s někým, komu důvěřujete. Často zjistíte, že se potýká se stejným problémem a že nejste divní.
  • Vizualizujte si nejhorší scénář. Položte si otázku: „Co je to nejhorší, co se může stát“? Ve většině případů zjistíte, že i nejhorší scénář je zvládnutelný. A pokud ano, proč se nezkusit posunout dál?
  • Připomínejte si své úspěchy. Náš mozek má tendenci zaměřovat se na negativní zkušenosti. Proto si vědomě připomínejte, co se vám už podařilo. Vytvořte si „deník úspěchů“ – i drobných – a vraťte se k němu vždy, když na vás strach dolehne.

Strach z neúspěchu má často hluboké kořeny v dětství. Školní známkování, srovnávání, očekávání rodičů i společnosti vytvářejí přesvědčení, že chyba rovná se selhání – a selhání rovná se menší hodnota člověka.

Perfekcionismus pak funguje jako obranný mechanismus – raději nezačneme, než bychom riskovali, že nebudeme dokonalí.

Masky v každodenním životě

Ne vždy se strach projevuje panikou. Častěji má podobu prokrastinace, neustálého odkládání rozhodnutí nebo hledání výmluv.

Čekáme na ideální podmínky, správný čas, lepší verzi sebe sama. Ve skutečnosti se jen snažíme vyhnout možné kritice, odsouzení nebo pocitu selhání.

Výsledkem je nízké sebevědomí a pocit, že ostatní jsou vždy o krok napřed.

Co když ale neúspěch není konečná stanice, nýbrž učitel? Historie je plná osobností, které opakovaně selhaly, než dosáhly úspěchu. Neúspěch není důkazem neschopnosti, ale přirozenou součástí růstu. Pokud nás něco naučí, nemůže být zbytečný.

Obava z úspěchu: často opomíjené téma

Méně se mluví o strachu z úspěchu, přestože i ten je velmi rozšířený. Vzniká tam, kde bylo dítěti opakovaně naznačováno, že „na víc nemá“, nebo že by nemělo překonat své rodiče.

Úspěch pak podvědomě vnímáme jako ohrožení vztahů, jako něco zakázaného nebo nepatřičného. Objevuje se i fenomén pocitu viny - dokud se nebudou mít rodiče lépe, nemohu se mít dobře já. Tento postoj nás drží v začarovaném kruhu stagnace.

Ženy, úzkosti a tlak dokonalosti

Ženy jsou podle studií k úzkostem náchylnější než muži. Často za tím stojí tzv. syndrom hodné dívky – potřeba vyhovět, nezklamat, být dokonalá ve všech rolích. Potlačování vlastních potřeb a dlouhodobý stres pak vedou k vyčerpání a úzkostem.

Prvním krokem ke změně je uvědomění si vlastních hranic a práva žít svůj život. Pokud psychické napětí a úzkosti přetrvávají, je namístě vyhledat odbornou pomoc.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Podlehněte kouzlu noci. Plesová móda se letos leskne a třpytí

Společenská móda pro ženy dnes nestojí na přehnaných trendech, ale na eleganci,...

Zimní plesová sezona je ideální příležitostí obléknout se slavnostně, cítit se krásně a užít si večer, který patří jen vám. Letos zaujmete v hladkém lesku nebo blýskavém třpytu. Co zvolíte?

Džíny sluší vždy a všem. Vyberte si ty správné pro svou postavu

Stále oblíbenější jsou i džíny s puky, které působí formálněji a opticky...

Jestli se dá něco v módním světě skutečně považovat za evergreen, jsou to určitě džíny. Nikdy nevyjdou z módy! Jediné, co se stále mění, jsou jejich střihy. Jak se v nich zorientovat a který z nich...

Zima se nevzdává. Přizpůsobte jí svůj šatník a navrstvěte se

Hřejivá bunda s malým objemem, cena 1290 Kč

Trvá to už moc dlouho – zima si pořád drží nadvládu a jaro je v nedohlednu. Na pleti se to zákonitě muselo podepsat, málokoho taky baví soukat se do několika vrstev oblečení. Ale nezoufejte, s našimi...

A teď šup do pelechu! Na spaní potřebujete především pohodlí

Hnědé pyžamo, info o ceně v obchodě

Praktický a pohodlný: přesně tak by měl vypadat noční úbor určený na toto roční období. Usínejte s dobrým pocitem a v absolutním pohodlí, o teple ani nemluvě, zkrátka v tom nejlepším úboru na spaní.

Čokoláda hříšná i prospěšná. Rozhoduje její kvalita i zpracování

ilustrační snímek

Kakaové boby jsou superpotravina, protože obsahují velké množství flavonoidů, silných antioxidantů, které tělo zbavují škodlivin, a také regenerují a zpevňují cévy. Podobně jako červené víno i...

Nenechte strach mařit své sny. Známe techniky, jak ho překonat

Ilustrační fotografie

Každý z nás má sny, které by chtěl žít, a cíle, které by rád naplnil. Přesto se často zastavíme dřív, než vůbec vykročíme. Strach z neúspěchu je tichý hlas, který nás paralyzuje – a nenápadně...

21. února 2026

Zima se nevzdává. Přizpůsobte jí svůj šatník a navrstvěte se

Hřejivá bunda s malým objemem, cena 1290 Kč

Trvá to už moc dlouho – zima si pořád drží nadvládu a jaro je v nedohlednu. Na pleti se to zákonitě muselo podepsat, málokoho taky baví soukat se do několika vrstev oblečení. Ale nezoufejte, s našimi...

20. února 2026

Doba ledová ještě nekončí. Přizpůsobte zimě i kosmetiku a pleť vyživte

Kůže je v zimě citlivější, rychleji se vysušuje, pne a může nepříjemně reagovat...

Kůže je v zimě citlivější, rychleji se vysušuje, pne a může nepříjemně reagovat i na běžnou kosmetiku. Právě proto je v chladných dnech důležité sáhnout po přípravcích, které pleť spolehlivě ochrání,...

19. února 2026

Mráz nebrat. Víme, jak na zimní péči, aby vám pleť poděkovala

Ilustrační snímek

Nešvarem té proklaté zimy je fakt, že jak se před ní snažíte chránit, souběžně si škodíte. Třeba taková čepice: bez ní to prakticky nejde, ale s ní máte rozlétané a zacuchané vlasy. A když jste pořád...

18. února 2026

Džíny sluší vždy a všem. Vyberte si ty správné pro svou postavu

Stále oblíbenější jsou i džíny s puky, které působí formálněji a opticky...

Jestli se dá něco v módním světě skutečně považovat za evergreen, jsou to určitě džíny. Nikdy nevyjdou z módy! Jediné, co se stále mění, jsou jejich střihy. Jak se v nich zorientovat a který z nich...

17. února 2026

Čokoláda hříšná i prospěšná. Rozhoduje její kvalita i zpracování

ilustrační snímek

Kakaové boby jsou superpotravina, protože obsahují velké množství flavonoidů, silných antioxidantů, které tělo zbavují škodlivin, a také regenerují a zpevňují cévy. Podobně jako červené víno i...

16. února 2026

Podlehněte kouzlu noci. Plesová móda se letos leskne a třpytí

Společenská móda pro ženy dnes nestojí na přehnaných trendech, ale na eleganci,...

Zimní plesová sezona je ideální příležitostí obléknout se slavnostně, cítit se krásně a užít si večer, který patří jen vám. Letos zaujmete v hladkém lesku nebo blýskavém třpytu. Co zvolíte?

15. února 2026

A teď šup do pelechu! Na spaní potřebujete především pohodlí

Hnědé pyžamo, info o ceně v obchodě

Praktický a pohodlný: přesně tak by měl vypadat noční úbor určený na toto roční období. Usínejte s dobrým pocitem a v absolutním pohodlí, o teple ani nemluvě, zkrátka v tom nejlepším úboru na spaní.

14. února 2026

Zimní období si žádá malé radosti a ve Starbucks o ně není nouze

Komerční sdělení
Zimní období si žádá malé radosti.

Do nabídky se vrací oblíbená single-origin káva Starbucks® Guatemala Casi Cielo, která dlouhodobě patří mezi nejoblíbenější návraty sezóny. Společně s ní přichází také dezerty a řada vydatných,...

13. února 2026

Na hory jedině stylově. Vládne černobílá, v čem vyrazíte na svah vy?

Ačkoli se do módního světa vrací bokové kalhoty, v případě oteplováků nebo...

Asi není třeba připomínat, že oblečení na hory by mělo být hlavně funkční a teplé. Na druhou stranu ani v horském outfitu nemusíte ztrácet glanc a eleganci. Černá letos vede na celé čáře!

13. února 2026

Nová výstava: Temná lyrika Jaroslava Valečky

Komerční sdělení
Nová výstava: Temná lyrika Jaroslava Valečky přináší do Prahy obrazy plné...

Česká galerie moderního umění otevírá novou výstavu Jaroslav Valečka: Temná lyrika. Do centra Prahy míří soubor obrazů, které vycházejí z krajiny severních Čech a proměňují ji v osobní, místy snový a...

12. února 2026

Sexy nejen na Valentýna. Prádlo, které vás potěší klidně každý večer

Pokud si nechcete kvůli jednomu dni pořizovat nové spodní prádlo, není se čemu...

Už jen párkrát se vyspíme a je tady svátek všech zamilovaných – svatý Valentýn. Že této „americké“ tradici neholdujete? Nevadí, potěšit svého milého novým svůdným prádlem můžete bez ohledu na to,...

12. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.